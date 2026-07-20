LA NOUVELLE GAMME HYPERSHELL X DÉSORMAIS DISPONIBLE EN EUROPE : L'EXOSQUELETTE CONSOMMATEUR LE PLUS INTUITIF AU MONDE

Optimisé par HyperIntuition™, l'algorithme de contrôle de mouvement basé sur l'IA d'Hypershell, la nouvelle gamme Hypershell X est conçue pour apporter une assistance plus naturelle, immédiate et synchronisée. En tant que premier exosquelette IA de bout en bout vérifié par TÜV Rheinland, la gamme intègre également un système de port amélioré et un moteur de nouvelle génération pour offrir une assistance ultra-rapide.

La gamme comprend l'Hypershell X Ultra S, l'Hypershell X Max S et l'Hypershell X Pro S, proposant différents niveaux d'assistance, d'autonomie et de capacité tout-terrain pour les randonneurs, les amateurs d'activité de plein air, les utilisateurs âgés actifs et les professionnels qui restent longtemps debout.

Des laboratoires aux missions sur le terrain

Au-delà des laboratoires et des environnements contrôlés, HyperLIFT, le programme d'Hypershell d'essais sur le terrain intitulé « Lifesaving Innovation Field Test » explore la manière dont les exosquelettes peuvent réduire la fatigue, améliorer la sécurité opérationnelle et soutenir les équipes de recherche et de sauvetage lors d'opérations exigeantes. Cette année, Hypershell prévoit de soutenir plus de 50 organisations de recherche et sauvetage en leur fournissant des exosquelettes afin d'effectuer des essais sur le terrain, obtenir un retour d'informations et élaborer des études de cas.

« Avec la nouvelle gamme Hypershell X et HyperIntuition™, Hypershell va au-delà de la modélisation traditionnelle basée sur des règles pour entrer dans une nouvelle ère de la technologie de contrôle de mouvement de bout en bout », a déclaré Kelvin Sun, fondateur d'Hypershell. « Dès le premier jour, notre seul objectif a été d'assurer une intégration profonde entre l'IA et le matériel. Il s'agissait de créer des exosquelettes répondant au mouvement humain de manière plus naturelle et fonctionnant en totale harmonie avec le corps. HyperLIFT concrétise cette vision dans le monde réel, en aidant les équipes de secours évoluant dans des environnements exigeants tant sur le plan physique que mental à être plus performants avec moins d'efforts. »

L'Hypershell X Ultra S est également utilisé lors d'une ascension de l'Everest. Adrianna Brownlee, la plus jeune femme à gravir les 14 sommets culminant à plus de 8 000 mètres, et Gelje Sherpa, la plus jeune personne à atteindre le sommet du K2 pour la première fois en hiver, et leur coentreprise, AGA Adventures, utilisent Hypershell pendant l'ascension.

Cette même technologie a également été utilisée par Aurélien Fontenoy, athlète français de trial VTT, lors d'un périple extraordinaire de 4 037 km le long de la Route 66. Après un grave accident et une convalescence qui l'ont forcé à interrompre sa pratique du cyclisme pendant plusieurs mois, A. Fontenoy a parcouru la « Mother Road » américaine en seulement 20 jours. Avec l'Hypershell X Ultra S, A. Fontenoy a affronté la pluie, la grêle, les vents latéraux du désert et des étapes quotidiennes exténuantes de 200 km. Sans remplacer l'effort humain, cet appareil a renforcé la force naturelle d'A. Fontenoy, l'aidant ainsi à surmonter l'un des défis les plus difficiles de sa carrière.

Ce périple est retracé dans The Long Way Back, un documentaire court qui sortira début août, tandis qu'une version longue du film est prévue pour plus tard dans l'année.

Une assistance IA qui s'adapte à vos besoins

HyperIntuition™ marque le passage d'Hypershell de la modélisation traditionnelle des mouvements reposant sur des règles au contrôle de mouvement IA de bout en bout, unifiant la perception, la reconnaissance, la prédiction et la planification en un seul système continu. Grâce à la technologie HyperIntuition™, cette nouvelle gamme s'adapte plus naturellement aux mouvements complexes et procure ainsi un maintien plus synchronisé et plus intuitif dans les environnements extérieurs dynamiques.

