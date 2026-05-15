Moldavia celebra 25 años del Día Nacional del Vino, consolidando su posición como destino vinícola global

-Moldavia celebra 25 años del Día Nacional del Vino, consolidando su posición como un destino vinícola global en auge

CHIȘINĂU, Moldavia, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La República de Moldavia celebrará el 25º aniversario del Día Nacional del Vino bajo el lema 'Unidos por el Vino' los días 3 y 4 de octubre de 2026 en Chisináu, conmemorando un hito que refleja la transformación del país en un actor cada vez más reconocido en la industria vitivinícola mundial.

Como uno de los pocos países del mundo que dedica un día festivo nacional al vino, Moldavia ha convertido el Día Nacional del Vino en un importante evento cultural y turístico, que atrae a miles de visitantes cada año y muestra la evolución de su sector vitivinícola en el ámbito internacional.

La edición de este año presentará un concepto renovado, una mayor participación de bodegas de todo el país y experiencias cuidadosamente seleccionadas para destacar la diversidad, la autenticidad y la calidad del vino moldavo.

En los últimos 25 años, el Día Nacional del Vino ha pasado de ser una celebración nacional a convertirse en uno de los eventos culturales al aire libre más destacados de Europa, consolidándose como una plataforma clave para el enoturismo y la visibilidad internacional.

"El sector vitivinícola de Moldavia ha evolucionado significativamente al combinar tradiciones arraigadas con la innovación moderna", afirmó Ștefan Iamandi, director de la Oficina Nacional de la Viña y el Vino. "Este aniversario refleja tanto nuestra herencia como nuestra ambición de posicionar a Moldavia como un productor de vino competitivo a nivel mundial".

En el centro de esta transformación se encuentra la marca nacional 'Vino de Moldavia. Inesperadamente Grande', que ha fortalecido el reconocimiento internacional y apoyado la expansión de los vinos moldavos en los mercados globales.

Actualmente, Moldavia exporta vino a más de 70 países en todo el mundo, con aproximadamente el 60 % de las exportaciones destinadas a Europa. El sector contribuye con cerca del 3 % del PIB y representa casi el 8 % del total de las exportaciones, lo que subraya su importancia estratégica para la economía nacional.

En 2026, Moldavia ampliará aún más su presencia internacional participando en eventos clave del sector, como JFEX Japón, la Daejeon Wine Expo en Corea del Sur, Interwine China y WBWE en los Países Bajos, donde los productores exhibirán vinos que se distinguen por su autenticidad, terruño y calidad competitiva.

Se invita a visitantes de todo el mundo a disfrutar del Día Nacional del Vino en Chisináu los días 3 y 4 de octubre de 2026, cuando la capital moldava se transforme en una vibrante celebración del vino, la cultura y la hospitalidad. El evento ofrece a los visitantes internacionales la oportunidad de descubrir bodegas locales, degustar vinos premiados y explorar uno de los destinos vinícolas emergentes más singulares de Europa.

Acerca de Vino de Moldavia

Vino de Moldavia. Inesperadamente Grande. Es la marca nacional de vinos de la República de Moldavia, que representa una industria vitivinícola moderna y dinámica con raíces en una tradición centenaria. Gracias a su calidad constante, autenticidad e innovación, los vinos moldavos siguen ganando reconocimiento en los mercados internacionales.