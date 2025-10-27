La nueva cara de la aventura: la RAV4 2026 llega este invierno

La nueva sexta generación de la RAV4 está disponible en tres diseños diferentes y siete niveles de equipamiento

Opción de híbrido o híbrido enchufable con tracción delantera (FWD) o tracción integral (AWD) electrónica bajo demanda disponibles

Debut de la sexta generación de la transmisión del vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con un aumento del 23% en la autonomía totalmente eléctrica estimada por el fabricante, que alcanza hasta 52 millas

La potencia del PHEV aumenta hasta los 324 caballos de fuerza netos combinados del sistema, a la vez que se consigue un ahorro de combustible de hasta 41 MPG combinados, según las estimaciones del fabricante

Los modelos híbridos RAV4 pasan a la quinta generación del sistema híbrido de Toyota y mejoran el ahorro de combustible con una calificación combinada estimada por el fabricante de hasta 44 MPG (modelo FWD)

Los modelos híbridos también añaden potencia con 236 caballos de fuerza netos combinados en los modelos AWD y 226 caballos de fuerza en los modelos FWD, lo que supone un aumento del 11% con respecto al modelo FWD y de gasolina anterior

Primera RAV4 GR SPORT, desarrollada en colaboración con GAZOO Racing Company de Toyota, cuya misión es fabricar vehículos cada vez mejores inspirados en el automovilismo

La RAV4 GR SPORT cuenta con suspensión y dirección ajustadas por GR, aerodinámica funcional, transmisión PHEV con tracción integral estándar, asientos deportivos y mucho más

La version Woodland de la RAV4 está disponible en HEV o PHEV con tracción integral estándar, neumáticos todoterreno, parrilla dividida tipo martillo, enganche para remolque, tapetes para todo tipo de clima y tapetes para la cajuela con la marca Woodland, y mucho más

Las nuevas tecnologías incluyen un nuevo panel de instrumentos digital, Toyota Safety Sense 4.0 y la última generación del sistema de audio multimedia de Toyota.

Precio de venta al público recomendado por el fabricante a partir de $30,000 (Híbrido de tracción FWD).

PLANO, Texas, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Durante casi 30 años, la Toyota RAV4 ha liderado el segmento de los SUV pequeños. Hoy en día, es el SUV pequeño más vendido en Estados Unidos y, desde su llegada al país en 1996, más de 6.4 millones de modelos RAV4 han salido a la carretera. Ahora, la próxima generación está lista para ofrecer una aventura totalmente nueva, con un nuevo diseño interior y exterior, las últimas transmisiones híbridas e híbridas enchufables de Toyota, actualizaciones tecnológicas y mejoras en el confort y la maniobrabilidad.

La nueva cara de la aventura: la RAV4 2026 llega este invierno

La RAV4 2026 estará disponible en tres estilos exteriores distintos: core, rugged y sport. El diseño core incluye las versiones LE, XLE Premium y Limited. El diseño rugged viene en la versión Woodland. Los modelos SE, XSE y el primer modelo GR SPORT conforman las versiones deportivas. El chasis también se ha modificado, con una mayor rigidez del bastidor y nuevos componentes de suspensión para lograr una RAV4 suave y fácil de manejar.

A lo largo de los años, la popularidad de los modelos híbridos y PHEV electrificados de la RAV4 ha seguido creciendo, hasta representar más de la mitad de las ventas de la RAV4 en 2024. Para el año modelo 2026, Toyota pasará a una gama 100% electrificada, con la posibilidad de elegir entre los modelos RAV4 híbrido o híbrido enchufable. Ambas transmisiones ofrecen una combinación de conducción eficiente, divertida y capaz. Los modelos híbridos estarán disponibles con tracción delantera o tracción total de las cuatro ruedas electrónica bajo demanda (FWD o AWD), según la versión. Los modelos PHEV tendrán tracción total estándar.

Los modelos híbridos AWD tienen una potencia neta combinada de 236 caballos (hp), frente a los 219 de la generación anterior; y los modelos FWD tienen una potencia neta combinada de 226 hp, lo que supone un aumento de 23 hp con respecto al modelo anterior FWD y motor de gasolina. El ahorro de combustible también aumenta, con una calificación combinada del fabricante de hasta 44 MPG (FWD). El torque del motor es de 163 libras-pie tanto en la versión FWD y la AWD; el torque del motor eléctrico (MG2) es de 153 lb-pie.

