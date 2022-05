LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE REDÉFINIT LA RARETÉ AVEC LA COLLECTION OPULENCE METTANT EN VEDETTE D'EXQUIS DIAMANTS ROSES DE LA MINE ARGYLE

« La réputation de la Monnaie royale canadienne de fabriquer des pièces d'une sophistication et d'un sens artistique exceptionnels est reconnue par les collectionneurs du monde entier », a déclaré Marie Lemay, présidente et directrice générale de la Monnaie royale canadienne. « Célébrer le talent et l'imagination de nos collaborateurs par le biais du métal précieux et des beaux-arts est notre passion, mais aussi notre marque de fabrique. Nous sommes fiers que notre nouvelle collection Opulence élève notre tradition d'excellence à un tout autre niveau ».

Pour inaugurer cette nouvelle collection exclusive, la Monnaie s'est associée à la Maison de vente aux enchères de beaux-arts Heffel pour vendre Summum, la pièce maîtresse la plus prestigieuse de la collection. Celle-ci sera proposée lors d'une vente aux enchères en direct le 31 mai 2022.

« La Maison Heffel est honorée d'offrir aux collectionneurs l'occasion d'acquérir ce trésor rare et unique, en partenariat avec la Monnaie royale canadienne et la mine Argyle », a déclaré David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères de beaux-arts Heffel. « La pièce Summum est une véritable œuvre d'art, et son design complexe et sa beauté envoûtante attireront sans aucun doute l'attention des collectionneurs et des amateurs passionnés du monde entier ».

Les collectionneurs intéressés à enchérir sur Summum peuvent s'inscrire à la vente aux enchères auprès de la Maison Heffel.

À propos de la collection Opulence

La collection Opulence, qui présente des pièces en diamant rose pour la première année, est le fruit d'une collaboration remarquable entre la Monnaie royale canadienne et Crossworks Manufacturing, une entreprise canadienne et partenaire autorisé d'Argyle Pink Diamonds. Du fait de la fermeture de la mine Argyle de Rio Tinto en 2020, les diamants roses qui ornent les pièces en or pur et en platine sont parmi les plus rares au monde, ce qui rend les pièces vraiment uniques.

« Cette collaboration en édition limitée est vraiment exceptionnelle pour sa rareté, sa valeur et le talent artistique qu'elle met en avant, nous sommes très fiers de faire partie de cette histoire », a déclaré Patrick Coppens, directeur général ventes et marketing chez Rio Tinto Diamonds.

« C'est l'occasion de raconter une histoire de fierté artisanale, où le savoir-faire canadien produit des créations qui seront convoitées partout dans le monde », a déclaré Itay Ariel, directeur exécutif des ventes et des opérations de Crossworks Manufacturing Ltd.

Les pièces de monnaie en diamant rose, émises en très faible quantité, sont les suivantes :

Summum : Pièce d'un kilo en platine pur à 99,95 %, 2 500 $ - Tirage mondial d'un exemplaire

Splendeur : Pièce de 10 oz en platine pur à 99,95 %, 1 250 $ - Tirage mondial de cinq exemplaires

Faste : Pièce de 2 oz en platine pur à 99,95 %, 350 $ - Tirage mondial de 30 exemplaires

Joyau : Pièce de 1 oz en or pur, 200 $ – Tirage mondial de 400 exemplaires

Les œuvres d'art numismatiques exclusives de la collection Opulence peuvent être commandées directement auprès de la Monnaie royale canadienne au 1-800-267-1871 au Canada, au 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou sur le site www.mint.ca . Kunming Diamonds est le premier distributeur mondial des produits de la collection Opulence.

Pour un aperçu détaillé de la collection Opulence, consultez le site www.mint.ca/opulence . Des images et une vidéo de ces pièces spectaculaires en diamant rose sont disponibles ici .

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la frappe et de la distribution des pièces de circulation du Canada. Elle est l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, offrant une vaste gamme de produits de monnayage spécialisés de haute qualité et de services connexes à l'échelle internationale. Pour plus d'informations sur la Monnaie royale, ses produits et ses services, consultez le site www.mint.ca . Suivez la Monnaie royale sur Twitter , Facebook et Instagram .

À propos de la Maison de vente aux enchères de beaux-arts Heffel

Depuis 1978, la Maison Heffel a permis à des collectionneurs passionnés du monde entier d'acquérir des œuvres d'art exceptionnelles, dont les ventes ont totalisé trois quarts de milliard de dollars. Avec des bureaux à Toronto, Vancouver, Montréal, Ottawa et Calgary, la Maison Heffel dispose de l'équipe la plus expérimentée de spécialistes des beaux-arts au Canada, et offre un service à la clientèle de qualité supérieure aux vendeurs et aux acheteurs du monde entier.

