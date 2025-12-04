La "Leopard Aesthetics" illumina il Gran Galà del Calcio mentre LEPAS L8 definisce una nuova era di prestazioni di mobilità premium

MILANO, 4 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Il 1° dicembre, in occasione del prestigioso Gran Galà del Calcio 2025, LEPAS, il nuovo marchio globale NEV del Chery Group, ha fatto un'elegante apparizione come sponsor principale e partner automobilistico esclusivo, presentando la sua ammiraglia LEPAS L8.

LEPAS L8

I Premi del calcio italiano rappresentano la più alta onorificenza del calcio italiano e tutti i riconoscimenti sono votati direttamente da giocatori professionisti. L'evento sostiene lo spirito di eccellenza del calcio, evolvendosi in una celebrazione che fonde solennità cerimoniale e intrattenimento di alta qualità. Riunisce grandi atleti che incarnano una filosofia in cui eleganza e potenza coesistono.

Una filosofia che si allinea perfettamente con l'esperienza di guida elegante promossa da LEPAS. Nel traffico urbano congestionato, la modalità puramente elettrica a bassa velocità della LEPAS L8 garantisce un'accelerazione fluida e silenziosa, come un giocatore che dribbla abilmente tra le maglie strette della difesa. Quando è richiesta una potenza rapida, il motore e la trazione elettrica funzionano in parallelo, consentendo sorpassi sicuri e manovre agili, che ricordano le azioni esplosive ma eleganti dei giocatori migliori sul campo.

Durante la cerimonia di premiazione, LEPAS, in qualità di sponsor principale, ha consegnato il premio Allenatore dell'Anno 2025. Questa collaborazione non è solo un omaggio alla ricerca della perfezione nel calcio e al suo impegno per la grazia, ma riflette anche l'insistenza condivisa sull'eccellenza professionale. Proprio come i migliori giocatori conquistano il campo con disinvoltura, LEPAS sta ridefinendo la mobilità premium con la sua filosofia distintiva di "Guida elegante".

LEPAS, posizionato come "Marchio preferito per una vita in mobilità elegante", incarna la filosofia "Guida la tua eleganza". Il suo nome deriva dal leopardo, simbolo di velocità, potenza ed eleganza (e riflette il design Leopard Aesthetics ispirato alla natura), e dai termini inglesi Leap e Passion, che simboleggiano visione globale ed energia vibrante.

Nelle dimostrazioni al chiuso e all'aperto, la LEPAS L8 ha impressionato gli ospiti con i suoi colori ispirati alla natura, i fari con pupille verticali che evocano lo sguardo di un leopardo e una silhouette fluida che fonde potenza e grazia. Basate sull'innovativa piattaforma new-energy del Chery Group e sviluppate per soddisfare lo standard a cinque stelle Euro NCAP 2026, le prestazioni della LEPAS L8 rispecchiano l'eccellenza professionale dimostrata dai migliori atleti in campo, catturando l'attenzione di illustri ospiti presenti all'evento.

LEPAS entrerà ufficialmente nel mercato italiano nel 2026, offrendo ai consumatori europei un design raffinato, una tecnologia intelligente e una nuova ed elegante scelta di mobilità.