Selon TÜV Rheinland, la nouvelle gamme Hypershell X assure une synchronisation de la démarche à 97,5 % sur divers terrains et répond en moins de 0,31 seconde, soit 64,5 % plus rapidement que la génération précédente, ce qui en fait le premier exosquelette grand public au monde à avoir fait l'objet d'une vérification reposant sur l'ingénierie des facteurs humains.

Hypershell Shelly, le premier agent IA du secteur des exosquelettes consommateur, est désormais disponible en version bêta. Les utilisateurs peuvent communiquer avec Shelly par message texte ou par commande vocale pour contrôler leur exosquelette, découvrir ses fonctionnalités et personnaliser leur expérience. Au cours des prochaines mises à jour, Shelly continuera d'évoluer et deviendra votre alliée dans tous vos mouvements, où que vous alliez. Inscrivez-vous au test bêta sur le site web d'Hypershell.

Conçue pour les milieux extérieurs exigeants

Avec l'Hypershell X Ultra S en porte-étendard, la nouvelle gamme propose un large éventail d'améliorations apportées au matériel, au confort et à la durabilité au profit d'une utilisation extérieure plus longue, plus intense et plus exigeante.

Hypershell X Ultra S et Max S utilisent le système moteur de nouvelle génération M-One Ultra d'Hypershell, conçu pour apporter une assistance plus efficace sur des terrains variés. Doté d'une architecture de moteur améliorée, avec un enroulement et un remplissage des fentes optimisés, le système offre un rendement de conversion énergétique pouvant atteindre 90 %, tout en réduisant les pertes thermiques de 50 %.

Les tests certifiés par SGS apportent une confirmation supplémentaire de la capacité de M-One Ultra à réduire la consommation d'oxygène jusqu'à 39,2 % et la fréquence cardiaque jusqu'à 42,7 %, tout en diminuant la charge musculaire et en améliorant les performances sportives globales.

Ce système de port offre également un confort, une stabilité et un maintien améliorés. Une ceinture de protection à trois zones nouvellement conçue s'adapte naturellement à différentes morphologies pour un ajustement plus personnalisé, la structure antidérapante en silicone alvéolaire assurant par ailleurs la sécurité et la stabilité de l'exosquelette pendant le mouvement. Un coussinet ergonomique pour le dos améliore le confort en offrant un soutien supplémentaire au bas du dos.

Le X Ultra S est doté d'un tube à levier de hanche imprimé en 3D en alliage de titane de qualité aérospatiale et d'un levier de jambe en composite de fibre de carbone, ayant fait l'objet d'un million de cycles de rotation à une couple élevé. Homologuée IP54 en matière de résistance à l'eau et à la poussière et conçue pour fonctionner à des températures comprises entre -20 °C et 60 °C, cette gamme est adaptée à des environnements extérieurs variés, voire extrêmes.

Disponibilité

La nouvelle gamme Hypershell X est disponible dès aujourd'hui au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Suisse, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Espagne et dans d'autres pays, par l'intermédiaire d'Hypershell.tech et certains points de vente locaux (notamment Decathlon, Alltricks, Boulanger, Fnac, Currys, Healf, Digitec Galaxus, Media Expert, X-KOM, Datart Group, NAY, Datacomp et Media World), et d'autres marchés suivront.

Modèle Conçu pour* Prix de vente conseillé en euros Prix de vente conseillé en livres sterling Hypershell X Ultra S La plus grande diversité de terrains et les conditions extérieures les plus exigeantes 1 999 € 1 699 £ Hypershell X Max S Terrain varié avec un soutien solide et une assistance à longue portée 1 499 € 1 299 £ Hypershell X Pro S Mouvements quotidiens et activités de plein air légères 999 € 899 £

*Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel d'Hypershell.

Les équipes de recherche et de sauvetage intéressées par HyperLIFT sont invitées à contacter Hypershell à l'adresse , [email protected] ou.

À propos Hypershell

Fondée en 2021, Hypershell est une entreprise d'exosquelettes de niveau international tournée vers l'exploration humaine. Ses exosquelettes intelligents s'adaptent en temps réel au terrain, à l'activité et à l'intention, rendant le mouvement plus léger et plus naturel. Avec des performances certifiées SGS et vérifiées par TÜV Rheinland et fort de dizaines de milliers d'unités vendues dans plus de 70 pays, Hypershell améliore les capacités humaines sans les remplacer, façonnant un avenir où la robotique portable devient aussi essentielle que les sacs à dos pour l'exploration, le travail et les loisirs.

Dossier de presse : https://bit.ly/3QzGCNb

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.hypershell.tech

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