À propos de Rio Tinto

Rio Tinto est une société minière et métallurgique présente dans 35 pays à travers le monde. Notre objectif est de produire les matériaux essentiels au progrès humain. Nos quatre catégories de produits donnent vie à cet objectif : Aluminium, Cuivre, Minéraux et Minerai de fer. Celles-ci sont complétées par nos unités Sécurité, Technique et Projets, Stratégie et Développement, et Commercial, ainsi que par nos fonctions de service et d'assistance.

LA COLLECTION OPULENCE DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE

PIÈCE EN OR PUR, 200 $ – JOYAU

Chaque pièce Joyau est fabriquée à partir de 1 oz d'or pur à 99,99 %. Inspiré d'éléments architecturaux, son revers, conçu par l'artiste canadien Simon Ng, présente une couronne de motifs Art déco qui entourent une fleur de cerisier centrale, dont les pétales sont décorés de tourbillons. L'art gravé est orné de cinq diamants roses de grade fantaisie vif d'un poids total de 0,06 carat (ct). Chacun d'eux a été serti à la main dans un ornement plaqué d'or rose et moulé dans le platine, confectionné par Beverly Hills Jewellers. L'avers présente un motif de champ inspiré des pétales de fleurs de cerisier sur le revers, et l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II par Susanna Blunt. Limitée à un tirage de 400 exemplaires dans le monde, la pièce Joyau se vend au prix de 12 999,95 $.

PIÈCE EN PLATINE PUR À 99,95 $, 350 $ – FASTE

La pièce Faste est fabriquée à partir de 2 oz. de platine pur à 99,95 %, un métal précieux encore plus rare que l'or. Conçue par Simon Ng, elle présente au revers une exquise fleur de cerisier entourée par une couronne de fleurs luxuriantes et de vignes filigranes. L'œuvre gravée de cette pièce de 42 mm est rehaussée de 30 diamants roses de grade fantaisie vif (0,34 ct) qui ont été sertis à la main dans un ornement plaqué d'or rose et moulé dans le platine, confectionné par Beverly Hills Jewellers. Les diamants rares rayonnent du centre de la fleur vers le cordon plaqué or rose. L'avers présente un motif de champ de fleurs de cerisier et l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II par Susanna Blunt. Limitée à un tirage de 30 exemplaires dans le monde, la pièce Faste se vend au prix de 54 999,95 $.

PIÈCE EN PLATINE PUR À 99,95 %, 1 250 $ - SPLENDEUR

Cette création conçue par Simon Ng est la toute première pièce de 10 oz en platine pur à 99,95 %. Son revers est orné d'une fleur de cerisier finement gravée entourée d'une délicate dentelle de vignes et encadrée de treillis complexe. Sertis dans des ornements façonnés par Beverly Hills Jewellers, 64 diamants roses de grade fantaisie vif (1,2 ct) ajoutent de l'éclat au treillis qui décore cette pièce de 76,25 mm. L'avers présente un motif de vigne et l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II par Susanna Blunt. Cette pièce de collection de luxe, Splendeur, qui n'est disponible qu'en cinq exemplaires dans le monde, se vend au prix de 253 999,95 $.

PIÈCE EN PLATINE PUR À 99,95 %, 2 500 $ - SUMMUM

Ce chef-d'œuvre unique est la pièce phare de la collection Opulence. Il s'agit également de la toute première pièce d'un kilo en platine pur à 99,95 %. Polie à la perfection, la pièce Summum arbore un revers conçu par l'artiste canadien Derek Wicks qui donne vie à la beauté des fleurs de cerisier sur une toile de 101,6 mm. Au total, 462 diamants roses de grade fantaisie vif (6,5 ct) de la mine Argyle ont été sertis à la main dans un ornement plaqué d'or rose et moulé dans le platine, confectionné par Beverly Hills Jewellers.

Ces précieux ornements sur le revers de la pièce ajoutent de l'éclat au cordon plaqué or rose et aux pétales de plus d'une vingtaine de fleurs, dont la fleur centrale, qui se rassemblent pour former un superbe bouquet endiamanté. L'avers présente un motif de champ de fleurs de cerisier et l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II par Susanna Blunt.

Cette pièce d'exception sera exclusivement disponible lors d'une vente aux enchères organisée par la Maison de vente aux enchères de beaux-arts Heffel le 31 mai 2022.

Des images et une vidéo de la collection Opulence sont disponibles ici .

Les œuvres d'art numismatiques exclusives de la collection Opulence peuvent être commandées directement auprès de la Monnaie royale canadienne au 1-800-267-1871 au Canada, au 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou sur le site www.mint.ca .

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)