LA MAISON HARRY WINSTON OUVRE UN NOUVEAU SALON DE VENTE À HANGZHOU, EN CHINE

HANGZHOU, Chine, 13 février 2024 /PRNewswire/ -- La Maison Harry Winston, légendaire « Roi des Diamants » et marque de luxe internationale, est heureuse d'annoncer l'ouverture de son nouveau salon de vente à Hangzhou, en Chine. Situé au premier étage de la prestigieuse tour de Hangzhou, au cœur du quartier commercial animé de Wulin, le nouveau salon de 140 mètres carrés abritera les collections de joaillerie et de garde-temps raffinées par Harry Winston, y compris les plus beaux diamants et les pierres précieuses les plus rares.

« Réputée pour son riche patrimoine culturel et historique, Hangzhou, aujourd'hui capitale de la province du Zhejiang, est l'un des centres culturels et économiques vitaux de la Chine, avec un esprit incroyablement dynamique », a déclaré Nayla Hayek, PDG de Harry Winston, Inc. « L'ouverture du nouveau salon Harry Winston marque son huitième emplacement en Chine et apporte l'héritage intemporel de la Maison à une ville avec plus de deux mille ans d'histoire. »

Le nouveau salon est doté d'une belle façade en pierre de travertin crème, accentuée de quatre écrans lumineux qui donnent sur la rue. L'accès à l'intérieur de la tour présente l'emblématique porte d'entrée de la Maison ornée de nos iconiques rosaces dorées.

L'intérieur reflète l'héritage intemporel de la Maison tout en revêtant un prestige moderne. Une palette de couleurs douces dans les tons taupe et gris définit la chaleur et la sérénité de l'espace, tandis que les meubles laqués conçus sur mesure, les soies somptueuses et les lustres réalisés en exclusivité reflètent une variation du style traditionnel Winston. L'aménagement élégant comprend des espaces dédiés aux bijoux et aux garde-temps, aux collections nuptiales et à la haute joaillerie de la Maison, ainsi qu'une luxueuse salle de vente privée qui garantit une expérience d'achat discrète et hautement personnalisée.

À PROPOS DE HARRY WINSTON

Fondée à New York en 1932, la Maison Harry Winston continue d'établir les normes les plus exigeantes en matière de haute joaillerie et horlogerie. Depuis l'acquisition de certaines des pierres précieuses les plus célèbres du monde, y compris les diamants Jonker, Hope, Winston Legacy et Winston Blue, jusqu'à orner les plus grandes stars d'Hollywood sur le tapis rouge, Harry Winston symbolise depuis plus de 80 ans ce qu'il y a de mieux.

