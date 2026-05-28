La nueva campaña de Hyundai para el Kona 2026 dirigida al público hispano le da a la expresión "No inventes" un nuevo significado

Hyundai Motor America y Lopez Negrete Communications lanzan "No inventes", una campaña bilingüe para el Hyundai Kona 2026

La campaña reinterpreta una expresión hispana/latina muy conocida como una celebración de la creatividad, la individualidad y la autoexpresión

Producida con talento creativo latino en cine, moda, música y producción, la campaña abarca plataformas de transmisión, digitales, sociales, de influencers, transmisión y audio

FOUNTAIN VALLEY, Calif., 28 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hyundai Motor America, en colaboración con Lopez Negrete Communications, presenta "No Inventes", una nueva campaña de marketing bilingüe para el Hyundai Kona 2026 que transforma una de las expresiones más conocidas en las comunidades latinas en un mensaje de posibilidad para los jóvenes consumidores hispanos en los Estados Unidos.

Campaña de marketing hispano del Hyundai Kona 2026 “No inventes” | Captura de pantalla del anuncio de televisión de Hyundai con Lopez Negrete Communications, 29-30 de abril de 2026

A menudo utilizado en las comunidades hispanas y latinas para expresar sorpresa, incredulidad o deleite, la expresión "No inventes" adquiere un significado más empoderador en la nueva campaña de Hyundai: una invitación a seguir creando, a seguir moviéndose y a seguir definiendo el progreso en sus propios términos.

"El Hyundai Kona 2026 es uno de los vehículos estratégicamente más importantes de nuestra línea, y el mercado hispano en los Estados Unidos representa una de nuestras oportunidades de crecimiento más importantes", dijo Sean Gilpin, director de marketing de Hyundai Motor America. "Para muchos jóvenes consumidores latinos, el Kona puede ser el primer Hyundai que consideren y su diseño, valor y versatilidad lo convierten en una introducción natural a la marca. La campaña 'No inventes' está diseñada para que esta generación conozca Hyundai en sus propios términos, con el objetivo de que su primer Kona marque el comienzo de una relación con Hyundai que pueda extenderse a toda nuestra línea con el tiempo."

Lanzada el 27 de mayo a través de plataformas lineales, digitales, sociales, de influencers, de streaming y de audio, la campaña presenta el Hyundai Kona 2026 a los consumidores hispanos en los Estados Unidos a través de una narrativa con raíces culturales que celebra la individualidad, la resiliencia, el optimismo y la libre expresión.

En el centro de la campaña se encuentra una joven pareja creativa: una fotógrafa y su pareja, que navegan por la ambición, la familia, la identidad, las relaciones y la independencia, con el Hyundai Kona 2026 entretejido en su vida cotidiana. Desde una sesión remota en el desierto donde el wifi a bordo del Kona ayuda a convertir el vehículo en un espacio de trabajo móvil hasta el momento en que llegan a casa para compartir su nuevo automóvil con la familia, los momentos de sorpresa y descubrimiento vinculados a la tecnología y la versatilidad del vehículo refuerzan el mensaje central de la campaña, y al mismo tiempo posicionan al Kona como un compañero versátil para aquellos que inventan su propio camino con confianza:

"Cuando te dicen no inventes, inventa."

"Cuando te digan que no se puede, hazlo de todos modos."

La campaña llega en un momento en que los jóvenes consumidores latinos siguen impactando la cultura a través del idioma, la música, la moda, el humor y las historias que comparten en las redes sociales. En lugar de traducir un mensaje del mercado general, "No inventes" se construyó a partir de una expresión cultural que tiene un significado emocional a través de generaciones y comunidades.

"El Hyundai Kona de 2026 fue diseñado para conductores cuyas vidas están en constante movimiento, con un estilo audaz, un interior refinado y características como wifi a bordo que hasta pueden ayudar a convertir el vehículo en un espacio de trabajo móvil", dijo Erik Thomas, director de marketing experiencial y multicultural de Hyundai Motor America. "Los consumidores hispanos en los Estados Unidos son una audiencia central para este vehículo, por lo que tomamos la decisión deliberada de construir 'No inventes' como una campaña totalmente bilingüe creada en español e inglés, distribuida en las plataformas donde los jóvenes latinos pasan su tiempo y que cobra vida con creadores e influencers dentro de la comunidad."

