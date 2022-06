PDAC 2022: ROYAL CANADIAN MINT WÜRDIGT KANADAS BERGBAU-GESCHICHTE MIT ANLAGEMÜNZE ZUM KLONDIKE-GOLDRAUSCH

OTTAWA, ON, 13. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Der Klondike-Goldrausch, ein Wendepunkt in der kanadischen Bergbaugeschichte, und die Schürfmethoden, die 1896 verwendet wurden, um Gold im berühmtem Bonanza Creek im Yukon zu finden, werden auf einer neuen Anlagemünze aus Gold mit einem absoluten Reinheitsgehalt von 99,999 % (5-Neuner-Gold) der Royal Canadian Mint in Erinnerung gerufen. Diese neue Ausgabe, die den Betrieb eines traditionellen Schleusekastens zeigt, ist die zweite Münze in einer Serie aus reinen Goldmünzen (5-Neuner-Gold) mit 1 Unze zum Gedenken an den „letzten großen Goldrausch", der Kanada, den Yukon und das Leben der Ureinwohner, die das Land seit Jahrtausenden bewohnt haben, für immer verändert hat.