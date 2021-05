O relógio de uso médico da CardiacSense foi escolhido a dedo para monitorar remotamente sinais vitais e condições médicas gerais do astronauta israelense enquanto estiver no espaço

CAESAREA, Israel, 31 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A CardiacSense, uma empresa da Medtech e o Instituto de Medicina Aeroespacial de Israel foram escolhidos para enviar o relógio de uso médico da CardiacSense para o espaço. O relógio de uso médico clinicamente verificado permite o monitoramento médico contínuo, de longo prazo e confortável do paciente, sem a necessidade de implantação de monitores cardíacos invasivos. A CardiacSense tem o prazer de anunciar que seu relógio de uso médico monitorará os sinais vitais e a condição de saúde geral de Eytan Stibbe durante sua missão para a estação espacial internacional.

Meni Itzhak, CardiacSense VP R&D, with Eytan Stibbe, Israeli second astronaut. Credit: Elad Malka

O lançamento de Stibbe está programado para fevereiro de 2022 como parte do Projeto Rakia da Ramon Foundation e em colaboração com o Instituto de Medicina Aeroespacial de Israel. O Projeto Rakia faz parte da primeira missão privada da SpaceX para o espaço. O relógio de uso médico da CardiacSense, um dos desenvolvimentos científicos tecnológicos que acompanharão a missão, monitorará os sinais vitais e as condições gerais de saúde de Stibbe durante toda a missão. O relógio de uso médico da CardiacSense já recebeu a marca CE e a aprovação regulatória do Ministério da Saúde de Israel e espera-se que esteja disponível para uso comercial durante o próximo trimestre.

"Esse é um projeto inédito, que foi possível graças à tecnologia única e inovadora da CardiacSense e, por sua vez, reflete a confiança dos gerentes de projeto em nosso relógio de uso médico e em seus recursos", disse Eldad Shemesh, cofundador e CEO da CardiacSense. "Estamos orgulhosos de fazer parte desse projeto único e especial e de acompanhar Eytan Stibbe, ao mesmo tempo que escrevemos a história israelense no espaço. Essa é uma viagem para expandir os limites de nossas capacidades humanas e tecnológicas e redefinir a telessaúde e, para a CardiacSense, ela serve como prova de que nem mesmo o céu é o limite."

O Dr. Eran Schenker, CMIO do Instituto de Medicina Aeroespacial de Israel, disse: "No espaço, muitas mudanças psicológicas ocorrem e afetam o corpo humano. Monitorar sinais vitais usando o relógio de uso médico da CardiacSense possibilita, pela primeira vez, uma observação simples e contínua de muitas métricas que ajudarão imensamente a entender os processos biológicos que os astronautas experimentam enquanto estão no espaço."

Sobre a CardiacSense

A CardiacSense é uma empresa da Medtech que desenvolveu a melhor tecnologia de sensor de uso no pulso, aprovada pela CE, com a sensibilidade e especificidade necessárias para diagnóstico médico e monitoramento de sinais vitais, arritmias e agravamentos de doenças crônicas. O relógio de uso médico integra sensores e algoritmos de software patenteados exclusivos para fornecer medição contínua de parâmetros como temperatura interna, frequência respiratória, pressão sanguínea, saturação de oxigênio e frequência cardíaca em precisões exigidas pela CE e pelo FDA, oferecendo uma alternativa para dispositivos invasivos dispendiosos e complexos. Isso atende à crescente demanda global por monitoramento remoto de pacientes e de telessaúde. A CardiacSense foi fundada em 2009 e está sediada em Caesarea, em Israel.

Mais informações:

