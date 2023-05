La gouvernance numérique profite aux entreprises et aux habitants du Guizhou

GUIYANG, Chine, 27 mai 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage de Huanqiu.com :

Que peut-on faire en une heure ? C'est le temps qu'il faut à un responsable d'entreprise pour réaliser le crédit hypothécaire de six maisons au guichet immobilier du centre de services des affaires gouvernementales du district de Baiyun, dans la ville de Guiyang.

Baiyun District Government Affairs Service Center of Guiyang(Source Eye News of Guizhou Daily)

Selon le personnel du guichet immobilier, « afin de faciliter le développement des entreprises, nous avons mis en place un guichet de service pour permettre aux entreprises de compléter leurs affaires immobilières en l'espace d'une heure, réduisant le temps nécessaire aux entreprises pour compléter l'enregistrement des hypothèques immobilières, de même que leurs transferts, leurs modifications et leurs corrections en l'espace d'une heure au lieu des cinq jours ouvrables nécessaires auparavant. »

Combien de temps faut-il pour lancer une entreprise ? Dans le réseau de services du gouvernement provincial du Guizhou, les citoyens peuvent demander l'enregistrement d'une entreprise en téléchargeant les documents pertinents en ligne par le biais du système « All-in-one Network » (réseau tout-en-un). Une fois ces informations vérifiées, ils peuvent recevoir une licence d'exploitation le lendemain.

Le Guizhou a réalisé une connexion transparente entre le système « All-in-One Network » et le système de service d'approbation en ligne du réseau de service du gouvernement provincial du Guizhou, construisant un système de services gouvernementaux sur Internet doté d'une planification provinciale globale, de liens vers les niveaux supérieurs et inférieurs, d'une coordination inter-départementale et d'une gestion de réseau unique.

Selon la conférence de presse sur les efforts de la province du Guizhou pour promouvoir la réforme et optimiser l'environnement d'affaires, fin 2022, le temps moyen pour lancer une entreprise au Guizhou avait été réduit à un jour contre 7,6 jours en 2018. Le nombre de points soumis à approbation pour les projets de construction a été rationalisé, passant de 158 à 57, et le délai d'approbation moyen est passé de 256 jours ouvrables à moins de 75.

En tant que première zone pilote nationale complète de mégadonnées en Chine, le Guizhou s'est placé en tête avec la construction de la première plateforme gouvernementale numérique unifiée de toute la province. Aujourd'hui, 100 % des services administratifs peuvent être traités en ligne dans le Guizhou, et le taux de traitement en ligne de l'ensemble du processus est monté à plus de 70 %, permettant aux « flux de données » de remplacer les « déplacements en masse ».

En termes d'amélioration de la capacité de gouvernance numérique du gouvernement du Guizhou, celui-ci a renforcé la construction d'un gouvernement intégré, efficace et efficient en coopérant avec plusieurs entreprises. Par exemple, grâce au projet de système de traitement des documents officiels et de gestion des affaires en coopération avec Seeyon, un exposant de l'Expo, le Guizhou a construit une plate-forme gouvernementale collaborative intégrant le traitement des documents officiels et la gestion des affaires administratives, ainsi que le partage, l'apprentissage et l'échange d'informations.

Dans divers districts et comtés du Guizhou, la gouvernance numérique a été impliquée dans plusieurs systèmes de services gouvernementaux tels que le système judiciaire et les systèmes de supervision. Par exemple, le système de gestion des cas de réexamen administratif et de réponse, mis en place par le bureau de la justice de Zunyi sur la base de la plateforme de coopération de Seeyon, permet la « récupération clés en main », les « statistiques clés en main » et l'analyse complète des données relatives aux dossiers de réexamen administratif et de réponse, constituant ainsi une plateforme de gestion des dossiers uniformisée, numérisée et intégrée.

Selon le rapport d'évaluation du Centre d'information de l'État sur l'efficacité de la construction du gouvernement numérique du Guizhou, en adhérant aux idées de planification provinciale globale, de connectivité sur les plateformes, de centralisation des données et de collaboration des entreprises, le mécanisme intégré de construction de l'information du Guizhou a permis d'obtenir des résultats remarquables dans la promotion de la construction d'un gouvernement numérique, la réalisation des objectifs de construction de la plateforme cloud en matière de collecte, de connexion et d'utilisation efficace des données, et l'amélioration significative des niveaux de gestion gouvernementale, de gouvernance sociale et de services destinés au bien-être de la population, de sorte que le niveau de construction du gouvernement numérique du Guizhou est l'un des plus élevés de Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2083941/Baiyun_District_Government_Affairs_Service_Center_of_Guiyang_Source_Eye_News_of_Guizhou_Daily.jpg

SOURCE Huanqiu.com