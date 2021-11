La méthode d'analyse de la quantité de métaux lourds dans les produits dérivés du cannabis a été approuvée par l'AOAC International

MATTHEWS, Caroline du Nord, 18 novembre 2021 /PRNewswire/ -- CEM Corporation est heureuse d'annoncer que sa méthode d'analyse de la quantité de métaux toxiques dans le cannabis et les produits dérivés du cannabis (Heavy Metals in a Variety of Cannabis and Cannabis-Derived Products) a été approuvée par l'AOAC International. Il s'agit de la première méthode adoptée comme méthode officielle par l'AOAC, ce qui représente un grand pas en avant dans l'analyse du cannabis. La méthode, OMA 2021.03, utilise le système de digestion par micro-ondes à haut débit et la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) pour solubiliser l'arsenic (As), le cadmium (Cd), le mercure (Hg), le plomb (Pb) et d'autres éléments et en déterminer la quantité dans les produits dérivés du cannabis, y compris les produits comestibles, les produits de santé, les produits de beauté et les suppléments de cannabis ou de chanvre.

Cette nouvelle méthode a été rigoureusement examinée par un groupe d'experts en sciences analytiques et est la première à être approuvée par l'AOAC pour déterminer la teneur en métaux lourds dans le cannabis. L'exactitude et la précision de la méthode reposant sur l'ICP-MS répondaient aux exigences de performance des méthodes normalisées de l'AOAC pour la détermination de la quantité des métaux lourds dans une variété de cannabis et de produits dérivés du cannabis ( SMPR 2020.001 ) pour tous les éléments d'intérêt. La méthode OMA 2021.03 a été conçue pour aider les laboratoires à déterminer la teneur totale en métaux lourds de leurs échantillons de cannabis à l'aide d'instruments de digestion et d'analyse d'échantillons simples et à haut débit.

« L'industrie du cannabis en est encore à ses balbutiements et compte sur les experts dans les domaines de la préparation et de l'analyse des échantillons pour déterminer avec précision la quantité de contaminants dans leurs produits. CEM est fière d'avoir combiné ses efforts avec ceux de ses collègues d' Agilent pour poursuivre la mise au point d'une méthode officielle qui guidera l'élaboration de lois et aidera les laboratoires d'analyse du cannabis du monde entier à mettre des produits de meilleure qualité sur le marché », a déclaré Mike Collins, PDG de CEM Corporation.