En los modelos híbridos enchufables, la combinación de una potente conducción totalmente eléctrica y un eficiente funcionamiento híbrido resulta ganadora. La 6.ª generación de la transmisión híbrida enchufable de Toyota presenta un aumento del 23% en la autonomía totalmente eléctrica estimada por el fabricante, con hasta 52 millas. El sistema también aumenta la potencia, con 324 caballos de fuerza netos combinados (un aumento de 22 caballos de fuerza), al tiempo que mejora el consumo de combustible, con una calificación combinada estimada por el fabricante de hasta 41 MPG (un aumento de +3 MPG para las versiones SE y XSE PHEV).

La RAV4 también será el primer modelo de Toyota en incorporar una nueva versión del sistema de audio multimedia de Toyota. Desarrollado con los comentarios de los clientes por el equipo de Tecnología Conectada de Toyota con sede en EE. UU., el nuevo sistema cuenta con un asistente de voz más rápido y con mayor capacidad de respuesta; un nuevo menú de inicio personalizable; y la primera aplicación de Toyota de conectividad 5G a bordo.

Todos los modelos RAV4 también contarán de serie con el último sistema Toyota Safety Sense (TSS 4.0), que actualiza sus capacidades de detección para sistemas como la detección de colisión y el asistente de seguimiento de carril. La RAV4 también estrena la nueva plataforma Arene Software Developed Vehicle, un kit de desarrollo de software totalmente nuevo creado por Woven by Toyota, que sirve de base para las funciones de seguridad de la RAV4 y el nuevo sistema multimedia.

Se espera que los modelos RAV4 Hybrid 2026 comiencen a llegar a los concesionarios Toyota de EE. UU. en diciembre de este año. El precio de venta al público recomendado por el fabricante (MSRP) inicial será de unos $30,000 (modelo híbrido FWD). Los precios completos estarán disponibles más adelante. Se espera que los modelos RAV4 PHEV 2026 comiencen a llegar a los concesionarios Toyota de EE. UU. en la primavera de 2026.

La RAV4 refinada

Cuando la RAV4 se lanzó por primera vez en Estados Unidos en el año modelo 1996, fue una señal de lo que estaba por venir en el segmento de los SUV. Fabricada sobre una plataforma monocasco compartida con el sedán Corolla, satisfacía una necesidad única de muchos conductores y ofrecía una fácil maniobrabilidad con una gran funcionalidad. Desde entonces, la RAV4 ha evolucionado a lo largo de cinco generaciones y se ha adaptado a las aventuras de la vida de los clientes de todo el mundo.

El nuevo diseño exterior de la RAV4 2026 destaca las proporciones SUV de la RAV4, con ruedas grandes, una altura de conducción elevada y una zona de carga trasera vertical. El frontal en forma de martillo, el capó contorneado y los guardabarros angulares de Toyota crean una imagen robusta y moderna para la RAV4.

Desde el lateral, la línea plana del techo y los paneles de las puertas esculpidos de la RAV4 ascienden visualmente hasta una parte trasera robusta. Las nuevas y elegantes luces traseras LED le dan a la funcional compuerta trasera un toque tecnológico, al tiempo que añaden una sensación de amplitud cuando se ve desde atrás. Detalles adicionales como los alerones delantero y trasero, los diferentes colores de los acabados y los tratamientos de las llantas personalizan el estilo de la RAV4 en todas las versiones.

En el interior, una nueva consola central agrupa diversas funciones, como la pantalla táctil, la selección del modo de conducción y el almacenamiento, para crear un espacio organizado de forma inteligente, mientras que la consola central combina la palanca de cambios, el portavasos con un divisor extraíble y el reposabrazos/caja de almacenamiento reversible con cierre bidireccional. En algunas versiones, la cabina incorpora el nuevo sistema Shift-by-Wire de Toyota, con un interruptor minimalista de funcionamiento intuitivo que aporta un toque futurista a la nueva RAV4.

El nuevo panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas viene estándar y ofrece al conductor ajustes personalizables e información multimedia integrada. El diseño se presenta en una pantalla LCD brillante con un contraste nítido y la flexibilidad de que el usuario pueda personalizar la información mostrada según sus preferencias. La pantalla tiene un acabado mate que absorbe la luz, diseñado para minimizar el reflejo bajo la luz solar directa. Este nuevo panel de instrumentos también tiene un diseño moderno y flotante que se ve fácilmente a través del volante. También hay disponible una pantalla de visualización frontal en las versiones híbridas Limited y PHEV XSE.

