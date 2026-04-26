L'amélioration des services aux acheteurs lors de la 139e foire de Canton renforce l'efficacité et favorise les partenariats mondiaux à long terme

GUANGZHOU, Chine, 26 avril 2026 /PRNewswire/ -- La 139e Foire chinoise des importations et des exportations (Foire de Canton) a récemment ouvert ses portes et se terminera le 5 mai en trois phases. Dès leur arrivée, les acheteurs ont été accueillis dans une atmosphère plus dynamique que jamais.

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Un acheteur saoudien s'est illuminé après avoir essayé pour la première fois le service de livraison sans chauffeur de la foire, tandis qu'un acheteur égyptien s'est précipité vers la zone d'exposition du CF Award pour découvrir en avant-première les dernières innovations de premier plan. Dans les halls d'exposition, un livestream en langue arabe a guidé les acheteurs du Moyen-Orient à travers une visite virtuelle immersive. Que ce soit sur place ou en ligne, les acheteurs ont pu clairement ressentir la forte dynamique de l'offre et de la demande. Pour soutenir cette activité accrue, la foire a mis en place un ensemble amélioré et plus systématique de services aux acheteurs, conçu pour répondre aux besoins évolutifs des acheteurs spécialisés qui recherchent l'efficacité, la fiabilité et la continuité à long terme.

Le lancement de centres de services dédiés à l'acheteur constitue une amélioration essentielle. Sept centres couvrent les quatre zones, regroupant dans un cadre de service unifié l'ensemble du parcours des visiteurs et l'ensemble de la chaîne de soutien au commerce. Pour les acheteurs étrangers qui participent à l'une des plus grandes foires commerciales du monde, ce modèle centralisé permet de rationaliser l'ensemble de l'expérience, depuis la préinscription sur, l'arrivée et la collecte des badges jusqu'à la mise en relation d'affaires, les négociations et les services après la foire. En dehors du complexe de la foire de Canton, la foire de Canton a également mis en place 70 points de service hors site et 628 comptoirs de service dans les aéroports, les hôtels et d'autres lieux. Les acheteurs étrangers peuvent simplement scanner leur passeport et obtenir leur badge en 30 secondes environ, ce qui garantit une expérience de présence fluide et efficace.

La foire a également introduit un nouveau "Veteran Buyer Tag", un identifiant exclusif pour les acheteurs réguliers. Lorsque le système reconnaît un acheteur comme un participant fidèle, il lui offre automatiquement des avantages sur mesure, notamment des bons d'achat spéciaux et des recommandations de produits personnalisées. L'initiative souligne la continuité de l'expérience de la Foire de Canton, en reconnaissant l'engagement à long terme et en encourageant des relations plus profondes avec la Foire.

Les outils numériques jouent également un rôle central dans l'amélioration de l'efficacité de l'approvisionnement. L'une des dernières initiatives en date est le lancement d'une lettre d'information sur la foire de Canton destinée aux acheteurs, qui a atteint plus de 810 000 acheteurs grâce à une distribution ciblée, renforçant ainsi la communication ciblée.

Dans le même temps, l'APP de la foire de Canton, qui a été améliorée, offre un soutien complet tout au long du processus de recherche de fournisseurs, ce qui permet de passer plus facilement de la découverte à la négociation et à la coopération à long terme.

La Foire de Canton sert depuis longtemps de pont entre la demande mondiale et la force de production et la capacité d'innovation de la Chine. Lors de la 139e session, ce rôle est encore renforcé par une série d'initiatives améliorées qui renforcent le professionnalisme et la capacité numérique, en alignant la plateforme sur les modèles commerciaux mondiaux en évolution et en soutenant des partenariats commerciaux stables et à long terme.

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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