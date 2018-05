La Gira del Honda Civic de 2018 presenta 'Voicenotes' de Charlie Puth este verano

Vehículos personalizados de la Gira del Honda Civic

Continuando la tradición de la Gira del Honda Civic, Charlie Puth diseñará el exterior de un nuevo Honda Civic Tipo R y una motocicleta Honda Rebel 300 que se exhibirán a los fans en cada parada de la Gira del Honda Civic de 2018.

Los fans también pueden ver a Charlie Puth en Honda Backstage, una serie única de video tras bastidores que revela las historias fascinantes de artistas nuevos y prometedores. Honda Backstage está alojada en UPROXX.com y en la página de UPROXX en Facebook, y presenta entrevistas con artistas que comparten sus inspiraciones y sus obstáculos mientras siguen sus sueños y avanzan en sus carreras musicales. Honda Stage (www.YouTube.com/HondaStage) ofrece a los fanáticos de la música acceso a interpretaciones y programas musicales individualizados en vivo y en línea, entrevistas con artistas y más.

Entradas para la Gira del Honda Civic de 2018

Las entradas para la Gira del Honda Civic de 2018 ya están a la venta. A partir de las 10 am del 11 de mayo hasta las 10 pm del 18 de mayo, estará disponible una oferta especial que da una entrada gratis con la compra de una en HondaCivicTour.com. Una cantidad limitada de entradas en todos los niveles de precio están disponibles hasta que se agoten las existencias. Para ver todos los detalles e información sobre entradas, entre en HondaCivicTour.com.

Hoy también se estrena el esperado segundo álbum de Charlie, Voicenotes, que ya está a la venta en todas las tiendas de música y servicios de streaming. Descargue o escúchelo aquí.

El propio Charlie produjo y escribió cada canción de Voicenotes. Charlie celebró la llegada de Voicenotes con varias presentaciones en la televisión nacional la semana del estreno, interpretando su actual sencillo "Done For Me" en "The Voice" y "TODAY" de NBC. Charlie continúa su avance en los medios con una interpretación de la canción en el programa sindicado nacionalmente "Live with Kelly and Ryan" el 14 de mayo. "Done For Me (presentando a Kehlani)" –el tercer sencillo que pertenece a Voicenotes– está actualmente subiendo entre los mejores 25 en la lista de los Mejores 40 de la radio y entre los 15 mejores en Hot AC. El álbum ya ha alcanzado éxitos seguidos con su nuevo sencillo principal "Attention", ganador de tres certificaciones de Platino, y la canción de seguimiento certificada con Platino "How Long". "Attention" es el quinto sencillo ganador de platino de Charlie, certificado por la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos (RIAA), el tercero entre los 10 Mejores de la lista de los Hot 100 de Billboard (subiendo al puesto #5), segundo solo #1 en la radio Hot AC, y primer solo #1 en la radio Top 40.

Además de su continuo éxito comercial, la nueva música de Charlie ha recibido el elogio de la crítica. El New York Times consideró a "Attention" una de las mejores canciones de 2017. La canción también resultó ser un gran éxito mundial, y recibió una notable cantidad de 47 certificaciones de Platino, así como una certificación de Diamante en Francia. Además de situarse en el número 1 en la lista de European airplay, la canción subió al primer lugar de las listas de airplay en Francia, Italia, Noruega, España, Suecia y Suiza. "How Long" se colocó entre las 5 Mejores en las Top 40 y en la radio Hot AC, y fue nombrada una de "las 17 Mejores Canciones del Pop de 2017" por Vanity Fair. Juntos, los videos acompañantes de "Attention" y "How Long" han registrado más de mil millones de visualizaciones solo en YouTube, y se pueden ver en el canal oficial de Charlie en YouTube. Véalo AQUÍ.

Programación de la gira: La Gira del Honda Civic presenta a Charlie Puth

Voicenotes con la invitada muy especial Hailee Steinfeld:

JULIO

12 – Toronto, Ontario – Budweiser Stage**

13 – Boston, Massachusetts – Blue Hills Bank Pavilion

14 – Farmingville, Nueva York- Anfiteatro BMH en Bald Hill – a la venta el jueves 17 de mayo a las 10 am

16 – Nueva York, Nueva York – Radio City Music Hall – ENTRADAS AGOTADAS

19 – Uncasville, Connecticut – Mohegan Sun

21 – Gilford, Nuevo Hampshire – Bank of New Hampshire Pavilion

22 – Saratoga Springs, Nueva York – Saratoga Performing Arts Center

24 – Camden, Nueva Jersey – BB&T Pavilion

25 – Vienna, Virginia – Wolf Trap**

27 – Charlotte, Carolina del Norte – PNC Music Pavilion

28 – Raleigh, Carolina del Norte – Coastal Credit Union Music Park @ Walnut Creek Amphitheatre

