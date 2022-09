La nouvelle technologie d'impression 3D de Polyplastics pour DURACON (R) POM accélère le cycle de développement des produits

TOKYO, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co. Ltd, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de thermoplastiques techniques, a développé une technologie d'impression tridimensionnelle (3D) pour la production de produits DURACON (R) en polyoxyméthylène (POM). Cette technologie, connue sous le nom d'extrusion de matériaux (MEX), présente des propriétés physiques proches de celles des articles moulés par injection, bien qu'elle soit imprimée en 3D. Polyplastics présentera sa nouvelle technologie d'impression 3D lors du prochain salon K 2022 (Hall 7A/B02) qui se tiendra du 19 au 26 octobre à Düsseldorf, en Allemagne.

Photo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202209025914/_prw_PI1lg_k57WG1aI.png

Le procédé MEX peut également être appliqué aux évaluations préliminaires des propriétés physiques, des fonctions, de la durabilité et d'autres propriétés sans avoir besoin d'un moule, ce qui permet d'accélérer le cycle de développement du produit. Le procédé MEX est une technologie d'impression 3D typique qui utilise des matériaux en résine thermoplastique. Cette méthode, qui utilise des filaments de résine comme matériau d'entrée, produit des structures 3D en traçant et en superposant de manière répétée tout en déposant un matériau fondu extrudé par une minuscule buse. En général, seules les résines amorphes ou à faible cristallinité (p. ex. ABS, polyamide) peuvent être utilisées dans le processus d'impression 3D MEX. La forte cristallinité du POM et sa vitesse de cristallisation rapide l'ont rendu impropre à l'utilisation dans le processus d'impression 3D MEX.

Pour remédier aux contraintes du POM, la technologie d'impression 3D MEX de Polyplastics associe une meilleure sélection de grades de POM à des conditions d'impression optimisées pour leur comportement de cristallisation. En plus d'accélérer le cycle de développement des produits, la technologie MEX pourrait également être destinée à la fabrication en faible volume de produits personnalisés.

Polyplastics cherche à obtenir un brevet pour la technologie d'impression 3D DURACON (R) POM et, parallèlement, la société développe d'autres matériaux de filaments DURACON (R) POM pour l'impression 3D, y compris des grades renforcés. La société accepte également les demandes d'échantillons d'essai de produits réels.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.polyplastics-global.com/en/approach/13.html

À propos de Polyplastics

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202209025914-O1-uzNDM1FK.pdf

* DURACON (R) est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.