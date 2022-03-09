屢獲殊榮的演員施嘉莉祖安遜加入 Dress for Success® Worldwide 擔任全球大使，慶祝其成立 25 週年

紐約2022年3月9日 /美通社/ -- 全球領先的非牟利女性就業資源 Dress for Success Worldwide 今天宣佈，屢獲殊榮的演員施嘉莉祖安遜，將成為該組織的環球大使。祖安遜和她新推出的護膚品牌 The Outset，將為 Dress for Success Worldwide 提供支持，以幫助女性實現經濟獨立。

作為女性賦權的長期倡導者，祖安遜將幫助提高大眾對 Dress for Success 在幫助女性職業發展、個人成長、照顧家庭和幫助重建社區方面的關鍵作用的認識。她將參加精選的 Dress for Success 宣傳、盛事和推廣活動。The Outset 團隊還將貢獻他們的時間和專業知識，在義工的身份與 Dress for Success 客戶互動。

祖安遜表示：「我相信，當我們支持彼此探索自信的旅程時，世界會變得更美好。我很榮幸能與 Dress for Success 合作；該機構讓女性能夠透過展現自己最好的一面，來實現自己的夢想。」

除了擔任 Dress for Success 的環球大使外，祖安遜還因其在該組織年度 Your Hour, Her Power® 活動中，支持女性和倡導性別平等的工作而受到認可。為紀念婦女歷史月和國際婦女節，Your Hour, Her Power 表彰鼓舞人心的女性領導人，並要求大眾捐贈相當於一小時的工資，以幫助女性實現經濟獨立。

Dress for Success Worldwide 行政總裁 Michele C. Meyer-Shipp 表示：「我們很高興歡迎施嘉莉擔任環球大使，在女性如此關鍵的時刻，讓眾人意識到我們的使命。施嘉莉支持女性權力，加上她個人熱衷於幫助我們展示，我們作為全球領先的女性非牟利就業資源的影響力，確實是我們組織的遊戲規則改變者。」

女性正以驚人的速度退出勞動力市場，這導致全球收入損失了 8,000 億美元。在過去 25 年，Dress for Success 一直在全球引領工作，幫助女性實現經濟安全並徹底改變她們的生活。與祖安遜的新合作夥伴關係將幫助 Dress for Success 接觸更多女性，推進其使命並提高對其事業的認識。

自 1997 年推出以來，Dress for Success 已擴展到 23 個不同國家／地區的 144 個地點，並幫助超過 120 萬女性努力實現獨立。Dress for Success 超越了西裝，為客戶提供各種服務和機會。超過 60% 的客戶為有色人種女性，56% 是母親。

Meyer-Shipp 表示：「我們希望全世界知道，尤其是在我們成立 25 週年之際，我們透過多種方式幫助女性重新站起來，提供的服務和項目遠遠超出提供專業人士服裝的範圍。我們不僅是一個非牟利組織；我們是變革的推動者。」

如欲了解有關 Dress for Success Worldwide 和 Your Hour, Her Power 活動的更多資訊，請瀏覽：yourhourherpower.org。

如欲了解有關祖安遜新護膚品牌的更多資訊，請瀏覽：theoutset.com。

關於 Dress for Success

Dress for Success 是全球非牟利組織，透過提供支援網絡、專業服裝和開發工具，協助女性發展精彩事業和生活，使女性能夠實現經濟獨立。自 1997 年開始營運以來，Dress for Success 已為 23 個國家／地區 144 個城市的超過 120 萬名女性提供支援。如欲了解更多資訊，請瀏覽 dressforsuccess.org。

聯絡人：全球傳訊副總裁 Patricia Steel

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