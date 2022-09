Neue 3D-Drucktechnologie von Polyplastics für DURACON (R) POM beschleunigt den Produktentwicklungszyklus

TOKIO, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., ein weltweit führender Anbieter von technischen Thermoplasten, hat eine dreidimensionale (3D) Drucktechnologie für die Herstellung von DURACON (R)-Produkten aus Polyoxymethylen (POM) entwickelt. Die als Material Extrusion (MEX) bekannte Technologie liefert trotz 3D-Druck physikalische Eigenschaften, die denen von Spritzgussartikeln nahe kommen. Polyplastics wird die neue 3D-Drucktechnologie auf der kommenden Messe K 2022 (Halle 7A/B02) von 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf vorstellen.

Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202209025914/_prw_PI1lg_k57WG1aI.png

Das MEX-Verfahren kann auch für Voruntersuchungen der physikalischen Eigenschaften, der Funktionen, der Haltbarkeit und anderer Eigenschaften eingesetzt werden, ohne dass eine Gussform benötigt wird, und trägt so zu einer Beschleunigung des Produktentwicklungszyklus bei. Das MEX-Verfahren ist eine typische 3D-Drucktechnologie, bei der thermoplastische Harzmaterialien verwendet werden. Bei diesem Verfahren werden 3D-Strukturen durch wiederholtes Abtasten und Aufschichten eines geschmolzenen Materials, das durch eine winzige Düse gepresst wird, mit Harzfilamenten als Materialeinsatz erzeugt. Bislang waren nur amorphe Harze oder Harze mit geringer Kristallinität (z. B. ABS, Polyamid) für das MEX-3D-Druckverfahren geeignet. Die hohe Kristallinität und die schnelle Kristallisationsgeschwindigkeit von POM machen es ungeeignet für den Einsatz im MEX-3D-Druckverfahren.

Um die Einschränkungen von POM auszugleichen, kombiniert die MEX-3D-Drucktechnologie von Polyplastics eine geeignetere Auswahl von POM-Typen mit Druckbedingungen, die für ihr Kristallisationsverhalten optimiert sind. Neben der Beschleunigung des Produktentwicklungszyklus könnte die MEX-Technologie auch für die Herstellung von Kleinserien kundenspezifischer Produkte eingesetzt werden.

Polyplastics strebt ein Patent für die DURACON (R) POM 3D-Drucktechnologie an und entwickelt gleichzeitig zusätzliche DURACON (R) POM-Filamentmaterialien für den Einsatz im 3D-Druck, einschließlich verstärkter Sorten. Das Unternehmen nimmt auch Anfragen für aktuelle Produktproben entgegen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polyplastics-global.com/en/approach/13.html

Informationen zu Polyplastics

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202209025914-O1-uzNDM1FK.pdf

*DURACON (R) ist eine eingetragene Marke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.