Los asientos de todos los modelos están diseñados para complementar los tres estilos diferentes de la RAV4 con una gama de colores, materiales y detalles, lo que genera un equilibrio entre estilo y comodidad en toda la gama. La funcionalidad también está integrada, con un respaldo trasero de nuevo diseño que se puede plegar completamente para maximizar el espacio de carga y un portón levadizo eléctrico manos libres rediseñada con un área de detección ampliada para facilitar el acceso.

Las opciones de colores exteriores también aportan un estilo destacado. En toda la gama RAV4 habrá 10 colores disponibles, cuatro de los cuales son nuevos en la RAV4. La versión Woodland contará con un nuevo color de pintura exterior exclusivo para esta versión, Urban Rock, mientras que los colores Meteor Shower, Everest y Storm Cloud también se incorporan a la paleta de colores de la RAV4. Los colores favoritos, como Ice Cap, Wind Chill Pearl, Midnight Black Metallic, Ruby Flare Pearl y Blueprint, seguirán estando disponibles para la nueva generación. Las opciones de pintura en dos tonos disponibles también se mantienen, como la nueva combinación de Meteor Shower con techo negro en el XSE o la combinación exclusiva del GR SPORT de Supersonic Red con techo negro.

Diseñada para conducir

Los modelos RAV4 2026 se fabricarán sobre la plataforma monocasco Toyota Next Generation Architecture-K (TNGA-K). Los modelos de vehículos eléctricos híbridos (HEV) se ensamblarán en las instalaciones de Toyota Motor Manufacturing en Lexington, Kentucky, y Ontario (Woodstock y Cambridge), Canadá; y los modelos híbridos enchufables se ensamblarán en Japón.

La carrocería monocasco de la sexta generación de la RAV4 se beneficia de unos puntos de fijación de la suspensión delantera y trasera más rígidos, así como de refuerzos en los puntos de conexión del capó delantero y el pilar A. Además, se han introducido cambios en la forma de la junta de la puerta del pilar A y en los espejos retrovisores laterales para ayudar a reducir el ruido del viento que puede penetrar en la cabina. También se añadió adhesivo de alta amortiguación en los espacios para los pies delanteros y traseros, el piso y el paso de rueda trasero para ayudar a silenciar aún más la cabina. Asimismo, se añadieron refuerzos al pilar D y a los puntos de conexión de las ruedas traseras. En general, los cambios en la carrocería monocasco de la RAV4 están diseñados para minimizar la flexión de la carrocería y reducir el ruido y las vibraciones.

La suspensión también se ha reajustado. Los resortes helicoidales delanteros y traseros se rediseñaron para reducir la fricción y ayudar a mejorar la comodidad de conducción, y se equiparon nuevos amortiguadores con mayor sensibilidad a la fricción y la fuerza lateral, lo que ayuda a proporcionar una conducción estable y cómoda en una amplia variedad de velocidades. Un nuevo buje del brazo de suspensión inferior tiene como objetivo reducir la vibración y el ruido en el vehículo. La ubicación del estabilizador delantero también se optimizó para ayudar a proporcionar una sensación de dirección conectada. La RAV4 2026 también incorpora un alerón delantero aerodinámico activo que se despliega cuando el vehículo circula a altas velocidades y se retrae cuando lo hace a bajas velocidades o por carreteras en mal estado. La distancia al suelo varía según la gama, con 8.1 pulgadas en los modelos LE, XLE Premium, SE y XSE; 8.5 pulgadas en el modelo Woodland y 7.5 pulgadas en el GR SPORT.

La RAV4 2026 también cuenta con un nuevo sistema de frenos controlado electrónicamente, una novedad en Toyota. Este sistema cuenta con una nueva configuración del cilindro principal con presurización bajo demanda, diseñada para proporcionar una sensación y una respuesta óptimas de los frenos. También hay un nuevo sistema de control de la postura de frenado del vehículo (VBPC) que utiliza entradas de frenado en determinadas ruedas con el objetivo de reducir la velocidad de balanceo de la carrocería al tomar una curva. La nueva RAV4 también cuenta con un nuevo sistema de control cooperativo de la fuerza de dirección (CSDFC), que sincroniza activamente el comportamiento de inclinación y balanceo en las curvas para ayudar a mejorar la respuesta en los giros.

