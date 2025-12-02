La nouvelle solution ESS pour le secteur C&I, la série PowerKeeper, est présentée au sommet Sungrow

La dernière solution commerciale et industrielle (C&I) a été lancée à l'occasion du sommet européen C&I ESS de Sungrow à Côme, en Italie.

La série est basée sur le concept « Ace 007, Ace Profit » de Sungrow, qui consiste à générer zéro déchet, zéro interruption et une expérience simple et fluide pour les entreprises grâce à sept avantages clés.

MILAN, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 27 novembre, Sungrow a dévoilé sa dernière innovation en matière de solution de stockage d'énergie (ESS) pour applications commerciales et industrielles (C&I) : la série PowerKeeper. Lancée lors du sommet européen C&I ESS de Sungrow en Italie, la série propose une solution tout-en-un à couplage CC avec un design modulaire et est construite sur le nouveau concept audacieux de Sungrow « Ace 007, Ace Profit ». Cette approche est conçue pour garantir l'absence de déchets et d'interruptions, ainsi qu'une expérience sans complications pour les entreprises, grâce à sept avantages clés.

L'importance cruciale du stockage de l'énergie C&I pour un avenir durable en Europe

La dernière innovation de Sungrow arrive à un moment critique : selon Wood Mackenzie, la capacité de stockage C&I de l'Europe devrait être multipliée par 13, pour atteindre 33 GW/77 GWh d'ici 2034. Dans un contexte complexe de hausse des prix de l'électricité et de besoin de résilience, les entreprises accordent la priorité à la maîtrise des coûts énergétiques, à l'autoconsommation et à la fiabilité de l'alimentation. Les solutions doivent offrir une expérience transparente tout au long du cycle de vie, de la conception et de l'installation à l'exploitation et à la maintenance, tout en garantissant une alimentation stable pour la continuité de l'activité. À cette complexité s'ajoute le fait que les utilisateurs industriels et commerciaux couvrent divers secteurs présentant des profils de consommation et des priorités économiques spécifiques.

L'avenir de l'innovation C&I : la série PowerKeeper

En réponse, la série PowerKeeper, basée sur le concept « Ace 007, Ace Profit », offre un stockage d'énergie flexible grâce à une conception modulaire de 12,5 kWh. Un seul onduleur hybride prend en charge une capacité de 50 à 1 000 kWh pendant 2 à 8 Heures, et plusieurs onduleurs peuvent être connectés pour une extension flexible du site. Cette évolutivité convient aussi bien aux petits ateliers qu'aux grandes usines, garantissant une adaptation précise des capacités, éliminant le surdimensionnement et réduisant les coûts initiaux. Pour un fonctionnement ininterrompu, PowerKeeper peut passer en mode hors réseau en 10 millisecondes. Son système ATS intégré peut directement supporter une charge maximale de 250 kW, ce qui est suffisant pour un supermarché de 2 500 m², sans armoires supplémentaires, ce qui permet d'économiser de l'espace et de l'argent.

Le concept redéfinit le stockage de l'énergie en mettant l'accent sur la simplicité, la sécurité et la rentabilité :

S'adapte même dans les coins et s'installe le temps d'une simple pause-café : PowerKeeper permet une installation rapide et sans effort. Les clients peuvent choisir un module unique de 12,5 kWh ou une pile de 50 kWh, ce qui permet de maximiser chaque centimètre d'espace et de procéder à une installation rapide, le temps d'une simple seule pause-café. Sa conception facilite la manutention manuelle dans les espaces restreints et l'utilisation de chariots élévateurs dans les espaces ouverts.

PowerKeeper permet une installation rapide et sans effort. Les clients peuvent choisir un module unique de 12,5 kWh ou une pile de 50 kWh, ce qui permet de maximiser chaque centimètre d'espace et de procéder à une installation rapide, le temps d'une simple seule pause-café. Sa conception facilite la manutention manuelle dans les espaces restreints et l'utilisation de chariots élévateurs dans les espaces ouverts. Fonctionne dans l'eau jusqu'à une profondeur de 50 cm : une fois installé, le système offre une fiabilité à long terme avec une protection contre l'eau de 50 cm, IP66, C5, une plage de fonctionnement de -20 °C à 50 °C et une résistance à la foudre de type I + II. Qu'il s'agisse des hivers glaciaux de l'Europe du Nord, des étés brûlants de l'Europe du Sud ou des climats côtiers salés et corrosifs de la Méditerranée, PowerKeeper reste stable et fiable dans toutes les conditions.

