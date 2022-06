LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE CÉLÈBRE L'HÉRITAGE MINIER DU CANADA EN LANÇANT UNE PIÈCE EN OR SUR LE KLONDIKE AU CONGRÈS 2022 DE L'ACPE

La pièce d'investissement, frappée dans l'or le plus pur au monde, a été lancée aujourd'hui à Toronto (Ontario) dans le cadre du congrès annuel de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE), la plus importante convention de prospection minérale et d'exploitation minière au monde. Exposée au kiosque de la Monnaie royale canadienne, la pièce sera bientôt en vente dans le réseau de distributeurs officiels de produits d'investissement de la Monnaie.

Œuvre de l'artiste canadien Steve Hepburn, le revers de la pièce de 200 $ de 1 oz en or pur à 99,999 % 2022 – La ruée vers l'or du Klondike : À la recherche d'or représente un sluice en bois en action, rempli du gravier aurifère duquel les précieux flocons et pépites d'or sont minutieusement extraits. Le champ au revers et à l'avers présente les lignes radiales précisément gravées qui sont devenues les caractéristiques emblématiques des pièces d'investissement de la Monnaie. La pièce porte également une marque de sécurité microgravée en forme de feuille d'érable, dans laquelle le nombre 22 indique l'année d'émission.

La plus récente pièce d'investissement en or pur à 99,999 % de la Monnaie est présentée dans un élégant emballage au format de poche et est accompagnée d'un certificat de pureté signé par l'essayeur en chef de la Monnaie.

Des images de la pièce se trouvent ici .

Conformément au modèle suivi par les principaux émetteurs de produits d'investissement au monde, la Monnaie ne vend pas ses produits d'investissement directement au public. Les acheteurs désirant se procurer les pièces d'investissement sont invités à communiquer avec un marchand de produits d'investissement de bonne réputation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1837614/Royal_Canadian_Mint_ROYAL_CANADIAN_MINT_PAYS_TRIBUTE_TO_CANADA_S.jpg

