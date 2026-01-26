-National Wooden Pallet & Container Association se convierte en Woodpack Global, reflejando la evolución de la industria y la capacidad ampliada

ALEXANDRIA, Va., 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La National Wooden Pallet & Container Association (NWPCA) anunció hoy que se convertirá oficialmente en Woodpack Global, un nombre que refleja el crecimiento explosivo, la innovación de vanguardia y la capacidad ilimitada que definen el sector actual del embalaje de madera. A medida que las cadenas de suministro globales evolucionan a un ritmo vertiginoso, este cambio de marca captura el impulso imparable de la industria y su papel crucial en el transporte de mercancías a nivel mundial.

El cambio de marca es el resultado de una extensa planificación y de la importante contribución de los miembros, las partes interesadas del sector y la Junta Directiva de la asociación. La decisión refleja un objetivo común: adoptar un nombre más corto, más fácil de recordar y más representativo de todo el espectro del embalaje de madera en la industria actual, ampliando así el impacto de la asociación.

El presidente de la junta, Hinton H. Howell, de Hinton Lumber Products, destacó el equilibrio entre honrar las raíces de la asociación y prepararse para el futuro.

"El nombre Woodpack Global refleja la evolución de nuestra industria, desde operaciones locales hasta una red mundial, a la vez que honra el legado y el liderazgo que comenzó aquí en casa", afirmó Howell. "Somos madera. Somos pallets. Somos embalajes de madera. Somos una empresa que se apoya mutuamente y lucha por la industria de los pallets de madera. Si bien nuestro nombre cambia, nuestro mensaje sigue siendo el mismo: Pallets Move the World® (los pallets mueven el mundo). Ese espíritu sigue guiando todo lo que hacemos".

"Este cambio está impulsado por nuestros miembros y refleja la evolución de nuestra industria", afirmó Brent McClendon, presidente y consejero delegado. "Woodpack Global representa mejor los embalajes de madera hoy en día y refuerza nuestro liderazgo y apoyo. El cambio de nombre también se alinea con una expansión de personal que proporciona mayor capacidad en asuntos relacionados con EE.UU., a la vez que aporta un gran valor a nuestra creciente red global".

La asociación estrenará el nuevo nombre y revelará su logotipo completo e identidad de marca la noche del miércoles 25 de marzo de 2026, durante la Conferencia Anual de Liderazgo. Juntos, como Woodpack Global, la asociación está construyendo un futuro más sólido y conectado para el embalaje de madera, basado en el liderazgo de EE.UU. y promoviendo oportunidades a nivel mundial.

Acerca de Woodpack Global

La National Wooden Pallet & Container Association (pronto será Woodpack Global) es la asociación comercial líder que representa a la industria del embalaje de madera. Fundada en 1946, la asociación presta servicios a más de 820 empresas miembro en 43 países y cuenta con oficinas de cabildeo en la UE, EE.UU. y México, impulsando la promoción, la seguridad, la sostenibilidad y la innovación en toda la cadena de suministro global. Unidos por el lema "Palets Move the World®", con oficinas de cabildeo en la UE, EE.UU. y Latinoamérica, Woodpack Global apoya a las empresas que hacen posible el comercio moderno.

