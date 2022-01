La icónica marca M&M'S® anuncia su compromiso global para crear un mundo al que todos sientan que pertenecen

M&M'S, una parte orgullosa de Mars, Incorporated, lanza una plataforma global para aumentar la sensación de pertenencia de diez millones de personas para 2025, ayudando a conectarse y celebrar los unos a otros

M&M'S evolucionó las personalidades e historias de sus queridos personajes para ser más representativas de la sociedad actual y creó una nueva y moderna versión de su apariencia para subrayar la importancia de la autoexpresión y el poder de la comunidad. M&M'S utilizará una variedad de diferentes formas y tamaños de las icónicas y coloridas grageas de la marca en todos los puntos de contacto para demostrar que todos juntos somos más divertidos.

NEWARK, Nueva Jersey, 21 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- M&M'S®, parte de la cartera integrada de marcas de Mars, Incorporated, anunció su compromiso global para crear un mundo al que todos sientan que pertenecen, y en el que la sociedad es inclusiva. El anuncio de la icónica marca de confites se basa en más de 80 años de reunir a las personas con sus coloridos dulces y sabores del tamaño de un bocado, y es parte de la estrategia evolucionada de la marca M&M'S basada en el propósito, que promete utilizar el poder de la diversión para incluir a todos, con el objetivo de aumentar el sentido de pertenencia para 10 millones de personas en todo el mundo para 2025.

"M&M'S está comprometida desde hace mucho tiempo a crear una colorida diversión para todos, y este propósito sirve como un compromiso más definido con lo que siempre hemos creído como marca: que todos tienen el derecho de disfrutar momentos de felicidad, y la diversión es la manera más poderosa de ayudar a las personas a sentir que pertenecen", afirmó Cathryn Sleight, directora de crecimiento de Mars Wrigley. "Como una de las marcas de dulces más icónicas del mundo, ¿quién mejor que M&M'S para comprometerse a un mundo con más momentos de diversión al aumentar un sentido de pertenencia por todo el mundo?"

Algunos estudios1 demuestran que nuestro deseo de pertenecer es tan fuerte como nuestro deseo de ser amados, y que el deseo es común para todas las personas, independientemente de su cultura, raza, etnia, geografía o ubicación. M&M'S utilizó este conocimiento para crear el M&M'S FUNd para hacer un seguimiento del impacto de la marca en nuestra misión, que ofrecerá recursos, mentoría, oportunidades y apoyo financiero en el espacio de las artes y el entretenimiento para ayudar a garantizar que las personas tengan acceso a experiencias donde todos sientan que pertenecen.

Este año, los fanáticos de la icónica marca M&M'S también verán cambios en la apariencia y la sensación de la marca como parte de su evolución, cada uno con el objetivo de reflejar su nuevo compromiso:

Una versión nueva y moderna de la apariencia de nuestros queridos personajes y personalidades más matizadas para subrayar la importancia de la autoexpresión y el poder de la comunidad a través de narrativas

Un mayor enfoque en la icónica paleta de colores de la marca y el uso de diferentes formas y tamaños de grageas de M&M'S en todos los puntos de contacto para demostrar que todos juntos, somos más divertidos

Un énfasis adicional en el signo "&", un elemento distintivo dentro del logotipo de M&M'S que sirve para conectar las dos "M", para demostrar cómo la marca busca unir a las personas

Un tono de voz actualizado que es más inclusivo, acogedor y unificador, a la vez que sigue arraigado en nuestro emblemático humor e ingenio

"Nos entusiasma revelar nuestra nueva apariencia y sensación de marca de M&M'S, que los fanáticos verán nacer en todos los puntos de contacto de M&M'S en todo el mundo", afirmó Jane Hwang, vicepresidenta de Marketing Global de Mars Wrigley. "Desde innovaciones de nuevos productos hasta campañas de la marca, nuestros personajes evolucionados y nuestras tiendas minoristas experienciales, incorporaremos imágenes coloridas, mensajes inclusivos y nuestro propósito en todo lo que hacemos para demostrar que todos juntos somos más divertidos. De hecho, este propósito ya está en plena exhibición en la nueva tienda de M&M'S en Berlín, que presenta varios idiomas en la señalización como una invitación a todos y a nuestra base de asociados más diversa que celebra a aquellos de diferentes culturas, orígenes y generaciones".

El nuevo compromiso global de M&M es solo una de las muchas acciones que se están tomando en Mars, Incorporated para crear un mundo donde la sociedad sea inclusiva. Estos incluyen el compromiso con los equipos de liderazgo equilibrados en materia de género, la realización de una auditoría anual independiente de la diversidad de su publicidad (dirigida por el Geena Davis Institute on Gender in the Media) y su papel como vicepresidenta de la Unstereotype Alliance, parte de la ONU Mujeres, entre otros.

Para obtener más información sobre el nuevo propósito de marca de M&M'S y ver cómo cobra vida, los fanáticos pueden visitar M&M'S en Facebook, Instagram, Twitter y seguirnos usando #ForAllFunkind o visitarnos en MMS.com.

ACERCA DE MARS, INCORPORATED

Durante más de un siglo, Mars, Incorporated ha estado impulsada por la convicción de que el mundo que queremos mañana comienza con la forma en que hacemos negocios hoy. Esta idea se sitúa en el centro de lo que siempre hemos sido como empresa familiar global. En la actualidad, Mars se está transformando, innovando y evolucionando de maneras que reafirman nuestro compromiso de generar un impacto positivo en el mundo que nos rodea.

A lo largo de nuestra diversa y creciente cartera de productos y servicios de confitería, alimentos y cuidado de mascotas, empleamos a 133.000 asociados dedicados que avanzan en la misma dirección: hacia adelante. Con USD 40.000 millones en ventas anuales, producimos algunas de las marcas más queridas del mundo, entre las que se encuentran DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA® y 5™; y cuidamos la mitad de mascotas del mundo por medio de nuestros negocios de nutrición, salud y servicios, incluidos AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus y VCA™.

Sabemos que solo podemos ser realmente exitosos si nuestros socios y las comunidades en las que operamos también prosperan. Los cinco principios de Mars; Calidad, Responsabilidad, Mutualidad, Eficiencia y Libertad, inspiran a nuestros asociados a tomar medidas todos los días para ayudar a crear un mundo del mañana en el que el planeta, sus personas y sus mascotas puedan prosperar. The Mars Compass, inspirada en la economía de la mutualidad, se utiliza para medir el progreso de la empresa en el servicio de su propósito; el mundo que queremos mañana comienza con la forma en que hacemos negocios hoy.

Para obtener más información acerca de Mars, por favor, visite mars.com. Síganos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.