Híbrido aventurero

La RAV4 Hybrid 2026 se actualiza con la 5.ª generación de la transmisión híbrida de Toyota, con un motor de cuatro cilindros en línea de 2.5 litros (modelo A25A-FXS) que funciona con dos motores-generadores (MG1 y MG2) mediante una transmisión variable continua de tipo planetario para impulsar las ruedas delanteras. El motor, que funciona en conjunto con el motor eléctrico principal (MG2), garantiza un rendimiento ágil, mientras que se logra una eficiencia energética ejemplar mediante el uso de ambos motores eléctricos (MG1 y MG2) para cargar la batería de tracción de iones de litio.

Los modelos RAV4 Hybrid AWD equipados cuentan con un motor eléctrico trasero específico (MGR) para alimentar el sistema de tracción integral electrónica bajo demanda. Tiene 226 hp netos combinados en los modelos con FWD y 236 hp netos combinados en los modelos con AWD; el torque del motor eléctrico trasero (MGR) es de 89 lb-pie. Las estimaciones del fabricante sobre el consumo de combustible en ciudad, carretera y combinado son: 48/42/44 (FWD), 46/40/44 (LE AWD), 45/39/42 (XLE Premium AWD), 41/36/39 MPG (Woodland HEV) y 44/39/42 (SE, XSE, Limited AWD).

La eficiencia de combustible de la RAV4 también se beneficia del sistema de frenos controlados electrónicamente (ECB), que coordina el funcionamiento entre la fuerza de frenado regenerativa de los motores eléctricos y la fuerza del sistema de frenos hidráulicos para proporcionar una potencia de frenado óptima. Este control cooperativo extremadamente eficiente ayuda a maximizar el ahorro de combustible mediante el uso proactivo de los motores eléctricos para recuperar la mayor cantidad posible de energía eléctrica del sistema de frenado regenerativo.

Un refuerzo hidráulico activo en el sistema de frenado convencional (no regenerativo) mejora la sensación del pedal y la respuesta para el conductor. El sistema Brake Hold también viene de serie y, cuando se activa, resulta una tecnología muy práctica que reduce el esfuerzo del conductor mientras espera en un semáforo o conduce en condiciones de tráfico intenso. Cuando el conductor pisa el acelerador, el sistema Brake Hold se libera al instante.

Cada RAV4 cuenta con modos de conducción seleccionables, incluidos:

NORMAL: Configuración predeterminada de fábrica. Todos los sistemas están ajustados para una conducción equilibrada y cotidiana.

ECO: Ayuda a reducir el consumo de combustible durante los viajes que implican aceleraciones y frenadas frecuentes.

SPORT: El acelerador y la dirección son más sensibles, y la transmisión cambia a revoluciones más altas.

PERSONALIZADO: Ajusta los sistemas del vehículo a la configuración preferida del conductor.

La RAV4 Hybrid también cuenta con un modo EV, que permite que el vehículo funcione como un vehículo eléctrico puro en distancias cortas a baja velocidad, dependiendo de ciertas condiciones, como el nivel de carga de la batería. Por ejemplo, este modo es útil para conducir el vehículo en estacionamientos o garajes cubiertos, por ejemplo.

Potencia para el enchufe

El sistema híbrido enchufable de sexta generación de Toyota hace su debut en la RAV4 2026. Hay cuatro versiones disponibles para el año modelo 2026, incluidos los modelos SE, XSE, Woodland y GR SPORT. El sistema PHEV está acoplado a un motor de 2.5 litros y 4 cilindros con dos motores eléctricos (MG1 y MG2), un motor eléctrico trasero específico (MGR) y una batería de tracción de alta capacidad.

El sistema también está diseñado para ayudar a maximizar el rendimiento. Ofrece una impresionante potencia neta combinada de 324 caballos y un par motor de 172 lb-pie (solo motor de gasolina). El motor eléctrico delantero (MG2) tiene 203 caballos de fuerza y 201 lb-pie de torque; el motor eléctrico trasero (MGR) tiene 91 lb-pie de torque. Toyota ha adoptado semiconductores de carburo de silicio en el eje delantero para lograr la miniaturización y una alta eficiencia. Para obtener más información sobre el último sistema híbrido enchufable de Toyota, vea este video.

El sistema cuenta con una nueva configuración diseñada para ayudar a maximizar la eficiencia del combustible y la autonomía eléctrica. Tiene una clasificación de consumo de combustible estimada por el fabricante de 44/38/41 MPG en ciudad/carretera/combinado en las versiones SE y XSE; 42/35/38 MPG en el modelo Woodland y 41/34/37 MPG en el GR SPORT. También aumenta su autonomía totalmente eléctrica hasta alcanzar las 52 millas según la clasificación del fabricante en las versiones SE y XSE. El modelo Woodland PHEV tiene una autonomía totalmente eléctrica estimada por el fabricante de 49 millas, mientras que el modelo GR SPORT PHEV tiene una autonomía totalmente eléctrica de 48 millas.

