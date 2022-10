La nouvelle initiative de Syncron en faveur des techniciens de maintenance sur le terrain est axée sur la réussite de la main-d'œuvre mondiale

En équipant les techniciens d'une plateforme de dépannage sécurisée, intuitive et interactive, les solutions Syncron de formation des techniciens renforcent les équipes sur le terrain et les entrepreneurs, améliorent la productivité et la durabilité, et permettent une planification à long terme

ATLANTA, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Syncron a annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative de service sur le terrain, menée par ses solutions d'habilitation des techniciens, Syncron Parts Catalog et Syncron Service Knowledge. Ensemble, ces composants fournissent une base de connaissances et une plateforme de dépannage complètes et à la demande qui permettent aux techniciens de terrain d'accroître leur productivité, de réduire les taux d'attrition et d'offrir une expérience client optimale.

Le catalogue de pièces Syncron améliore le dépannage sur site grâce à une vue visuelle et interactive d'un assemblage décomposé qui associe des matériaux de connaissance pertinents. Il simplifie la commande de pièces grâce à des recommandations intelligentes qui s'alignent sur les stratégies de planification des stocks. Syncron Service Knowledge accélère et simplifie la prestation de services en aidant les techniciens à résoudre les problèmes, à rechercher et à commander des pièces de rechange. Des capacités de recherche intuitives grâce à des représentations visuelles interactives des actifs sur le terrain améliorent la productivité et les taux de réparation dès la première fois tout en réduisant les coûts de service.

« Les organisations de services sont aujourd'hui prises dans le cercle vicieux d'une main-d'œuvre qui part à la retraite, de difficultés à attirer de nouveaux talents et de taux d'attrition élevés », a déclaré Ashok Kartham, chef de produit chez Syncron. « Ces nouveaux outils brisent ce cycle et assurent le succès de leurs techniciens sur le terrain. »

Si les techniciens de terrain ne disposent pas des outils et de l'assistance adéquats pour résoudre les problèmes et s'assurer que les actifs complexes sont opérationnels et bien entretenus, les entreprises de services risquent de voir leurs coûts de réparation et de maintenance augmenter, les délais de réparation s'allonger, les taux d'attrition élevés et les expériences négatives des clients. Grâce à une solution simplifiée à la demande, qui donne aux équipes sur le terrain les moyens de réussir, les entreprises de services peuvent constater une amélioration des marges, une augmentation de la satisfaction des clients et un renforcement de la réputation de la marque.

« La nouvelle économie de services a entraîné des défis et une pression sur les marges pour de nombreuses entreprises », a déclaré le Dr Friedrich Neumeyer, directeur général de Syncron. « Nos clients se sont associés à Syncron pour mettre en œuvre des solutions qui sont intrinsèquement déflationnistes en supprimant le coût du cycle de vie des services. »

Le catalogue de pièces Syncron et les connaissances en matière de service Syncron soutiennent les transformations numériques à grande échelle. Une initiative mondiale actuellement en cours permettra de desservir plus de 20 000 techniciens et 600 utilisateurs internes, de fournir en toute sécurité plus de 75 000 documents consultables en ligne et hors ligne, et de réaliser des migrations et des intégrations de données complexes pour plus de 1 000 nomenclatures et catalogues.

Les avantages du catalogue de pièces Syncron et de la connaissance du service Syncron sont les suivants :

Amélioration des marges grâce à la réduction des coûts d'activation des techniciens

Une plus grande satisfaction des clients et une réputation positive de la marque

Accélération du délai de rentabilisation des investissements dans les plateformes de gestion des services existantes

Une durabilité accrue

Réduction de la responsabilité juridique grâce à un accès garanti aux pièces et aux ressources de dépannage

Réduction des taux d'attrition et augmentation de la satisfaction des employés

Un cadre établi pour promouvoir la qualité des données

Pour en savoir plus sur le catalogue de pièces Syncron, consultez le site syncron.com/solutions/field-service-management/parts-catalog . Pour en savoir plus sur Syncron Service Knowledge, consultez le site syncron.com/solutions/field-service-management/service-knowledge .

À propos de Syncron

Syncron donne aux principaux fabricants et distributeurs les moyens de tirer parti de la nouvelle économie des services. Nous améliorons la rentabilité des activités des services après-vente, optimisons le capital d'exploitation, renforçons la fidélisation des clients et permettons à nos clients de réaliser une transition réussie vers des modèles d'activité futures basée sur les services. Grâce à des investissements de premier plan dans l'IA et le ML, Syncron propose le premier portefeuille de solutions de gestion du cycle de vie des services (SLM) intelligentes, innovantes et approuvées par les clients, de bout en bout. Fournies par le biais de la plateforme d'expérience de service connecté (CSX) de Syncron, nos solutions comprennent l'inventaire des pièces de rechange, le prix, la disponibilité des équipements, la garantie, les contrats de services et la gestion des services sur site. Ce n'est pas un secret que les plus grandes marques du monde font confiance à Syncron, le plus grand leader mondial privé de solutions SaaS SLM intelligentes. Pour en savoir plus, consultez le site syncron.com .

