La montre médicale CardiacSense suivra les signes vitaux et l'état de santé général d'un astronaute israélien dans l'espace

CÉSARÉE, Israël, 31 mai 2021 /PRNewswire/ -- L'entreprise de technologie médicale CardiacSense et l'Israel Aerospace Medicine Institute ont été sélectionnés pour envoyer la montre médicale CardiacSense dans l'espace. Cette montre médicale testée cliniquement donne la possibilité de faire un suivi médical continu et de longue durée des patients qui la portent sans qu'ils doivent faire l'objet d'une procédure invasive comme l'implantation d'un moniteur cardiaque. CardiacSense est heureuse d'annoncer que sa montre médicale sera portée par Eytan Stibbe, dont elle surveillera les signes vitaux et l'état de santé général pendant sa mission à la Station spatiale internationale.

Meni Itzhak, CardiacSense VP R&D, with Eytan Stibbe, Israeli second astronaut. Credit: Elad Malka

Le départ d'Eytan Stibbe est prévu pour février 2022 dans le cadre de la mission Rakia, menée par la Ramon Foundation en collaboration avec l'Israel Aerospace Medicine Institute. Ce projet s'inscrit dans la première mission spatiale privée de Space X. Parmi les différentes innovations technologiques scientifiques qui seront du voyage, la montre médicale CardiacSense suivra les signes vitaux et l'état de santé général d'Eytan Stibbe tout au long de sa mission. Ayant déjà obtenu le marquage CE et le feu vert réglementaire du ministère israélien de la Santé, la montre CardiacSense devrait commencer à être commercialisée au prochain trimestre.

« Si ce projet hors pair a pu voir le jour, c'est grâce à la technologie novatrice et unique de CardiacSense et à la confiance que les chefs de projet ont accordée à notre montre et à ses capacités, a déclaré Eldad Shemesh, cofondateur et PDG de CardiacSense. Nous sommes fiers de prendre part à ce projet spécial unique en son genre et d'accompagner Eytan Stibbe tout en écrivant l'histoire spatiale israélienne. Cette aventure, qui vise à repousser les limites de nos capacités humaines et technologiques et à redéfinir la télémédecine, est pour CardiacSense la preuve qu'on peut toujours rêver plus grand. »

Eran Schenker, chef de l'informatique médicale de l'Israel Aerospace Medicine Institute, a déclaré : « Dans l'espace, le corps humain est sujet à de nombreux changements psychologiques. En ayant la possibilité de surveiller les signes vitaux au moyen de la montre médicale CardiacSense, nous pourrons pour la première fois mesurer facilement de nombreux paramètres en continu, ce qui nous aidera beaucoup à comprendre les processus biologiques qui se produisent dans le corps des astronautes quand ils sont dans l'espace. »

À propos de CardiacSense

CardiacSense est une entreprise de technologie médicale qui a développé la meilleure technologie de capteurs de sa catégorie, homologuée CE et pouvant être portée au poignet, dotée d'une sensibilité et d'une précision adéquates pour les diagnostics médicaux et la surveillance des signes vitaux, des arythmies et de la détérioration des maladies chroniques. Utilisant des capteurs et des algorithmes logiciels brevetés, la montre médicale CardiacSense peut mesurer en continu des paramètres comme la température corporelle, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, la saturation en oxygène et le rythme cardiaque avec une précision conforme aux normes européennes (CE) et de la Food and Drug Administration (FDA) américaine – offrant ainsi une alternative aux dispositifs onéreux, complexes et invasifs. Cette montre répond à la demande mondiale croissante au chapitre de la télémédecine et du suivi des patients à distance. Fondée en 2009, CardiacSense a son siège social à Césarée, en Israël.

