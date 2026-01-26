National Wooden Pallet & Container Association wird zu Woodpack Global und spiegelt die Entwicklung der Branche und die erweiterte Kapazität wider

ALEXANDRIA, Va., 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die National Wooden Pallet & Container Association (NWPCA) gab heute bekannt, dass sie offiziell in Woodpack Global umbenannt wird, ein Name, der das explosive Wachstum, die Spitzeninnovation und die grenzenlose Kapazität widerspiegelt, die den heutigen Holzverpackungssektor ausmachen. Da sich die globalen Versorgungsketten mit halsbrecherischer Geschwindigkeit entwickeln, spiegelt dieses Rebranding die unaufhaltsame Dynamik der Branche und ihre entscheidende Rolle beim weltweiten Warentransport wider.

Der Umfirmierung gingen umfangreiche Planungen und wichtige Beiträge von Mitgliedern, Branchenvertretern und dem Vorstand des Verbandes voraus. Die Entscheidung signalisiert ein gemeinsames Ziel: einen Namen anzunehmen, der kürzer, einprägsamer und repräsentativer für das gesamte Spektrum der Holzverpackungen in der heutigen Industrie ist und den Einfluss des Verbandes erweitert.

Der Vorstandsvorsitzende Hinton H. Howell von Hinton Lumber Products betonte das Gleichgewicht zwischen der Würdigung der Wurzeln des Verbandes und der Vorbereitung auf die Zukunft.

„Der Name Woodpack Global steht für die Entwicklung unserer Branche von lokalen Betrieben zu einem weltweiten Netzwerk und ehrt gleichzeitig das Erbe und die Führungsrolle, die hier in unserem Land begann", so Howell. „Wir sind Holz. Wir sind Paletten. Wir sind Holzverpackungen. Wir sind eine Gruppe, die sich gegenseitig unterstützt und für die Holzpalettenindustrie kämpft. Während sich unser Name ändert, bleibt unsere Botschaft dieselbe: Paletten bewegen die Welt®. Dieser Geist leitet uns weiterhin bei allem, was wir tun".

„Diese Änderung ist auf die Mitglieder zurückzuführen und spiegelt die Entwicklung unserer Branche wider", sagte Brent McClendon, Präsident und CEO. „Woodpack Global repräsentiert die Holzverpackungen von heute besser und unterstreicht unsere Führungsrolle und unsere Interessenvertretung. Die Namensänderung steht auch im Einklang mit einer Erweiterung des Personals, das mehr Kapazitäten für US-Themen bereitstellt und gleichzeitig unserem wachsenden globalen Netzwerk einen hohen Mehrwert bietet".

Die Vereinigung wird ihren neuen Namen und ihr vollständiges Logo und ihre Markenidentität am Mittwochabend, den 25. März 2026, während der Jahreskonferenz für Führungskräfte vorstellen. Gemeinsam als Woodpack Global baut der Verband eine stärkere, besser vernetzte Zukunft für Holzverpackungen auf, die in der Führungsrolle der USA verankert ist und weltweit neue Möglichkeiten eröffnet.

Über Woodpack Global

Die National Wooden Pallet & Container Association (demnächst Woodpack Global) ist der führende Handelsverband, der die Holzverpackungsindustrie vertritt. Der 1946 gegründete Verband betreut mehr als 820 Mitgliedsunternehmen in 43 Ländern und unterhält Lobbybüros in der EU, den USA und Mexiko. Er setzt sich für Interessenvertretung, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Innovation in der gesamten globalen Lieferkette ein. Vereint durch die Botschaft Pallets Move the World®, mit Lobbying-Büros in der EU, den USA und Lateinamerika, unterstützt Woodpack Global die Unternehmen, die den modernen Handel ermöglichen.

