LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 1 $ DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE REND HOMMAGE À OSCAR PETERSON, ILLUSTRE PIANISTE ET GÉANT DU JAZZ CANADIEN

TORONTO, 12 août 2022 /PRNewswire/ -- La Monnaie royale canadienne rend hommage à l'un des plus grands musiciens au monde avec une nouvelle pièce de circulation commémorative de 1 $ qui célèbre la vie et le legs artistique du renommé pianiste canadien Oscar Peterson. Surnommé « l'homme aux quatre mains » par un de ses admirateurs, le grand maître du jazz Louis Armstrong, Oscar Peterson s'est hissé au sommet du monde de la musique pendant plus de six décennies de prestations à couper le souffle au piano et de compositions inoubliables comme Hymn to Freedom, Blues Etude et Canadiana Suite. La pièce commémorative a été dévoilée aujourd'hui devant un rassemblement de membres de la famille et d'amis au Roy Thompson Hall de Toronto, une salle de spectacle bien connue du pianiste. Pour coïncider avec l'anniversaire de naissance de ce dernier, la pièce circulera à partir du 15 août.

From left to right: Phyllis Clark, Chair of the Royal Canadian Mint (RCM) Board of Directors, Marie Lemay, RCM President and CEO, The Honourable Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Kelly Peterson, Céline Peterson and Norman Peterson unveil a commemorative $1 circulation coin honoring Oscar Peterson at Roy Thomson Hall in Toronto, ON (August 11, 2022).

« La Monnaie adore rendre hommage à des Canadiens exceptionnels sur ses pièces, déclare Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Je suis très heureuse qu'Oscar Peterson, le premier musicien canadien à figurer sur une pièce de circulation, soit célébré comme l'un des artistes de jazz les plus respectés et influents de tous les temps. La musique et les prestations fabuleuses de M. Peterson sont source de joie pour des millions de mélomanes au Canada et dans le monde. C'est pourquoi nous sommes fiers de le mettre à l'honneur sur cette pièce, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la musique et à la culture canadiennes. »

Le motif de la pièce de circulation commémorative Hommage à Oscar Peterson, œuvre de l'artiste Valentine De Landro – un bédéiste, illustrateur et graphiste accompli d'Ajax, en Ontario –, représente Oscar Peterson au piano; de ses mains en mouvement émerge une portée musicale où s'affichent les deux dernières mesures de son célèbre hymne à la liberté (Hymn to Freedom). Le nom du pianiste complète le motif.

« Tout au long de sa carrière, Oscar a reçu de nombreux prix et distinctions auxquels il accordait beaucoup d'importance, explique Kelly Peterson. Presque 15 ans après son décès, il en reçoit encore. Ces marques de reconnaissance nous remplissent d'humilité – mais aussi de fierté. Ni lui ni moi n'aurions pu imaginer la création d'une pièce de circulation commémorative à son effigie. Je suis emplie d'émotions indescriptibles à l'idée que les Canadiens d'aujourd'hui et de demain, en tenant cette pièce dans leurs mains, se souviendront d'Oscar Peterson ou voudront en apprendre plus sur lui. Je suis profondément honorée. Oscar était un grand pianiste et compositeur. Il était aussi un ardent défenseur des droits de la personne. Avant tout, il a toujours été un fier Canadien. Tout comme sa musique est éternelle, il fera pour toujours partie de l'imaginaire de ce pays. »

Oscar Peterson a grandi dans le quartier enclavé de la Petite-Bourgogne, hôte important de la communauté noire de Montréal à l'époque, où son père et sa grande sœur Daisy lui ont enseigné l'importance de l'éducation musicale depuis un très jeune âge. Élevé au son des classiques, il a rapidement maîtrisé le piano et perfectionné son art en jouant de la musique populaire, pour ensuite devenir un des musiciens de jazz les plus acclamés de tous les temps. En plus de 60 ans de carrière, il a réalisé au-delà de 400 enregistrements, et son célèbre trio (Oscar Peterson Trio) s'est produit partout dans le monde. Il a remporté huit prix Grammy et a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 1978. Première fois finaliste au prix Juno en 1977, il a gagné le prix du meilleur album de jazz, avec The Oscar Peterson Four, en 1987. Il a également été nommé Compagnon de l'Ordre du Canada par le regretté Ramon Hnatyshyn, gouverneur général du Canada.

En 1962, il a composé Hymn to Freedom, morceau qui est devenu un hymne du mouvement de défense des droits civils dans les années 1960, dont l'influence sociale et musicale résonne encore aujourd'hui. Sa composition Canadiana Suite est un hommage extraordinaire et touchant au pays qu'il aimait et qu'il a toujours considéré comme chez lui.

L'influence de l'œuvre et de la vie d'Oscar Peterson traverse les générations; le pianiste a inspiré d'innombrables artistes qui sont eux-mêmes devenus des musiciens cultes, et les nouvelles générations continuent de s'intéresser à sa musique et à son art. Par ailleurs, de nombreuses écoles de musique et bourse d'études ont été créées en son honneur. M. Peterson est décédé en 2007, à l'âge de 82 ans.

« Quand j'étais enfant et que je parcourais le monde avec mon père, j'étais très intéressée par les motifs sur la monnaie de chaque pays, se rappelle Céline Peterson. C'était l'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire de l'endroit que je visitais. Ce que j'ai toujours trouvé important, c'est qu'en tant que Canadiens, nous prenions le temps d'explorer notre histoire, d'en connaître tous les aspects. Je suis extrêmement heureuse à l'idée que les Canadiens et les étrangers qui visitent le pays puissent découvrir au creux de leurs mains ce grand personnage dans l'histoire de notre nation. Je n'aurais jamais imaginé que mon père recevrait cette reconnaissance de la part de la Monnaie royale canadienne, car, pour moi, il est et sera toujours mon père. »

La pièce de circulation Hommage à Oscar Peterson a un tirage limité à trois millions d'exemplaires, dont deux millions présentent une touche de violet, la couleur préférée du pianiste. Cette nouvelle pièce de 1 $ fera son chemin vers les mains des Canadiens au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de pièces.

Il est toutefois possible d'acheter les versions colorée et non colorée de la pièce de circulation dans un ensemble de collection de six pièces-souvenirs. Cette carte de collection magnifiquement illustrée comprend un exemplaire de chaque pièce actuellement en circulation, de la pièce de cinq cents à celle de deux dollars. Nous proposons également d'autres produits de collection qui rendent hommage au legs d'Oscar Peterson, comme des rouleaux spéciaux de 25 pièces de circulation de 1 $, colorées et non colorées, ainsi que des versions de 1 oz en argent fin et en or pur de la pièce commémorative.

On peut commander ces articles de collection dès aujourd'hui auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca/oscarpeterson. Ils sont également vendus dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg ainsi que dans son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

Des images de la pièce de circulation et des produits numismatiques sont accessibles ici.