31 – Chicago, Illinois – Huntington Bank Pavilion

AGOSTO

2 – Clarkston, Michigan – DTE Energy Music Theatre

3 – Cincinnati, Ohio – Riverbend Music Center

5 – Noblesville, Indiana – Ruoff Home Mortgage Music Center

6 – Maryland Heights, Missouri –Hollywood Casino Amphitheatre

8 – St. Paul, Minnesota – Xcel Energy Center

9 – Kansas City, Missouri – Starlight Theatre

11 – Albuquerque, Nuevo México –Isleta Amphitheatre

12 – Las Vegas, Nevada – The Pearl Concert Theatre

14 – Los Ángeles, California – Greek Theatre

15 – Irvine, California –FivePoint Amphitheatre

17 – Mountain View, California –Shoreline Amphitheatre

18 – Stateline, Nevada – Lake Tahoe Harvey's Outdoor Arena

20 – Chula Vista, California – Mattress Firm Amphitheatre

21 – Phoenix, Arizona – Ak-Chin Pavilion

23 – Irving, Texas – The Pavilion at Toyota Music Factory**

24 – The Woodlands, Texas – Cynthia Woods Mitchell Pavilion

26 – Rogers, Arkansas – Walmart Arkansas Music Pavilion

28 – Nashville, Tennessee – Ascend Amphitheater

29 – Alpharetta, Georgia – Verizon Amphitheatre

31 – Tampa, Florida – MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre

SEPTIEMBRE

1 – West Palm Beach, Florida – Coral Sky Amphitheatre en los S. Florida Fairgrounds

**No es parte de la Gira del Honda Civic

Para ver los detalles completos, y para información sobre entradas, vea HondaCivicTour.com.

Acerca de la Honda Civic Tour

Con 4.95 millones de fans asistiendo a los conciertos de la Gira del Honda Civic desde 2001, la Gira del Civic se ha establecido como una de las franquicias de giras de conciertos más atractivas y exitosas del país. La Gira del Civic ofrece a los asistentes a conciertos una experiencia exclusiva, interactiva y atractiva, con un acceso personal y de cerca a sus intérpretes musicales favoritos, y lo ha estado haciendo por más de 17 años. Entre los artistas que han participado en giras anteriores están One Republic, Demi Lovato y Nick Jonas, One Direction, Maroon 5 y Kelly Clarkson, Linkin Park, Incubus, blink-182 y My Chemical Romance, Paramore, The Black Eyed Peas, Fall Out Boy, Everclear, Good Charlotte y New Found Glory, Dashboard Confessional y Panic! at the Disco. Para noticias, música e información adicional, visite HondaCivicTour.com, facebook.com/HondaStage, twitter.com/HondaStage, instagram.com/HondaStage, youtube.com/HondaStage.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos confiables, con un consumo eficiente de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de seguridad, que se venden a través de más de 1,000 concesionarios independientes de Honda en los Estados Unidos. La línea de Honda incluye los autos de pasajeros Fit, Civic, Accord y Clarity, junto con los vehículos deportivos utilitarios HR-V, CR-V y Pilot, la camioneta Ridgeline y el minivan Odyssey.

Honda ha estado produciendo automóviles en los Estados Unidos por más de 35 años y actualmente opera 19 grandes centros de fabricación en Norteamérica. En 2017, más del 90 por ciento de todos los vehículos Honda vendidos en los Estados Unidos se hicieron en Norteamérica, usando partes de producción nacional e internacional.

Acerca de Honda Stage

Apoyándose en su profunda base de llevar música a los fanáticos, Honda ha reunido un grupo sin precedentes de líderes del entretenimiento y la tecnología, entre ellos iHeartMedia, UPROXX, Vevo, Snapchat y Valence Media para producir y distribuir algunos de los mejores contenidos musicales originales de alta calidad disponibles. Honda Stage es una combinación única de eventos en vivo –incluida la Gira del Honda Civic y asociaciones con festivales musicales de primera con Austin City Limits y Governor's Ball– y contenido exclusivo digital, que ofrece a los fanáticos de la música acceso a actuaciones y programas musicales individualizados en vivo y en línea, entrevistas con artistas y más. Para más detalles, entre en www.YouTube.com/HondaStage.

