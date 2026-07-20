NEUE HYPERSHELL X-SERIE JETZT IN EUROPA - DAS INTUITIVSTE EXOSKELETT FÜR PRIVATKUNDEN WELTWEIT

Die neue Hypershell X-Serie basiert auf HyperIntuition™, dem KI-gesteuerten Bewegungssteuerungsalgorithmus von Hypershell, und wurde entwickelt, um eine Unterstützung zu bieten, die sich natürlicher, unmittelbarer und besser abgestimmt anfühlt. Als weltweit erstes vom TÜV Rheinland zertifiziertes End-to-End-KI-Exoskelett verfügt die Produktreihe zudem über ein verbessertes Tragesystem und einen Motor der neuen Generation, um ultraschnelle Unterstützung zu gewährleisten.

Die Produktreihe umfasst die Modelle Hypershell X Ultra S, Hypershell X Max S und Hypershell X Pro S, die unterschiedliche Unterstützungsstufen, Reichweiten und Geländegängigkeit für Wanderer, Outdoor-Begeisterte, aktive ältere Nutzer sowie Berufstätige bieten, die viel zu Fuß unterwegs sind.

Vom Labor bis zum Einsatz in der Praxis

Über Labore und kontrollierte Umgebungen hinaus untersucht HyperLIFT, das „Lifesaving Innovation Field Test"-Programm des Unternehmens, wie Exoskelette Ermüdungserscheinungen verringern, die Arbeitssicherheit verbessern und Such- und Rettungsteams bei anspruchsvollen Einsätzen unterstützen können. In diesem Jahr beabsichtigt Hypershell, mehr als 50 Such- und Rettungsorganisationen zu unterstützen, indem es Exoskelette für Feldtests, Feedback und die Erstellung von Fallstudien zur Verfügung stellt.

„Mit der neuen Hypershell X-Serie und HyperIntuition™ geht Hypershell über die herkömmliche regelbasierte Modellierung hinaus und läutet eine neue Ära der durchgängigen Bewegungssteuerungstechnologie ein", sagte Kelvin Sun, Gründer von Hypershell. „Von Anfang an haben wir uns auf die tiefe Integration von KI und Hardware konzentriert. Unser Ziel ist es, Exoskelette zu entwickeln, die natürlicher auf menschliche Bewegungen reagieren und nahtloser mit dem Körper zusammenarbeiten. HyperLIFT spiegelt diese Vision in der Praxis wider und unterstützt Rettungskräfte in körperlich und psychisch anspruchsvollen Umgebungen dabei, mit weniger Kraftaufwand mehr zu leisten."

Hypershell X Ultra S kommt auch bei einer Everest-Expedition zum Einsatz. Die Rekord-Bergsteigerin Adrianna Brownlee, die jüngste Frau, die alle 14 Achttausender der Welt bestiegen hat, und Gelje Sherpa, der jüngste Mensch, der den K2 im Winter bestiegen hat, sowie ihr gemeinsames Unternehmen AGA Adventures setzen während der Besteigung Hypershell ein.

Die gleiche Technologie hat auch den französischen MTB-Trial-Sportler Aurélien Fontenoy bei einer außergewöhnlichen, 4.037 km langen Tour entlang der Route 66 unterstützt. Nachdem er sich von einem schweren Sturz erholt hatte, der ihn monatelang vom Radsport ferngehalten hatte, bezwang Fontenoy Amerikas „Mother Road" in nur 20 Tagen. Mit dem Hypershell X Ultra S kämpfte Fontenoy gegen Regen, Hagel, Seitenwind in der Wüste und strapaziöse Tagesetappen von 200 km. Das Gerät ersetzte nicht die menschliche Kraft, sondern verstärkte Fontenoys natürliche Kraft und half ihm so, eine der größten Herausforderungen seiner Karriere zu meistern.

Die Reise wird in The Long Way Back dokumentiert, einem kurzen Dokumentarfilm, der Anfang August erscheinen soll; eine längere Filmversion wird später in diesem Jahr folgen.

KI-Unterstützung, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst

HyperIntuition™ markiert den Wandel von Hypershell von der traditionellen, regelbasierten Bewegungsmodellierung hin zu einer durchgängigen KI-gesteuerten Bewegungssteuerung, die Wahrnehmung, Erkennung, Vorhersage und Planung in einem durchgängigen System vereint. Dank HyperIntuition™ können sich die neuen Serien bei komplexen Bewegungen natürlicher anpassen – und bieten so eine Unterstützung, die sich in dynamischen Außenumgebungen synchroner und intuitiver anfühlt.

Laut TÜV Rheinland erreicht die neue Hypershell X-Serie eine Gangsynchronisation von 97,5 % auf unterschiedlichem Gelände und reagiert innerhalb von 0,31 Sekunden – 64,5 % schneller als die Vorgängergeneration. Damit ist sie das weltweit erste Exoskelett für Endverbraucher, das einer Verifizierung auf Basis der Human Factors Engineering unterzogen wurde.

