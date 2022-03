屢獲殊榮的演員施嘉莉祖安遜加入 Dress for Success® Worldwide 擔任全球大使，慶祝其成立 25 週年

紐約2022年3月9日 /美通社/ -- 全球領先的非牟利女性就業資源 Dress for Success Worldwide 今天宣佈,屢獲殊榮的演員施嘉莉祖安遜,將成為該組織的環球大使。祖安遜和她新推出的護膚品牌 The Outset,將為 Dress for Success Worldwide 提供支持,以幫助女性實現經濟獨立。

作為女性賦權的長期倡導者,祖安遜將幫助提高大眾對 Dress for Success 在幫助女性職業發展、個人成長、照顧家庭和幫助重建社區方面的關鍵作用的認識。她將參加精選的 Dress for Success 宣傳、盛事和推廣活動。The Outset 團隊還將貢獻他們的時間和專業知識,在義工的身份與 Dress for Success 客戶互動。

祖安遜表示:「我相信,當我們支持彼此探索自信的旅程時,世界會變得更美好。我很榮幸能與 Dress for Success 合作;該機構讓女性能夠透過展現自己最好的一面,來實現自己的夢想。」

除了擔任 Dress for Success 的環球大使外,祖安遜還因其在該組織年度 Your Hour, Her Power® 活動中,支持女性和倡導性別平等的工作而受到認可。為紀念婦女歷史月和國際婦女節,Your Hour, Her Power 表彰鼓舞人心的女性領導人,並要求大眾捐贈相當於一小時的工資,以幫助女性實現經濟獨立。

Dress for Success Worldwide 行政總裁 Michele C. Meyer-Shipp 表示:「我們很高興歡迎施嘉莉擔任環球大使,在女性如此關鍵的時刻,讓眾人意識到我們的使命。施嘉莉支持女性權力,加上她個人熱衷於幫助我們展示,我們作為全球領先的女性非牟利就業資源的影響力,確實是我們組織的遊戲規則改變者。」

女性正以驚人的速度退出勞動力市場,這導致全球收入損失了 8,000 億美元。在過去 25 年,Dress for Success 一直在全球引領工作,幫助女性實現經濟安全並徹底改變她們的生活。與祖安遜的新合作夥伴關係將幫助 Dress for Success 接觸更多女性,推進其使命並提高對其事業的認識。

自 1997 年推出以來,Dress for Success 已擴展到 23 個不同國家/地區的 144 個地點,並幫助超過 120 萬女性努力實現獨立。Dress for Success 超越了西裝,為客戶提供各種服務和機會。超過 60% 的客戶為有色人種女性,56% 是母親。

Meyer-Shipp 表示:「我們希望全世界知道,尤其是在我們成立 25 週年之際,我們透過多種方式幫助女性重新站起來,提供的服務和項目遠遠超出提供專業人士服裝的範圍。我們不僅是一個非牟利組織;我們是變革的推動者。」

如欲了解有關 Dress for Success Worldwide 和 Your Hour, Her Power 活動的更多資訊,請瀏覽:yourhourherpower.org。

如欲了解有關祖安遜新護膚品牌的更多資訊,請瀏覽:theoutset.com。

關於 Dress for Success

Dress for Success 是全球非牟利組織,透過提供支援網絡、專業服裝和開發工具,協助女性發展精彩事業和生活,使女性能夠實現經濟獨立。自 1997 年開始營運以來,Dress for Success 已為 23 個國家/地區 144 個城市的超過 120 萬名女性提供支援。如欲了解更多資訊,請瀏覽 dressforsuccess.org。

聯絡人:全球傳訊副總裁 Patricia Steel

Dress for Success Worldwide

[email protected]

Dress for Success® Worldwide

SOURCE Dress for Success® Worldwide