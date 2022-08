LA REAL CASA DE LA MONEDA DE CANADÁ RINDE HOMENAJE AL LEGENDARIO PIANISTA Y JAZZISTA CANADIENSE OSCAR PETERSON CON UNA NUEVA MONEDA CIRCULANTE DE 1 DÓLAR

TORONTO, 12 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- La Real Casa de la Moneda de Canadá rinde homenaje a uno de los músicos más grandes que el mundo haya visto al emitir una nueva circulación conmemorativa de 1 dólar que celebra la vida y el legado artístico del canadiense Oscar Peterson. Oscar Peterson, a quien el gran jazzista y admirador Louis Armstrong llamó "el hombre de las cuatro manos" estuvo en la cima del mundo musical durante más de seis décadas de recitales de piano electrizantes y composiciones inolvidables como Hymn to Freedom, Blues Etude y The Canadiana Suite. La moneda fue dada a conocer hoy antes de que la familia y los amigos se reunieran en el Roy Thompson Hall de Toronto, un escenario muy conocido por Peterson. Además, comenzará a circular el 15 de agosto, el día de su cumpleaños.

De izquierda a derecha: Phyllis Clark, presidenta de la junta directiva de la Real Casa de la Moneda de Canadá (RCM); Marie Lemay, presidenta y directora ejecutiva de la RCM; la honorable Chrystia Freeland, viceprimera ministra y ministra de Finanzas; Kelly Peterson, Céline Peterson y Norman Peterson presentan una moneda circulante conmemorativa de 1 dólar que rinde homenaje a Oscar Peterson en el Roy Thomson Hall de Toronto, Ontario (11 de agosto de 2022). (CNW Group/Royal Canadian Mint)

La Casa de la Moneda se apasiona por celebrar las historias de canadienses excepcionales en sus monedas y me complace que Oscar Peterson, el primer músico canadiense que aparece en una moneda circulante, reciba este homenaje como uno de los representantes del jazz más respetados e influyentes del mundo de todos los tiempos", afirmó Marie Lemay, presidenta y directora ejecutiva de la Real Casa de la Moneda de Canadá. "La música y las legendarias presentaciones del Sr. Peterson han llevado alegría a millones de amantes de la música en Canadá y en todo el mundo, y nos enorgullece rendirle homenaje, a través de esta moneda, por sus contribuciones excepcionales a la música y la cultura canadienses".

La moneda conmemorativa en circulación de Oscar Peterson fue diseñada por el artista Valentine de Landro, un exitoso artista de libros de historietas, ilustrador y diseñador de Ajax, Ontario. Su diseño presenta a Oscar Peterson en el piano, con sus manos en pleno movimiento, del cual emerge una escala musical fluida que muestra dos barras de cierre de su famoso Hymn to Freedom (Himno a la libertad). El nombre de Peterson completa el diseño.

"A lo largo de su carrera, Oscar recibió numerosos premios y honores, cada uno de los cuales significó mucho para él. En los quince años que han transcurrido desde su fallecimiento, ha recibido más. Todos ellos son gratificantes. Y son motivo de orgullo. La acuñación de esta moneda circulante conmemorativa que lo retrata es algo que ni él ni yo podríamos haber imaginado", afirmó Kelly Peterson. "Saber que los canadienses ahora, y en las generaciones venideras, conservarán esta moneda y recordarán a Oscar Peterson o se sentirán inspirados a saber de él por primera vez evoca emociones difíciles de describir. Me siento profundamente honrada y agradecida. Oscar era un gran pianista y compositor. Fue un firme defensor de los derechos humanos. Sobre todo, siempre se sintió orgulloso de ser canadiense. Como su música es atemporal, también ahora será parte de la conciencia canadiense para siempre".

Al crecer en Little Burgundy, el vecindario que era el centro de la comunidad negra de Montreal, Oscar Peterson conoció, a través de su padre y su hermana mayor Daisy, el valor de una educación musical desde muy temprana edad. Formado con los clásicos, rápidamente dominó el piano y perfeccionó su talento a través de música popular para convertirse en uno de los jazzistas más aclamados de todos los tiempos. Durante más de 60 años de carrera, grabó más de 400 discos y su famoso Oscar Peterson Trio se presentó en todo el mundo. Ganó ocho premios Grammy y se le invitó a formar parte del Salón de la Fama de la Música Canadiense en 1978. Nominado por primera vez a los premios Juno en 1977, ganó el premio al mejor álbum de jazz, como The Oscar Peterson Four, en 1987. También fue nombrado Compañero de la Orden de Canadá por el difunto Ramon Hnatyshyn, gobernador general de Canadá.