: une fois installé, le système offre une fiabilité à long terme avec une protection contre l'eau de 50 cm, IP66, C5, une plage de fonctionnement de -20 °C à 50 °C et une résistance à la foudre de type I + II. Qu'il s'agisse des hivers glaciaux de l'Europe du Nord, des étés brûlants de l'Europe du Sud ou des climats côtiers salés et corrosifs de la Méditerranée, PowerKeeper reste stable et fiable dans toutes Alertes 5D, protection triple, sécurité de la cellule à l'usine : PowerKeeper établit un système de sécurité complet de la cellule à la station grâce à des alertes 5D (courant, tension, température de la cellule, détection de haute température NTC, et détecteur de sécurité), et une triple protection au niveau de la cellule, du pack, et de la station. Les clients bénéficient ainsi d'une tranquillité d'esprit au niveau de l'appareil dans leurs activités quotidiennes.

: PowerKeeper établit un système de sécurité complet de la cellule à la station grâce à des alertes 5D (courant, tension, température de la cellule, détection de haute température NTC, et détecteur de sécurité), et une triple protection au niveau de la cellule, du pack, et de la station. Les clients bénéficient ainsi d'une tranquillité d'esprit au niveau de l'appareil dans leurs activités quotidiennes. Modes pilotés par l'intelligence artificielle, tirant parti de chaque centime : PowerKeeper s'adapte à diverses applications, y compris PV & ESS, ESS & chargeur de VE, micro-réseau & sauvegarde, et ESS C&I autonome. PowerKeeper supporte de multiples flux de revenus, notamment l'autoconsommation, l'arbitrage, le FFR et le contrôle de la demande. Grâce à des modes pilotés par l'IA qui optimisent automatiquement les stratégies de revenus en fonction des prix de l'électricité en temps réel, des prévisions de production et des prévisions de charge, il permet aux clients de maximiser leur rentabilité sans effort.

Ce concept répond aux problèmes rencontrés tout au long du cycle de vie et renforce le portefeuille de produits C&I de Sungrow, en consolidant son leadership et son engagement en faveur d'un avenir commercial et industriel neutre en carbone.

Discussions exclusives et perspectives au sommet européen C&I ESS de Sungrow

Le sommet européen C&I ESS de Sungrow, qui s'est tenu à Côme, en Italie, a rassemblé plus de 200 chefs d'entreprise, partenaires technologiques et représentants des médias. Le sommet a servi de cadre à des échanges entre experts sur la demande européenne croissante en solutions énergétiques flexibles, rentables et à faible émission de carbone. Les tables rondes ont permis de mieux comprendre les différents besoins des entreprises et les cadres réglementaires des marchés européens, et de partager avec les participants des points de vue exclusifs sur les opportunités et les stratégies de croissance les plus prometteuses. À travers des discussions d'experts et des informations sur les clients, Sungrow a réaffirmé son engagement à moderniser et à décarboniser le paysage énergétique C&I du continent.

Actuellement, Sungrow a déployé plus de 1 000 projets de stockage d'énergie C&I dans le monde entier, et 200 projets en Europe, allant des applications ESS autonomes, PV+ESS, et PV+ESS+EV, ce qui le rend bien positionné pour soutenir les partenaires naviguant sur ce marché dynamique.

À propos de Sungrow

Sungrow, leader mondial de la technologie des énergies renouvelables, est à l'origine de solutions énergétiques durables depuis plus de 28 ans. En juin 2025, Sungrow avait installé 870 GW de convertisseurs électroniques de puissance dans le monde entier. La société est reconnue comme l'entreprise d'onduleurs photovoltaïques et de stockage d'énergie avec la meilleure cote financière au monde (BloombergNEF). Ses innovations alimentent des projets d'énergie propre dans le monde entier, avec le soutien d'un réseau de 520 points de service garantissant une excellente expérience client. Chez Sungrow, nous nous engageons à jeter un pont vers un avenir durable grâce à une technologie de pointe et à un service inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.sungrowpower.com

