ROYAL CANADIAN MINT HONRA A OSCAR PETERSON EN UNA NUEVA MONEDA DE 1 DÓLAR EN CIRCULACIÓN

TORONTO, 12 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Royal Canadian Mint rinde homenaje a uno de los más grandes músicos que ha visto el mundo emitiendo una nueva moneda conmemorativa de un dólar que celebra la vida y el legado artístico del canadiense Oscar Peterson. Oscar Peterson, llamado "el hombre de las cuatro manos" por su admirador y gran músico de jazz Louis Armstrong, llegó a la cima del mundo de la música gracias a más de seis décadas de electrizantes interpretaciones al piano e inolvidables composiciones como Hymn to Freedom, Blues Etude y The Canadiana Suite. La moneda se ha presentado hoy ante familiares y amigos reunidos en el Roy Thompson Hall de Toronto, un escenario bien conocido por Peterson. Comenzará a circular el 15 de agosto, coincidiendo con su cumpleaños.

From left to right: Phyllis Clark, Chair of the Royal Canadian Mint (RCM) Board of Directors, Marie Lemay, RCM President and CEO, The Honourable Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Kelly Peterson, Céline Peterson and Norman Peterson unveil a commemorative $1 circulation coin honoring Oscar Peterson at Roy Thomson Hall in Toronto, ON (August 11, 2022).

"Mint se apasiona por celebrar historias de canadienses excepcionales en sus monedas y estoy encantada de que Oscar Peterson, el primer músico canadiense que aparece en una moneda en circulación, sea celebrado como uno de los artistas de jazz más respetados e influyentes de todos los tiempos", dijo Marie Lemay, Presidenta y Consejera Delegada de Royal Canadian Mint. "La música y las legendarias actuaciones de Peterson han alegrado a millones de amantes de la música en Canadá y en todo el mundo y estamos orgullosos de honrarle, a través de esta moneda, por sus excepcionales contribuciones a la música y la cultura canadienses".

La moneda de circulación conmemorativa de Oscar Peterson fue diseñada por el artista Valentine De Landro, un consumado dibujante de cómics, ilustrador y diseñador de Ajax, Ontario. Su diseño muestra a Oscar Peterson al piano, con sus manos en pleno movimiento, de las que emerge una fluida escala musical que muestra dos compases finales de su famoso Hymn to Freedom. El nombre de Peterson completa el diseño.

"A lo largo de su carrera, Oscar recibió muchos premios y honores, cada uno de los cuales significaba mucho para él. En los casi quince años transcurridos desde su fallecimiento, han sido más. Todos ellos son una lección de humildad. Todos ellos son motivo de orgullo. La incorporación de esta moneda conmemorativa de circulación con su imagen es algo que ni él ni yo podríamos haber imaginado", dijo Kelly Peterson. "Saber que los canadienses de ahora, y de las generaciones venideras, sostendrán esta moneda y recordarán a Oscar Peterson o se inspirarán para conocerlo por primera vez, evoca emociones difíciles de describir. Me siento profundamente honrada. Oscar fue un gran pianista y compositor. Fue un firme defensor de los derechos humanos. Por encima de todo, siempre fue un orgulloso canadiense. Como su música es intemporal, ahora también formará parte de la conciencia canadiense para siempre".

Al crecer en Little Burgundy, el barrio que era el centro de la comunidad negra de Montreal, Oscar Peterson recibió de su padre y de su hermana mayor, Daisy, el valor de la educación musical desde una edad muy temprana. Criado con los clásicos, dominó rápidamente el piano y perfeccionó su arte a través de la música popular para convertirse en uno de los músicos de jazz más aclamados de todos los tiempos. A lo largo de más de 60 años de carrera, realizó más de 400 grabaciones y su famoso Oscar Peterson Trio actuó en todo el mundo. Ganó ocho premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Canadá en 1978. Nominado por primera vez a los premios Juno en 1977, ganó el premio al mejor álbum de jazz, como The Oscar Peterson Four, en 1987. También fue nombrado Compañero de la Orden de Canadá por el difunto Ramon Hnatyshyn, Gobernador General de Canadá.

En 1962 compuso Hymn to Freedom (Himno a la libertad), que se convirtió en un himno del movimiento por los derechos civiles de la década de 1960 y cuya influencia musical y social sigue resonando hoy en día. Su Canadiana Suite fue un épico y conmovedor homenaje al país que amaba y al que siempre llamó hogar.

El impacto de la obra y la vida de Oscar Peterson trasciende generaciones: inspiró a innumerables artistas que se convirtieron a su vez en iconos de la música, y sigue atrayendo a nuevas generaciones a su música y a su oficio. Se han fundado numerosas escuelas de música y becas en su honor. Peterson falleció en 2007 a la edad de 82 años.

"Cuando era niña y viajaba por el mundo con mi padre, recuerdo que sentía curiosidad por las cifras de la moneda de cada país. Era una oportunidad para conocer la historia del lugar que visitaba. Una cosa que siempre ha sido importante para mí es que, como canadienses, nos tomemos el tiempo de explorar nuestra historia, en todos sus aspectos", dijo Céline Peterson. "Saber que los canadienses en casa y cualquier persona que nos visite desde el extranjero tendrán la oportunidad de aprender sobre una formidable figura de la historia de nuestra nación en la palma de su mano, me produce una inmensa alegría. Que mi padre reciba este reconocimiento por parte de Royal Canadian Mint es algo que nunca hubiera pensado siquiera en imaginar, porque para mí, él es y siempre será, papá".

La moneda de circulación de Oscar Peterson está limitada a una tirada de tres millones de monedas, de las cuales dos millones llevan un acento morado, el color favorito de Oscar Peterson. Llegará a los canadienses a través de su cambio a medida que las sucursales bancarias y los comercios repongan sus existencias de monedas de circulación de 1 dólar.

La moneda de circulación coloreada y la no coloreada pueden adquirirse juntas como parte de un juego de monedas de colección de seis piezas. Se presentan en una tarjeta de coleccionista profusamente ilustrada que contiene una de cada moneda en circulación, desde cinco céntimos hasta dos dólares. Otros productos de colección que se suman a la celebración del legado de Oscar Peterson incluyen rollos especiales de 25 monedas de un dólar en circulación, en versiones coloreadas y no coloreadas, así como versiones de plata fina de 1 oz. y de oro puro del diseño de la moneda en circulación.

Estas piezas de colección pueden pedirse a partir de hoy poniéndose en contacto con Mint al 1-800-267-1871 en Canadá, al 1-800-268-6468 en EE.UU., o en www.mint.ca/oscarpeterson. También pueden adquirirse en las tiendas de Mint de Ottawa y Winnipeg, así como a través de la red mundial de concesionarios y distribuidores de Mint, incluidos los puntos de venta de Canada Post.