En 1962, compuso Hymn to Freedom, que se convirtió en el himno del movimiento de derechos civiles de la década de 1960 y cuya influencia musical y social sigue resonando en la actualidad. Su Canadiana Suite fue un tributo épico y conmovedor al país que amaba y que siempre llamó hogar.

El impacto del trabajo y la historia de vida de Oscar Peterson trasciende generaciones: ha inspirado a innumerables artistas que se convirtieron en íconos musicales, y su música y talento siguen atrayendo a las nuevas generaciones. En su honor se han fundado numerosas escuelas de música y becas. El Sr. Peterson murió en 2007 a los 82 años.

"En mi infancia, cuando viajaba por el mundo con mi padre, recuerdo haber sentido curiosidad por las figuras que aparecían en las monedas de cada país. Fue una oportunidad para conocer la historia de los lugares que visité. Algo que siempre ha sido importante para mí es que, como canadienses, nos tomamos el tiempo para explorar nuestra historia, todos los aspectos de ella", afirmó Céline Peterson. "Saber que los canadienses que vivimos aquí y cualquier persona que nos visite desde el extranjero tendrá la oportunidad de aprender sobre una figura formidable en la historia de nuestra nación en la palma de su mano, me llena de inmensa alegría. El reconocimiento de mi padre por parte de la Real Casa de la Moneda de Canadá es algo que nunca hubiera imaginado porque, para mí, es y siempre será, papá".

La moneda circulante de Oscar Peterson está limitada a una acuñación de tres millones de monedas, de las cuales dos millones tienen un matiz morado, el color favorito del Oscar Peterson. Llegará a los canadienses a través de sus monedas de cambio conforme las sucursales bancarias y las empresas repongan sus inventarios de monedas circulantes de 1 dólar.

Las monedas circulantes con y sin color se pueden comprar juntas como parte de un juego de monedas de colección de seis piezas. Se venden con una tarjeta para coleccionistas con abundantes ilustraciones que incluye una unidad de cada moneda circulante en la actualidad, desde la de cinco centavos hasta la de dos dólares. Otros artículos para coleccionistas que se suman a la celebración del legado de Oscar Peterson incluyen rollos de 25 monedas de 1 dólar en circulación con envolturas especiales, en versiones con y sin color, así como las versiones de 1 onza de plata fina y oro puro del diseño de la moneda circulante.

Estos artículos de colección se pueden ordenar a partir de hoy contactando a la Real Casa de la Moneda de Canadá al 1-800-267–1871 en Canadá, al 1-800-268–6468 en los Estados Unidos o en el sitio web www.mint.ca/oscarpeterson. También están disponibles en las boutiques en Ottawa y Winnipeg de la Real Casa de la Moneda de Canadá, así como a través de la red global de comercializadores y distribuidores de la Casa de la Moneda, incluidas las tiendas postales de Canadá participantes.

Acerca de la Real Casa de la Moneda de Canadá

La Real Casa de la Moneda de Canadá es la autoridad de la Corona responsable de acuñar y distribuir las monedas circulantes de Canadá. Esta Casa de la Moneda es una de las instituciones más grandes y versátiles de su tipo en el mundo y ofrece una amplia gama de monedas especializadas y de alta calidad, así como servicios relacionados a escala internacional. Para obtener más información sobre la Real Casa de la Moneda, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga a la Casa de la Moneda en Twitter, Facebook e Instagram.

Las imágenes de la moneda circulante y del producto de colección están disponibles aquí.

Para obtener más información, se pide a los medios contactar a: Alex Reeves, gerente sénior de Asuntos Públicos, teléfono 613-884-6370, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1876991/Royal_Canadian_Mint_ROYAL_CANADIAN_MINT_HONOURS_LEGENDARY_CANADI.jpg

FUENTE Royal Canadian Mint (RCM)

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)