La mejora de los servicios para compradores en la 139.ª Feria de Cantón fomenta las alianzas globales

- La mejora de los servicios para compradores en la 139.ª Feria de Cantón impulsa la eficiencia y fomenta las alianzas globales a largo plazo

GUANGZHOU, China, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La 139.ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) abrió sus puertas recientemente y concluirá el 5 de mayo en tres fases. Desde su llegada, los compradores fueron recibidos con un ambiente más dinámico que nunca.

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Un comprador saudí se mostró entusiasmado tras probar por primera vez el servicio de entrega sin conductor de la Feria, mientras que un comprador egipcio se dirigió directamente al área de exhibición del Premio CF para conocer las últimas innovaciones de primer nivel. En los pabellones de la feria, una transmisión en directo en árabe guió a los compradores de Oriente Medio a través de un recorrido virtual inmersivo. Tanto presencialmente como en línea, los compradores pudieron percibir claramente el fuerte dinamismo de la oferta y la demanda. Para respaldar esta intensa actividad, la Feria ha introducido un conjunto de servicios para compradores mejorado y más sistemático, diseñado para satisfacer las necesidades cambiantes de los compradores especializados que buscan eficiencia, fiabilidad y continuidad a largo plazo.

Una mejora clave es la inauguración de centros de atención al comprador integrales. Siete centros cubren las cuatro áreas, ofreciendo una experiencia de asistencia completa y apoyo integral a la cadena comercial bajo un marco de servicio unificado. Para los compradores internacionales que participan en una de las ferias comerciales más grandes del mundo, este modelo centralizado simplifica toda la experiencia, desde el pre-registro, la llegada y la recogida de credenciales hasta la búsqueda de socios comerciales, las negociaciones y los servicios posteriores a la feria. Fuera del recinto ferial de Cantón, la Feria de Cantón también ha habilitado 70 puntos de servicio externos y 628 mostradores de atención en aeropuertos, hoteles y otras ubicaciones. Los compradores internacionales pueden escanear sus pasaportes y obtener sus credenciales en aproximadamente 30 segundos, lo que garantiza una experiencia de asistencia fluida y eficiente.

La Feria también ha introducido una nueva "etiqueta de comprador veterano", un identificador exclusivo para compradores habituales. Una vez que el sistema reconoce a un comprador como asistente fiel, le ofrece automáticamente beneficios personalizados, como cupones especiales y recomendaciones de productos a medida. Esta iniciativa resalta la continuidad de la experiencia de la Feria de Cantón, reconociendo la fidelidad de los asistentes y fomentando una relación más estrecha con la Feria.

Las herramientas digitales también desempeñan un papel fundamental en la mejora de la eficiencia de las compras. Una de las iniciativas más recientes es el lanzamiento de un boletín informativo exclusivo para compradores de la Feria de Cantón, que ha llegado a más de 810.000 compradores con una distribución segmentada, lo que refuerza la comunicación dirigida.

Al mismo tiempo, la aplicación mejorada de la Feria de Cantón proporciona un apoyo integral durante todo el proceso de abastecimiento, lo que permite una transición más fluida desde la fase de descubrimiento hasta la negociación y la cooperación a largo plazo.

En esencia, la Feria de Cantón ha servido durante mucho tiempo como puente entre la demanda global y la capacidad manufacturera e innovadora de China. En su 139.ª edición, este papel se refuerza aún más mediante una serie de iniciativas mejoradas que potencian la profesionalidad y la capacidad digital, adaptando la plataforma a los modelos de negocio globales en constante evolución y fomentando relaciones comerciales estables a largo plazo.

Para preinscribirse, haga clic aquí: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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