La nouvelle chemise SOS de LILYSILK est adoptée avec passion par les femmes modernes

La chemise SOS , qui signifie « Silk Oversize Style », est une version contemporaine de la chemise classique et la plus vendue de LILYSILK, la chemise classique en soie avec patte dissimulée . Coupé en charmeuse de soie et disponible en blanc lys et bleu marine, elle présente un ourlet drapé en pan de chemise inspiré de la mode masculine et des emmanchures plus larges pour une coupe plus ample. Offrant la bonne dose d'aisance pour le bureau, une soirée décontractée et tout ce qui se trouve entre les deux, elle peut être facilement associée à un blazer, à un col roulé ou simplement porté telle quelle.

La chemise SOS a été adoptée avec passion par les clientes, qui ont fait l'éloge de son infinie polyvalence et de sa coupe douce et soyeuse. Non seulement elle convient parfaitement aux clientes de petite et de grande taille, mais elle est parfaite pour un large éventail d'occasions. Une cliente l'a même considérée comme un « nouvel élément de base de la garde-robe. »

« le design de la chemise SOS est une icône pour la femme moderne. Elle donne instantanément à celles qui la portent l'impression d'être une "It Girl" », déclare David Wang, PDG de LILYSILK. « Vous pouvez la rentrer pour le bureau, embrasser la coupe oversize pour un look de tous les jours, ou même le porter comme une chemise de nuit. C'est d'une élégance sans effort ! »

Du 14 au 28 mars, LILYSILK organisera une campagne de distribution de la chemise SOS. Les clientes doivent simplement suivre @lilysilk sur Instagram, aimer le post SOS Shirt, et poster leur photo ou vidéo de style avec la chemise oversize sur Instagram avec le hashtag #LILYSILKSS22, en taguant des amis dans la section des commentaires (plus le nombre d'amis tagués est élevé, plus les chances de gagner sont élevées !). Pour augmenter encore plus la probabilité, les participantes peuvent ajouter le post à leur Story Instagram. Vingt gagnantes seront annoncées le 28 mars, et chacune d'entre elles gagnera une chemise SOS.

À propos de LILYSILK

