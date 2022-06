ROYAL CANADIAN MINT PRESTA HOMENAGEM À TRADIÇÃO DA MINERAÇÃO DO CANADÁ AO LANÇAR MOEDA DE OURO COM TEMA DE KLONDIKE NA PDAC 2022

Esta moeda bullion, feita do ouro mais puro do mundo, foi lançada hoje em Toronto, Ontário, na PDAC 2022, a principal conferência de exploração mineral e mineração do mundo, organizada pela Associação de Prospectores e Desenvolvedores do Canadá. Ela está em exibição no estande da Royal Canadian Mint e, em breve, estará disponível por meio da rede de distribuidores oficiais de metais preciosos da Mint.

O verso da moeda "Klondike Gold Rush: Prospecting For Gold" de $200 de 28 gramas de ouro puro 99,999% de 2022 foi idealizado pelo artista canadense Steve Hepburn, que ilustrou uma calha eclusa de madeira em funcionamento, cheia de "sujeira" da qual preciosos flocos e pepitas de ouro estão sendo cuidadosamente separados. O segundo plano do verso e do anverso apresenta uma matriz precisamente gravada de linhas radiais, que se tornaram uma característica marcante das moedas bullion da Mint. A segurança da moeda também é reforçada pela distinta marca de folha de bordo microgravada da Mint, exibindo o número 22, que corresponde a seu ano de emissão.

A mais recente moeda bullion de ouro puro 5-9s da Mint é apresentada em uma embalagem estilo cartão de crédito lindamente estilizada, que inclui um certificado de pureza assinado pelo avaliador-chefe da Mint.

Imagens da nova moeda estão disponíveis aqui.

De acordo com um modelo de distribuição comum aos principais emissores mundiais de moedas bullion, a Mint não vende diretamente ao público. Os compradores interessados são incentivados a entrar em contato com um revendedor de ouro de boa reputação para encomendar novas moedas bullion.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint é a empresa da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Mint é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo que oferece, em escala internacional, uma ampla gama de produtos especializados, cunhagem de alta qualidade e serviços relacionados. Para mais informações sobre a Royal Canadian Mint, seus produtos e serviços, acesse: www.mint.ca. Siga a Mint no Twitter, Facebook e Instagram.

