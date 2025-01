La maîtrise facilitée - HIKMICRO met la technologie thermique de nouvelle génération dans une seule main avec les nouveaux FALCON 2.0 et CONDOR LRF 2.0

HANGZHOU, Chine, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le fabricant d'optiques innovant HIKMICRO a établi une nouvelle norme pour la chasse thermique avec le lancement des monoculaires thermiques FALCON 2.0 et CONDOR LRF 2.0 lors du salon JAGD & HUND Dortmund 2025. Le salon de la chasse, qui se tient au Messe Dortmund en Allemagne du mardi 28 janvier au dimanche 2 février, est l'endroit idéal pour que la marque d'optique leader au niveau mondial dévoile ces deux appareils révolutionnaires et partage sa philosophie « La maîtrise facilitée » avec la communauté des tireurs.

Mastery Made Easy - FALCON 2.0 & CONDOR 2.0 Launch FALCON_2_0___CONDOR_LRF_2_0_KV_Scenario FALCON_FQ50L_2_0

HIKMICRO s'est concentrée sur le maniement à une seule main au cours de l'année écoulée et la poursuite sans compromis de l'excellence par l'équipe a abouti à ces deux produits remarquables. Ces appareils réaffirment l'engagement d'HIKMICRO à « renouveler sans cesse une confiance dans les règles de l'art » pour les chasseurs en repoussant les limites de la performance technologique tout en respectant les valeurs traditionnelles de la chasse et un savoir-faire spécialisé.

M. Wang, expert en recherche et développement chez HIKMICRO, a déclaré : « Nous avons apporté des améliorations considérables aux modèles FALCON et CONDOR avec les fonctions ‹ Performance de maîtrise › et ‹ Maniement aisé à une main ›. Ces progrès ont été réalisés tout en maintenant une qualité d'image élevée afin d'offrir une observation la plus confortable possible, et les améliorations apportées à la facilité d'utilisation offrent une expérience d'utilisation simplifiée et intuitive. »

Une confiance dans les règles de l'art sans cesse renouvelée - Renforcer l'engagement en faveur de la meilleure expérience de chasse

HIKMICRO a mené une étude méticuleuse du marché et du public pour ces nouveaux produits. L'équipe R&D produits de HIKMICRO insiste sur le fait que l'innovation centrée sur l'utilisateur peut surmonter tous les défis et que les produits réellement innovants non seulement contiennent des avancées technologiques, mais intègrent aussi celles-ci de manière utile. En travaillant ensemble, nous apportons la « maîtrise » aux produits thermiques afin d'améliorer considérablement l'expérience de chasse des utilisateurs.

La recherche de l'excellence passe par la déconstruction et l'analyse minutieuse, d'innombrables essais, des expériences en usine, des projets de conception industrielle et des démonstrations d'essai. Lors des essais finaux, les produits sont envoyés à des chasseurs professionnels pour un essai ultime dans des scénarios exigeants de la vie réelle.

Le FALCON 2.0 et le CONDOR LRF 2.0 sont le fruit de cette recherche et développement approfondie. Perfectionner le produit avant de le mettre sur le marché permet aux chasseurs de bénéficier d'une confiance continue dans les règles de l'art.

La maîtrise facilitée - Améliorer la qualité des images et la facilité d'utilisation pour les chasseurs

Les deux nouveaux produits thermiques portables de HIKMICRO - FALCON 2.0 et CONDOR LRF 2.0 - ont tous deux pour devise « La maîtrise facilitée ». Il offre une qualité d'image de niveau « Maîtrise » et une mise à niveau essentielle pour le maniement à une seule main. La principale différence entre les deux produits réside dans le positionnement du module de télémétrie laser et dans leur design ergonomique.

La série compacte CONDOR LRF 2.0 est équipée d'un télémètre laser intégré et est conçue pour épouser la forme de la main. Le FALCON 2.0 a un style traditionnel avec sa forme cylindrique classique et le modèle FQ50L 2.0 est doté d'un module LRF intégré à l'objectif. Les deux appareils ont en commun la performance de maîtrise et un maniement simple d'une seule main, ce qui reflète l'attachement de HIKMICRO à fournir un moyen plus précis, plus rapide et plus facile d'immerger les chasseurs dans l'observation des mystères de la nuit.

Performance de maîtrise

La qualité de l'image est essentielle pour les chasseurs qui ont besoin de repérer et d'identifier rapidement leur proie en toute confiance. Les monoculaires thermiques CONDOR LRF 2.0 et FALCON 2.0 sont dotés d'un détecteur thermique 15mK plus performant et plus sensible pour capturer les minuscules différences de température. L'écran de 0,49'' affiche ainsi les moindres détails de l'image, ce qui permet de représenter avec précision les scènes de chasse les plus complexes. Les animaux sont représentés dans les moindres détails, jusqu'au moindre poil. Résultat : une localisation et une reconnaissance aisées des espèces cibles, quelles que soient les conditions météorologiques et l'environnement.

