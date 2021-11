Método de metales pesados en el cannabis aprobado por AOAC INTERNATIONAL

MATTHEWS, N.C., 18 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- CEM Corporation se complace en anunciar la aprobación por parte de AOAC INTERNATIONAL del método analítico "Heavy Metals in a Variety of Cannabis and Cannabis-Derived Products" (Metales pesados en una variedad de cannabis y productos derivados del cannabis), utilizado para el análisis de metales tóxicos en cannabis y productos que lo contienen. Este estatus de método oficial de AOAC de primera acción representa un gran paso adelante en las pruebas de cannabis. El método, OMA 2021.03, utiliza la digestión por microondas de alto rendimiento y la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) para solubilizar y analizar arsénico (As), cadmio (Cd), mercurio (Hg), plomo (Pb) y otros elementos en los productos del cannabis, incluidos los comestibles, los productos de salud y belleza y los suplementos de cannabis o cáñamo.

El nuevo método fue revisado rigurosamente por un panel de expertos en ciencias analíticas y es el primer método aprobado por AOAC para metales pesados en el cannabis. La exactitud y la precisión del método basado en ICP-MS cumple los requisitos de rendimiento del método estándar de AOAC para la determinación de metales pesados en una variedad de cannabis y productos derivados del cannabis ( SMPR 2020.001 ) para todos los elementos de interés. OMA 2021.03 fue desarrollado para ayudar a los laboratorios de cannabis a determinar el contenido total de metales pesados en sus muestras de cannabis con una digestión de muestras e instrumentación de análisis sencillas y de alto rendimiento.

"La industria del cannabis está todavía en sus inicios y busca expertos en los campos de preparación y análisis de muestras para determinar con precisión los contaminantes en sus productos. CEM se enorgullece de haber combinado sus esfuerzos con los de nuestros colegas de Agilent para impulsar el desarrollo de una metodología oficial que sirva de guía a la legislación y ayude a los laboratorios de cannabis de todo el mundo a ofrecer productos de mayor calidad al mercado", ha declarado Mike Collins, presidente y consejero delegado de CEM Corporation.

Acerca de CEM

CEM Corporation, una empresa privada con sede en Matthews, Carolina del Norte, es un proveedor líder de instrumentos de laboratorio. La empresa tiene filiales en Reino Unido, Irlanda, Singapur, Alemania, Italia, Francia y Japón, así como una red mundial de distribuidores. CEM diseña y fabrica sistemas para las ciencias de la vida, laboratorios analíticos y plantas de procesamiento en todo el mundo. Los productos de la empresa se utilizan en muchas industrias, como la farmacéutica, la biotecnológica, la química y la alimentaria, así como en la investigación académica.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/585024/CEM_CORPORATION_LOGO.jpg

Related Links

http://www.cem.com



SOURCE CEM Corporation