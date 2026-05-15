La Moldavie célèbre le 25e anniversaire de la Journée nationale du vin, renforçant ainsi sa position en tant que destination viticole mondiale en plein essor

CHIȘINĂU, Moldavie, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- La République de Moldavie marquera le 25e anniversaire de la Journée nationale du vin sous le slogan " Unis par le vin " les 3 et 4 octobre 2026 à Chișinău, célébrant une étape importante qui reflète la transformation du pays en un acteur de plus en plus reconnu dans l'industrie mondiale du vin.

La Moldavie est l'un des rares pays au monde à consacrer une fête nationale au vin. Elle a fait de la Journée nationale du vin un événement culturel et touristique majeur, qui attire chaque année des milliers de visiteurs et met en valeur l'évolution de son secteur viticole sur la scène internationale.

L'édition anniversaire de cette année présentera un concept actualisé, une participation accrue des établissements vinicoles de tout le pays et des expériences conçues pour mettre en évidence la diversité, l'authenticité et la qualité des vins de Moldavie.

Au cours des 25 dernières années, la Journée nationale du vin est passée d'une célébration nationale à l'un des événements culturels en plein air les plus importants d'Europe, devenant une plateforme clé pour l'œnotourisme et la visibilité internationale.

"Le secteur viticole moldave a évolué de manière significative en combinant des traditions profondément enracinées et des innovations modernes", a déclaré Ștefan Iamandi, directeur de l'Office national de la vigne et du vin. "Cet anniversaire reflète à la fois notre héritage et notre ambition de faire de la Moldavie un producteur de vin compétitif à l'échelle mondiale."

La marque nationale "Wine of Moldova Unexpectedly Great" est au cœur de cette transformation , qui a renforcé la reconnaissance internationale et soutenu l'expansion des vins moldaves sur les marchés mondiaux.

Aujourd'hui, la Moldavie exporte du vin vers plus de 70 pays dans le monde, dont environ 60 % vers l'Europe. Le secteur contribue à environ 3 % du PIB et représente près de 8 % des exportations totales, ce qui souligne son importance stratégique pour l'économie nationale.

En 2026, la Moldavie renforcera encore sa présence internationale en participant à des événements clés du secteur, notamment JFEX Japan, Daejeon Wine Expo en Corée du Sud, Interwine China et WBWE aux Pays-Bas, où les producteurs présenteront des vins définis par l'authenticité, le terroir et une qualité compétitive.

Les visiteurs du monde entier sont invités à vivre la Journée nationale du vin à Chișinău les 3 et 4 octobre 2026, où la capitale de la Moldavie se transforme en une célébration vibrante du vin, de la culture et de l'hospitalité. L'événement offre aux invités internationaux la possibilité de découvrir les vignobles locaux, de déguster des vins primés et d'explorer l'une des destinations viticoles émergentes les plus distinctives d'Europe.

À propos du vin de Moldavie

Vin de Moldavie. Unexpectedly Great. est la marque nationale de vin de la République de Moldavie, qui représente une industrie vinicole moderne et dynamique, ancrée dans une tradition séculaire. Grâce à une qualité constante, à l'authenticité et à l'innovation, les vins moldaves continuent d'être reconnus sur les marchés internationaux.