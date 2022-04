La nouvelle usine intelligente d'ingrédient alimentaire d'Angel Yeast est opérationnelle

En tant qu'innovateur mondial dans la production de produits à base de levure et d'ingrédients alimentaires, Angel a développé une variété d'ingrédients et de solutions de boulangerie standardisés et personnalisés, y compris la levure de boulangerie, les améliorants de panification, les agents de levage, les produits prêts à l'emploi, etc.

L'usine intelligente d'Angel fait partie des derniers efforts de la société pour optimiser son processus de production et améliorer son offre de produits pour ses clients du monde entier. Elle permettra à Angel de fournir des matières premières naturelles, plus vertes et nutritives pour les produits de boulangerie et de pâtisserie. Angel a également augmenté ses investissements pour établir des centres de recherche et développement et des centres technologiques pour les produits de boulangerie dans le monde entier, à la recherche de nouvelles innovations pour ouvrir davantage de possibilités pour le secteur alimentaire mondial.

« Les ingrédients alimentaires sont au premier plan de nos investissements, car ils constituent l'un des cinq principaux domaines d'activité d'Angel. L'usine intelligente permettra de renforcer nos capacités de production et d'offrir à Angel une expertise en matière d'"industrie 4.0" afin de créer de nouveaux modèles commerciaux et d'améliorer la qualité, la productivité et la durabilité, » a déclaré Xiao Minghua, directeur général d'Angel.

L'usine dispose d'un atelier d'emballage équipé de la dernière machine d'emballage automatisée à grande vitesse capable de réaliser 65 emballages par minute, ce qui augmente considérablement la capacité de production d'une seule machine. Les robots de dépilage et les véhicules guidés sur rails peuvent effectuer des opérations entièrement autonomes, ce qui réduit l'intensité de la main-d'œuvre tout en augmentant considérablement l'efficacité et le rendement. Grâce au système de fabrication intelligent (MES), au système de contrôle distribué (DCS) de la ligne de production et aux installations d'entreposage automatisé intelligent, l'usine numérise et automatise l'ensemble du processus de fabrication, du stockage des matières premières à l'emballage, au scellement et au transport des produits finis.

« Angel a cimenté son leadership en Chine et au-delà avec son activité de levure sèche. Parallèlement, plus de la moitié des aliments fermentés en Chine utilisent la levure d'Angel. Les améliorants de pâte d'Angel améliorent la qualité et prolongent la durée de conservation de millions de tonnes de produits alimentaires fermentés chaque année, réduisant ainsi considérablement le gaspillage alimentaire. La société a également mis en place un magasin électronique dédié où les clients peuvent acheter facilement les ingrédients alimentaires de haute qualité d'Angel, » a ajouté Xiao.

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levure et de dérivés de levure. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients de boulangerie, les solutions pour les dim sum et les assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, les spiritueux distillés et les biocarburants, les enzymes, et des solutions pour la santé humaine, la nutrition animale, la nutrition végétale et la nutrition microbienne.