Le placement précis du projectile est une condition essentielle pour une chasse sûre et sans cruauté. La fonction télémètre laser élimine les conjectures en donnant au chasseur une lecture précise de la distance sur simple pression d'un bouton. Les deux appareils peuvent déterminer avec précision la portée jusqu'à 1 000 m (±1 m) et également afficher des données horizontales. Cela permet aux chasseurs de toujours viser juste.

Le gel des images est une source d'irritation pour les chasseurs, mais cette époque est révolue. Le CONDOR LRF 2.0 et le FALCON 2.0 éliminent ce problème grâce au système d'image sans obturateur (HSIS) de HIKMICRO. L'exaspérant compte à rebours ne vient plus interrompre la chasse - l'observation est fluide et continue grâce au HSIS. Le détecteur apprend continuellement les images d'arrière-plan afin d'éviter toute perte d'image, ce qui permet aux chasseurs de profiter d'une immersion visuelle fluide.

HIKMICRO s'est efforcé de faire en sorte que les chasses ne soient jamais interrompues par une batterie faible. Ces appareils sont dotés d'une batterie 21700 optimisée pour une autonomie de plus de 6 heures. Les batteries remplaçables peuvent être rapidement changées pour maintenir l'alimentation en fonctionnement continu. Une batterie externe ordinaire avec une connexion de type C peut également être utilisée comme alimentation externe. Ce système flexible permet d'effectuer de très longues sorties de chasse.

La performance de maîtrise va bien au-delà du produit lui-même. La connexion à l'application Sight offre aux utilisateurs davantage de possibilités opérationnelles, notamment la visualisation en direct, la navigation et l'enregistrement des images et vidéos capturées, le partage avec des amis, les mises à niveau des produits, le suivi des informations après-vente, et bien plus encore. Vous pouvez ainsi profiter non seulement des capacités impressionnantes du CONDOR LRF 2.0 et du FALCON 2.0, mais aussi de la connectivité améliorée dans la communauté des chasseurs et du service après-vente personnalisé pris en charge par l'application HIKMICRO Sight.

Maniement à une seule main

La nouvelle molette de mise au point arrière et la disposition des boutons en ligne garantissent une utilisation intuitive pour les chasseurs de tous âges, tandis que le design bien pensé facilite les transitions entre les deux mains pendant les différentes étapes de la chasse.

La mise au point des CONDOR LRF 2.0 et FALCON 2.0 se fait facilement avec un doigt. La molette de mise au point arrière est à portée de main pour que les chasseurs puissent régler rapidement la mise au point entre les animaux proches et les animaux éloignés. Cette facilité d'utilisation permet une expérience d'observation inégalée, sans distraction ni retard.

Les boutons ont été simplifiés et comportent des flèches haut et bas faciles à distinguer pour aider les chasseurs à localiser rapidement leur position, même dans l'obscurité totale. Le bouton de mise en marche est placé à l'écart pour éviter tout contact accidentel, et les boutons silencieux n'effrayeront pas les animaux méfiants.

Les chasseurs sont toujours en mouvement, mais ils n'ont pas toujours leurs appareils à la main. Grâce aux multiples options de transport (sangle de cou, dragonne et sac de transport pour monoculaire), les chasseurs peuvent choisir la méthode la plus pratique et s'assurer que leur partenaire de chasse est toujours à proximité et prêt à passer à l'action.

Un design soigné permet une utilisation confortable et une fatigue réduite, quelle que soit la main utilisée. Le profil compact et facile à saisir du HIKMICRO CONDOR LRF 2.0 épouse parfaitement la courbure de la main, tandis que la série FALCON 2.0 conserve la forme cylindrique traditionnelle pour les chasseurs qui préfèrent un style classique. Les deux appareils permettent à chacun, qu'il soit gaucher ou droitier, de trouver intuitivement la meilleure position de prise. Le boîtier en caoutchouc souple et agréable au toucher offre une prise en main confortable et sûre dans toutes les conditions.

L'engagement continu de HIKMICRO

HIKMICRO s'engage à renouveler sans cesse la confiance dans les règles de l'art pour les chasseurs, en leur fournissant des solutions de maîtrise pour faciliter la chasse et la rendre encore plus satisfaisante. Stefan Li, directeur de HIKMICRO à l'étranger, a souligné les nouvelles façons prometteuses dont la technologie thermique influence la relation entre les chasseurs et leurs appareils. L'ambition de HIKMICRO est de continuer à ouvrir la voie en créant des moyens plus précis, plus rapides et plus faciles pour aider les chasseurs à maîtriser les mystères de la nuit.

