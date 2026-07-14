La generación 2026 de Great Hearts Arizona gana $53.8 millones en becas al mérito y obtiene los mejores resultados académicos

Los graduados registran tasas excepcionales de acceso a la universidad, un gran interés por las disciplinas STEM y destacados reconocimientos académicos a nivel nacional en todas las escuelas del área metropolitana de Phoenix

PHOENIX, 14 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Great Hearts Arizona anunció que su promoción de 2026 logró uno de los años académicos y de becas más sólidos en la historia de la red, ganando $53,813,709 en becas basadas en el mérito y publicando resultados excepcionales en los reconocimientos de GPA, SAT, ACT y académicos nacionales.

La clase que se graduará en 2026 incluye 562 estudiantes de último año en 12 academias de clase alta de Great Hearts en el área metropolitana de Phoenix, incluyendo Anthem, Buckeye, Chandler, Gilbert, Goodyear, Peoria, Phoenix y Scottsdale. Los estudiantes obtuvieron un promedio ponderado de GPA de 4.14, un puntaje promedio de SAT de 1260 (232 puntos por encima del promedio nacional) y un puntaje promedio de ACT de 23.7 (4.3 puntos por encima del promedio nacional).

El 94 % de los estudiantes de último año de Great Hearts asistirán inmediatamente a la universidad, el 78 % recibió becas basadas en el mérito y el 57 % planea obtener títulos STEM. La Clase de 2026 también incluye seis finalistas al Mérito Nacional, 19 estudiantes elogiados por el Mérito Nacional y 90 Académicos Nacionales, que continúan la larga tradición de la red de producir académicos reconocidos a nivel nacional.

Los resultados de este año reflejan la fortaleza del modelo clásico de artes liberales de la red, dijo Dan Scoggin, cofundador de Great Hearts.

"Nuestros estudiantes continúan demostrando que una educación de Great Hearts los prepara no solo para la universidad, sino también para una vida de propósito, liderazgo y curiosidad intelectual", afirmó Scoggin. "Las ofertas de becas que obtuvieron reflejan años de trabajo arduo, carácter fuerte y el apoyo de maestros dedicados que creen en su potencial. Estamos increíblemente orgullosos de la Clase de 2026".

Great Hearts Arizona opera academias públicas gratuitas centradas en la educación clásica, la formación del carácter y los altos estándares académicos. La red sirve a miles de estudiantes en todo el estado y es uno de los sistemas de escuelas públicas de más alto rendimiento de Arizona.

Acerca de Great Hearts

Great Hearts es una organización sin fines de lucro y el mayor proveedor del país de educación clásica desde preescolar hasta el 12.º grado, que atiende a más de 30,000 estudiantes en 52 academias presenciales en Arizona, Texas y Luisiana, además de una academia en línea de alcance nacional. El plan de estudios clásico de Great Hearts enfatiza los estudios académicos avanzados, los idiomas, las artes y la formación del carácter arraigados en la Verdad, la Bondad y la Belleza. Obtenga más información en greatheartsamerica.org.

Contacto: Hayley Ringle

Teléfono: 602-499-0352

Correo electrónico: [email protected]

FUENTE Great Hearts Arizona