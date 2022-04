Nova fábrica inteligente de ingredientes alimentícios da Angel Yeast entra em operação

Como inovadora global na produção de produtos à base de levedura e ingredientes alimentícios, a Angel desenvolveu uma variedade de ingredientes e soluções de panificação padronizadas e personalizadas, que incluem fermento de panificação, melhoradores para panificação, agentes fermentadores, produtos pré-misturados, etc.

A fábrica inteligente da Angel faz parte do mais recente esforço da empresa para otimizar seu processo de produção e melhorar sua oferta de produtos para clientes de todo o mundo. Isso permitirá que a Angel forneça matérias-primas naturais, mais ecológicas e nutritivas para os produtos de panificação e pastelaria. A Angel também aumentou o investimento para estabelecer centros de P&D e centros tecnológicos para produtos de panificação em todo o mundo, buscando inovações para desbloquear mais possibilidades para o setor alimentício global.

"O ingrediente alimentício é um dos cinco principais focos de negócio da Angel. A fábrica inteligente aumentará ainda mais nossa capacidade de fabricação e oferecerá à Angel a experiência da "Indústria 4.0" para impulsionar novos modelos de negócios e potencializar a qualidade, a produtividade e a sustentabilidade", disse Xiao Minghua, gerente geral da Angel.

A fábrica conta com uma oficina de embalagem equipada com a mais recente máquina de embalagem automatizada de alta velocidade capaz de completar 65 embalagens por minuto, aumentando drasticamente a capacidade de produção de uma única máquina. Tanto os robôs de desempilhamento quanto os veículos guiados por trilhos podem atingir operações totalmente autônomas, reduzindo a intensidade do trabalho, aumentando consideravelmente a eficiência e a produção. Graças ao sistema de fabricação inteligente (MES), ao sistema de controle distribuído (DCS) da linha de produção e às instalações de armazenamento automatizado inteligente, a fábrica digitaliza e automatiza todo o processo de fabricação, desde o armazenamento de matérias-primas até a embalagem, vedação e transporte de produtos finais.

"A Angel consolidou sua liderança na China e fora dela com seu negócio de levedura seca. Ao mesmo tempo, mais da metade dos alimentos fermentados na China utilizam a levedura da Angel. Os melhoradores de massa da Angel aumentam a qualidade e prolongam a vida útil de milhões de toneladas de produtos alimentícios fermentados a cada ano, reduzindo significativamente o desperdício de alimentos. A empresa também criou uma loja virtual dedicada onde os clientes podem comprar facilmente os ingredientes alimentícios de alta qualidade da Angel", acrescentou Xiao.

Fundada em 1986, a Angel Yeast Co., Ltd é especializada na produção de levedura e derivados de levedura. Sua linha de produtos inclui leveduras e ingredientes para panificação, soluções para dim sum chinês, extrato de levedura, saúde humana, nutrição animal, nutrição vegetal, bebidas destiladas e biocombustíveis, nutrição microbiana e enzimas.