"'No inventes' refleja un sentimiento cultural que resuena profundamente con los jóvenes latinos de hoy", dijo Alex López Negrete, presidente y CEO de Lopez Negrete Communications. "Queríamos crear trabajo que reflejara auténticamente cómo esta generación habla, vive, crea y se mueve por el mundo. Esta campaña trata sobre las posibilidades, mostrando a jóvenes latinos que navegan por la ambición, la creatividad, la familia y la autoexpresión en sus propios términos, al tiempo que posicionan a Hyundai como un aliado que ayuda a empoderar ese viaje."

Para dar vida a la textura cultural de la campaña, Hyundai y Lopez Negrete reunieron a un equipo creativo que abarca el cine, la moda, la música, la producción y postproducción. La campaña fue dirigida por el cineasta Phillip R. Lopez, cuyo enfoque visual y narrativo ayudó a dar vida al matiz emocional y a la espontaneidad del concepto "No inventes".

En la campaña, la fotógrafa protagonista captura una pieza creada por las fundadoras de Cadena Collective, Alejandra y Mabel Aguirre, el dúo de hermanas latinas conocido por mezclar la moda contemporánea con la identidad cultural y la artesanía.

La campaña fue producida por Parana Films, y la postproducción y la producción musical corrieron a cargo del artista y productor ganador de los Grammy Andrés Levin en ZapBoomBang Studios. Inspirada en la música latina contemporánea, la moda urbana, el humor improvisado y las realidades cotidianas de los jóvenes consumidores hispanos que navegan entre la ambición, la familia y la autoexpresión, la historia está ambientada en "La Cumbia de los Corazones Rotos" de la banda latina Los Eclipses.

La campaña, totalmente integrada, incluye anuncios televisivos de 30 y 15 segundos en inglés y español, extensiones creativas diseñadas principalmente para redes sociales, colaboraciones con influencers en TikTok e Instagram, así como activaciones en plataformas de streaming, de audio y digitales. La campaña también cuenta con un ecosistema de creadores más amplio diseñado para conectarse con la generación Z y el público latino milenial a través de la música, la cultura y la narración social.

Acerca de Lopez Negrete Communications

Lopez Negrete Communications es una de las principales agencias de publicidad de servicio completo de propiedad hispana en el país. Fundada en 1985 por Alex y Cathy López Negrete y con sede en Houston, la agencia ofrece una gama completa de servicios que incluye estrategia, creatividad, medios, experiencia digital, redes sociales y relaciones públicas. Con una trayectoria de 40 años, Lopez Negrete es reconocida por conectar marcas nacionales de manera profunda y auténtica con la comunidad hispana de Estados Unidos, y es miembro de la American Advertising Federation, así como miembro fundador del Hispanic Marketing Council y del SeeAll Marketing Alliance (SAMA) de la ANA. Para más información, visite lopeznegrete.com.

Hyundai Motor America

Hyundai Motor America brinda al consumidor en los EE. UU. una línea de autos, vehículos utilitarios deportivos (SUV) y vehículos eléctricos de alta tecnología, además de promover la visión de 'Progreso de la humanidad' de Hyundai Motor Company. Hyundai cuenta con una importante operación en los EE. UU., que incluye su sede en Norteamérica ubicada en California, la planta de montaje Hyundai Motor Manufacturing Alabama, la planta completamente nueva Hyundai Motor Group Metaplant America, varias instalaciones de investigación y desarrollo (R&D) con tecnología de última generación y más de 855 concesionarios independientes. Estas operaciones forman parte de Hyundai Motor Group, que está invirtiendo $26,000 millones en los EE. UU. del 2025 al 2028. Para obtener más información, visite www.hyundainews.com.

Hyundai Motor America en Twitter | YouTube | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989907/71189_hero_image_1_hm_kona_no_inventes_campaign_still_1.jpg

FUENTE Hyundai Motor America