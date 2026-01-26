La National Wooden Pallet & Container Association devient Woodpack Global, reflétant l'évolution de l'industrie et l'élargissement de ses capacités

ALEXANDRIA, Va., 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La National Wooden Pallet & Container Association (NWPCA) a annoncé aujourd'hui qu'elle devenait officiellement Woodpack Global, un nom qui reflète la croissance explosive, l'innovation de pointe et la capacité illimitée qui définissent le secteur de l'emballage en bois d'aujourd'hui. Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales évoluent à une vitesse vertigineuse, ce changement de marque reflète l'élan imparable du secteur et son rôle essentiel dans le transport des marchandises dans le monde.

Le changement de marque est le fruit d'une planification approfondie et d'une contribution importante des membres, des parties prenantes du secteur et du conseil d'administration de l'association. Cette décision témoigne d'un objectif commun : l'adoption d'un nom plus court, plus mémorable et plus représentatif de toute l'étendue de l'emballage en bois dans l'industrie d'aujourd'hui, ce qui élargit l'impact de l'association.

Le président du conseil d'administration, Hinton H. Howell, de Hinton Lumber Products, a souligné l'équilibre entre le respect des racines de l'association et la préparation de l'avenir.

« Le nom Woodpack Global évoque l'évolution de notre industrie, qui est passée d'opérations locales à un réseau mondial, tout en honorant l'héritage et le leadership qui ont commencé ici, chez nous », a déclaré M. Howell. « Nous sommes du bois. Nous sommes des palettes. Nous sommes spécialisés dans l'emballage en bois. Nous sommes une meute qui se soutient mutuellement et qui se bat pour l'industrie de la palette en bois. Si notre nom change, notre message reste le même : Les palettes font bouger le monde®. Cet esprit continue à guider tout ce que nous faisons. »

« Ce changement est motivé par les membres et reflète l'évolution de notre secteur », a déclaré Brent McClendon, président-directeur général. « Woodpack Global représente mieux l'emballage en bois aujourd'hui et renforce notre leadership et notre action de sensibilisation. Le changement de nom s'inscrit également dans le cadre d'une expansion du personnel qui permet de renforcer les capacités sur les questions américaines tout en apportant une grande valeur ajoutée à notre réseau mondial en pleine expansion. »

L'association présentera son nouveau nom et dévoilera son logo et son identité de marque le mercredi 25 mars 2026 au soir, lors de la conférence annuelle des dirigeants. Ensemble, sous le nom de Woodpack Global, l'association construit un avenir plus fort et plus connecté pour les emballages en bois, ancré dans le leadership américain et offrant des opportunités dans le monde entier.

À propos de Woodpack Global

La National Wooden Pallet & Container Association (qui s'appellera bientôt Woodpack Global) est la principale association commerciale représentant l'industrie de l'emballage en bois. Fondée en 1946, l'association compte plus de 820 entreprises membres réparties dans 43 pays et dispose de bureaux de lobbying dans l'UE, aux États-Unis et au Mexique. Elle fait progresser la défense des intérêts, la sécurité, la durabilité et l'innovation tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Unis par le message Pallets Move the World®, avec des bureaux de lobbying dans l'UE, aux États-Unis et en Amérique latine, Woodpack Global soutient les entreprises qui rendent possible le commerce moderne.