Hypershell Shelly, der erste KI-Agent in der Branche für Exoskelette für Endverbraucher, steht nun für Beta-Tests zur Verfügung. Benutzer können per Text oder Sprache mit Shelly interagieren, um ihr Exoskelett zu steuern, sich über dessen Funktionen zu informieren und ihre Benutzererfahrung individuell anzupassen. Durch zukünftige Updates wird sich Shelly weiterentwickeln und zu deinem Begleiter bei allen sportlichen Aktivitäten werden – ganz gleich, wohin dich deine Reise führt. Melden Sie sich auf der Hypershell-Website für den Beta-Test an.

Entwickelt für anspruchsvolle Outdoor-Aktivitäten

Angeführt vom Flaggschiffmodell Hypershell X Ultra S bietet die neue Serie eine Reihe von Verbesserungen in den Bereichen Hardware, Komfort und Langlebigkeit, die für einen längeren, intensiveren und anspruchsvolleren Einsatz im Freien konzipiert sind.

Der Hypershell X Ultra S und der Max S nutzen das M-One Ultra-Motorsystem der nächsten Generation von Hypershell, das für eine effizientere Unterstützung in unterschiedlichem Gelände entwickelt wurde. Dank einer verbesserten Motorarchitektur mit optimierter Wicklung und Schlitzausfüllung erreicht das System einen Energieumwandlungswirkungsgrad von bis zu 90 % bei 50 % weniger Wärmeverlust.

SGS-zertifizierte Tests bestätigen zudem die Fähigkeit des M-One Ultra, den Sauerstoffverbrauch um bis zu 39,2 % und die Herzfrequenz um bis zu 42,7 % zu senken, während gleichzeitig die Muskelbelastung verringert und die sportliche Gesamtleistung gesteigert wird.

Das Tragesystem bietet zudem mehr Komfort, Stabilität und Halt. Ein neu entwickeltes Drei-Zonen-Hüftpolster passt sich auf natürliche Weise an verschiedene Körperformen an und sorgt so für eine individuellere Passform, während die rutschfeste Silikon-Wabenstruktur dafür sorgt, dass das Exoskelett während der Bewegung sicher und stabil sitzt. Ein ergonomisches Rückenpolster erhöht den Komfort zusätzlich durch eine verstärkte Stützung des unteren Rückenbereichs.

Das Modell X Ultra S verfügt über ein branchenweit einzigartiges, im 3D-Druckverfahren hergestelltes Hüfthebelrohr aus einer Titanlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität sowie eine Beinstruktur aus Kohlefaserverbundwerkstoff, die in einer Million Schwingzyklen mit hohem Drehmoment getestet wurde. Mit der Schutzart IP54 für Wasser- und Staubbeständigkeit und einem Betriebsbereich von -20 °C bis 60 °C ist die Serie für vielfältige, sogar extreme Outdoor-Umgebungen gerüstet.

Verfügbarkeit

Die neue Hypershell X-Serie ist ab heute in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz, Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Spanien und weiteren Ländern über Hypershell.tech sowie ausgewählte lokale Vertriebskanäle (darunter Decathlon, Alltricks, Boulanger, Fnac, Currys, Healf, Digitec Galaxus, Media Expert, X-KOM, Datart Group, NAY, Datacomp und Media World) erhältlich, weitere Märkte werden folgen.

Modell Entwickelt für* UVP in Euro UVP in GBP Hypershell X Ultra S Größte Vielfalt an Geländearten und anspruchsvollste Außenbedingungen 1,999 EUR 1,699 GBP Hypershell X Max S Gemischtes Gelände mit starker Unterstützung und Hilfe aus der Ferne 1,499 EUR 1,299 GBP Hypershell X Pro S Alltägliche Bewegung und leichte Aktivitäten im Freien 999 EUR 899 GBP

*Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Hypershell-Website.

Such- und Rettungsteams, die sich für HyperLIFT interessieren, werden gebeten, sich unter [email protected] an Hypershell zu wenden.

Informationen zu Hypershell

Hypershell wurde 2021 gegründet und ist ein weltweit führender Exoskelett-Hersteller, dessen Ziel es ist, die Erforschung des Weltraums durch den Menschen zu fördern. Seine intelligenten Exoskelette passen sich in Echtzeit an das Gelände, die Aktivität sowie die Absicht an und machen die Bewegung leichter und natürlicher. Mit SGS-zertifizierter und vom TÜV Rheinland geprüfter Leistungsfähigkeit sowie Zehntausenden verkauften Einheiten in über 70 Ländern ergänzt Hypershell die menschlichen Fähigkeiten, anstatt sie zu ersetzen – und gestaltet so eine Zukunft, in der tragbare Robotik für Erkundungen, Arbeit und Freizeit ebenso unverzichtbar wird wie Rucksäcke.

Medienmappe: https://bit.ly/3QzGCNb

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hypershell.tech

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