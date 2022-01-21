M&M'S® объявляет о стремлении к созданию мира, частью которого ощущал бы себя каждый

Легендарный бренд M&M'S® объявляет о своем глобальном стремлении к созданию мира, частью которого ощущал бы себя каждый

Знаменитый бренд M&M'S, входящий в структуру компании Mars, Incorporated, запускает всемирную платформу с целью усиления чувства причастности для 10 миллионов людей к 2025 году, помогая поддерживать связи и по достоинству оценивать друг друга

M&M’S has evolved its beloved characters’ personalities and backstories to be more representative of today’s society and created a fresh, modern take on their looks to underscore the importance of self-expression and power of community. M&M’S will use a variety of different shapes and sizes of the brand’s iconic, colorful lentils across all touchpoints to prove that all together, we’re more fun.

НЬЮАРК (шт. Нью-Джерси), 21 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Бренд M&M'S®, входящий в структуру брендов компании Mars, Incorporated, объявил о своем глобальном стремлении к созданию мира, в котором каждый человек ощущал бы свою причастность, а общество было бы открытым для всех. Это заявление легендарного конфетного бренда основано на более чем 80-летней истории объединения благодаря его колоритным драже и ароматам и является частью целенаправленной стратегии развития бренда M&M'S, обещающей использовать энергию позитивных эмоций, чтобы охватить всех и каждого, с целью усиления чувства причастности для 10 миллионов человек по всему миру к 2025 году.

«M&M'S издавна стремится к созданию яркого позитива для всех, и эта цель служит более конкретным обязательством прийти к тому, во что всегда верили представители нашего бренда, а именно в то, что каждый вправе наслаждаться моментами счастья, а позитивные эмоции — это самый эффективный способ помочь людям ощутить свою причастность, — заявила руководитель отдела развития Mars Wrigley Кэтрин Слейт (Cathryn Sleight). — Кто лучше сможет обеспечить миру больше моментов радости, усиливая в людях чувство причастности, чем M&M'S — один из самых легендарных конфетных брендов в мире?»

Результаты исследований1 показывают, что наше желание быть частью общества так же сильно, как и наше желание быть любимыми, и это желание является общим для всех людей независимо от культурной, расовой или этнической принадлежности, а также места проживания или нахождения. На основании этого вывода M&M'S создал M&M'S FUNd с целью отслеживания влияния бренда на нашу миссию, который будет предоставлять ресурсы, наставничество, возможности и финансовую поддержку в сфере искусства и развлечений, чтобы помочь людям получить доступ к условиям, в которых каждый из них чувствовал бы свою причастность.

В этом году поклонники легендарного бренда M&M'S также увидят изменения в его наглядности и восприятии, сопровождающие процесс его эволюции, каждое из которых призвано отражать его новую целенаправленную политику:

Свежая и современная интерпретация внешнего вида наших любимых героев и более специфичные персоналии в стремлении подчеркнуть важность самовыражения и силу общности при помощи строрителлинга.

Усиленный акцент на легендарную цветовую палитру бренда и использование различных форм и размеров драже M&M'S по всем точкам взаимодействия, чтобы еще раз подчеркнуть, что все вместе мы еще забавнее.

Дополнительный акцент на амперсанд — отличительный признак логотипа M&M'S, который служит для соединения двух М — с целью демонстрации нацеленности бренда на сплочение людей.

Обновленный тон голоса, ставший более беспристрастным, приветливым и объединяющим, но по-прежнему проникнутым нашим фирменным остроумием и юмором.

«Мы с радостью представляем новый стиль нашего бренда M&M'S, который его поклонники увидят во всех точках взаимодействия с M&M'S по всему миру, — заявила вице-президент Mars Wrigley по международному маркетингу Джейн Хван (Jane Hwang). — Начиная с новых изделий и заканчивая кампаниями по продвижению бренда, нашими изменившимися персонажами и экспериментальными розничными магазинами, мы будем использовать красочные визуальные средства, содержательные рекламные обращения и нашу целеустремленность во всем, что мы делаем, чтобы доказать, что все вместе мы еще забавнее. Фактически эта целеустремленность уже в полной мере демонстрируется в новом магазине M&M'S в Берлине с многоязычной вывеской в качестве приглашения для всех, а также нашей самой разнообразной партнерской базой, где по достоинству оцениваются представители различных культур и поколений независимо от происхождения».

Новое глобальное обязательство M&M'S — всего лишь одно из множества действий, предпринимаемых всеми структурными подразделениями Mars, Incorporated для создания мира с равными возможностями для всех. К их числу относятся стремление к созданию сбалансированных в гендерном отношении руководящих составов, проведение независимого ежегодного аудита разнообразия в рекламе (осуществляемого Институтом Джины Дэвис по гендерным вопросам в СМИ), а также его роль в качестве заместителя председателя Unstereotype Alliance, входящего в структуру «ООН-Женщины», и многое другое.

Для получения более подробной информации о новой стратегической цели бренда M&M'S и ее реализации поклонники могут посетить страницы M&M'S в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и следить за его новостями, используя хэштег #ForAllFunkind, а также зайти на наш сайт по адресу MMS.com.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ MARS, INCORPORATED

На протяжении более ста лет компания Mars, Incorporated руководствуется убеждением, что мир, в котором мы хотим жить завтра, начинается с того, как мы работаем сегодня. Эта идея неизменно является основополагающей для нашего интернационального семейного предприятия. Сегодня Mars преображается, обновляется и развивается в том ключе, который подтверждает наше стремление оказывать позитивное влияние на окружающий мир.

Имея разнообразный и расширяющийся ассортимент кондитерских изделий, продуктов питания и товаров для ухода за домашними животными, а также сопутствующих услуг, мы привлекаем к работе с нами 133 тысячи специализированных партнеров, вместе движущихся в одном направлении — вперед. Мы выпускаем продукцию под некоторыми из самых любимых в мире брендов, включая DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA® и 5™, что обеспечивает нам ежегодные объемы продаж на уровне 40 млрд долларов США, а также заботимся о половине домашних питомцев мира, предлагая для них корма, средства для ухода и сопутствующие услуги под такими марками как AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus и VCA™.

Мы осознаем, что можем быть по-настоящему успешными только в том случае, если наши партнеры и жители тех мест, где мы осуществляем свою деятельность, также процветают. Пять принципов Mars: качество, ответственность, взаимность, эффективность и свобода — вдохновляют наших партнеров на ежедневную работу, направленную на создание для мира такого будущего, в котором планета, населяющие ее люди и их питомцы могли бы благоденствовать. Диаграмма Mars Compass, формируемая на основе принципов экономики взаимности, используется для оценки продвижения компании в реализации своей цели: мир, в котором мы хотим жить завтра, начинается с того, как мы работаем сегодня.

Более подробная информация о компании Mars представлена на ее сайте по адресу: mars.com. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и YouTube.





1 Maslow and the Motivation Hierarchy: Measuring Satisfaction of the Needs;

Coqual: The Power of Belonging (Маслоу и иерархия мотивации: оценка степени удовлетворения потребностей; Coqual: сила причастности)

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1730087/M_Ms_Characters.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1730089/M_Ms_Different_Shapes.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1730088/M_Ms_logo_Logo.jpg

SOURCE Mars, Incorporated