Acerca de Charlie Puth

El artista, compositor y productor Charlie Puth, nacido en Nueva Jersey y premiado con varios discos de platino y varios premios GRAMMY®, saltó al estrellato en 2016 a la velocidad de la luz. Mantuvo este movimiento perpetuo en 2017 con sus canciones "Attention" y "How Long", los dos primeros sencillos estrenados del esperado segundo álbum de Puth, Voicenotes. El primer sencillo del álbum, "Attention" –ahora con tres certificaciones de Platino– fue el tercer lugar de Puth entre los 10 Mejores de los Hot 100 de Billboard y el primer número uno en la radio pop, llegando a 3 millones de streams en Spotify en solo una semana, con su sexy video musical alcanzando más de 3 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. El New York Times elogió la canción como una de "Las Mejores Canciones de 2017" mientras señalaba tras el lanzamiento de la canción de seguimiento "How Long", certificada con platino, que "el cantante de pop-soul, antes muy controlado, está madurando con un robusto segundo acto lleno de contusiones". El sencillo más reciente del álbum, "Done For Me (presentando a Kehlani)" ya está ascendiendo en las listas de popularidad de la radio. NINE TRACK MIND, el primer álbum de Puth con la certificación de platino de la RIAA, tuvo un notable debut en las listas tras su estreno en 2016, al subir al quinto lugar en la Lista de Mejores Álbumes Actuales de Billboard, impulsado por los éxitos entre los mejores 40 con dos certificaciones de platino de la RIAA, "One Call Away" y "Marvin Gaye" (presentando a Meghan Trainor), así como "We Don't Talk Anymore" (presentando a Selena Gómez), con tres certificaciones de platino de la RIAA. El álbum de debut, un fenómeno mundial, alcanzó el primer lugar en las listas de popularidad de iTunes en 28 países. Puth irrumpió en la escena musical como compositor, productor y vocalista en "See You Again", de Wiz Khalifa, el emotivo tributo a Paul Walker en "FURIOUS 7". La canción ha entrado oficialmente en los libros de historia como uno de los mejores sencillos de la década, encabezando la lista de Hot 100 de Billboard por un asombroso período de 12 semanas y se ha convertido en el "segundo video más popular de todos los tiempos" de YouTube. Ganó dos premios de Billboard Music, un premio de Critic's Choice por "Mejor Canción", un premio Hollywood Film, 2 premios Teen Choice, una nominación al Golden Globe® en la categoría de "Mejor Canción Original" y tres nominaciones al premio GRAMMY®, incluido el prestigioso "Canción del Año".

Para los detalles completos e información sobre las entradas, visite www.charlieputh.com/tour. Para noticias, música e información adicional, visite www.charlieputh.com.

Acerca de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) es la compañía de entretenimiento en vivo líder en el ámbito mundial, compuesta por líderes del mercado mundial: Ticketmaster, Live Nation Concerts y Live Nation Media & Sponsorship. Para más información, visite www.livenationentertainment.com

Acerca de Marketing Factory

Marketing Factory es una premiada agencia publicitaria que hace que la música funcione para las marcas. Las innovadoras campañas de la compañía radicada en Venice, California, unen las marcas y la música, creando atractivas narrativas de marca como la agencia principal de American Honda Motor Co. para experiencias musicales en los pasados 17 años.

Acerca de Atlantic Records

Atlantic Records celebra su aniversario número 70 en 2018. La marca, fundada en la ciudad de Nueva York, creció literalmente desde una operación llevada a cabo en una habitación hasta una de las preeminentes compañías de música del mundo. Atlantic ha estrenado una serie de grabaciones que han tenido un profundo impacto en el desarrollo de la música moderna, y su rica historia cuenta con íconos musicales como Ray Charles, Aretha Franklin, John Coltrane y Led Zeppelin. En la actual nómina del Atlantic Records Group figuran muchos de los artistas discográficos más populares del mundo, entre ellos Kelly Clarkson, Bruno Mars, Sia, Ed Sheeran, Death Cab for Cutie, Cardi B, Lil Uzi Vert, Flo Rida, Kevin Gates, David Guetta, Matchbox Twenty, Melanie Martínez, Janelle Monáe, Jason Mraz, Panic! At the Disco, Paramore, Christina Perri, Charlie Puth, Coldplay, Skrillex, Trey Songz, Twenty One Pilots, Rob Thomas, Wiz Khalifa y muchos más.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/690114/COLORALT2_whitebg_jpg.jpg

FUENTE American Honda Motor Co., Inc.

SOURCE American Honda Motor Co., Inc.

Related Links

http://www.honda.com