Las versiones RAV4 Plug-in Hybrid XSE y Woodland contarán con un cargador de CA integrado de 11 kW con puerto de carga CCS1 y capacidad de carga rápida de CC, lo que permitirá cargar la batería del 10% al 80% en aproximadamente 30 minutos** en condiciones ideales. Los modelos híbridos enchufables SE y GR SPORT contarán con un cargador integrado de 7 kW y estarán equipados con un puerto de carga J1772 para carga de nivel uno y nivel dos, con tiempos de carga de nivel dos del 10% al 80% de aproximadamente 4 horas**. Todos los modelos incluirán un cable de carga de doble voltaje, apto para cargas domésticas de 120 V o 240 V.

**El tiempo de carga indicado es solo una estimación y puede variar en función de las condiciones meteorológicas y otros factores. Úselo solo con fines comparativos. La autonomía real puede variar considerablemente en función de las condiciones de carga y conducción, incluida la temperatura exterior, la velocidad, el uso de accesorios, cómo y dónde se conduce, el estado de la batería y otros factores. Consulte www.fueleconomy.gov y el manual del propietario para obtener más detalles.

RAV4 GR SPORT dinámica

Para los conductores que buscan un manejo intuitivo y un diseño apasionante, existe la primera versión GR SPORT. Desarrollado en colaboración con TOYOTA GAZOO Racing (GR) Company, el modelo está disponible exclusivamente con una transmisión PHEV y continúa con la visión de Toyota de fabricar vehículos cada vez mejores a través de las exigencias del automovilismo.

La marca GR se lanzó en Estados Unidos en 2019 con el GR Supra, pero su historia comenzó hace mucho tiempo con Kiichiro Toyoda, fundador de Toyota Motor Corporation. Su opinión era que las carreras eran esenciales para el desarrollo de productos. "Los fabricantes de automóviles utilizan las carreras como una oportunidad para llevar al límite el rendimiento de los vehículos y competir por la supremacía, lo que les permite descubrir nuevas formas de avanzar en la tecnología automotriz", afirmó Toyoda.

En 2007, este concepto cobró gran impulso con Akio Toyoda, nieto de Kiichiro y actual presidente del consejo de administración de Toyota Motor Corporation. En ese momento, Toyoda estaba desarrollando activamente sus habilidades como piloto de carreras y quería ampliar el uso de las carreras en las actividades de desarrollo de automóviles de la empresa.

Tras años de entrenamiento, decidió competir en las 24 Horas de Nürburgring, una agotadora carrera de resistencia en un circuito de 20,8 km que serpentea por el bosque alemán. En aquel momento se trataba de una actividad no oficial de Toyota, por lo que el equipo se llamaba GAZOO Racing y estaba formado por empleados, entre los que se encontraba Akio Toyoda, que competía bajo el seudónimo de MORIZO. Con un presupuesto limitado, el equipo participó en la carrera con dos Altezzas de segunda mano. A pesar de las adversidades, ambos autos terminaron la carrera y comenzó una nueva era para Toyota en el mundo del automovilismo y el desarrollo de productos, basada en un espíritu de desafío e innovación que recordaba los orígenes de Toyota en el automovilismo.

La RAV4 GR SPORT lleva este espíritu más allá, al incorporar el sistema PHEV de alta potencia de 324 caballos y colaborar con la empresa TOYOTA GAZOO Racing para ajustar su conducción dinámica y llevarla a un nuevo nivel. Este modelo está equipado con componentes funcionales como un alerón delantero y un alerón trasero para una fuerza descendente equilibrada; conductos de aire en la parrilla delantera y el parachoques para ayudar a canalizar el aire y reducir la resistencia; ruedas desplazados con neumáticos de alto rendimiento para un agarre máximo; y una ubicación de la batería de tracción que reduce su centro de gravedad y estabiliza el chasis. También tiene una pulgada adicional de ancho total debido a los guardabarros más amplios. Los siguientes componentes son exclusivos de la RAV4 GR SPORT:

Rejilla funcional MATRIX GR con conductos de refrigeración activa en los parachoques superior e inferior.

Mapeo exclusivo de la dirección asistida para el modo deportivo

Ruedas de 20 pulgadas equipadas con neumáticos de verano Dunlop Sportmaxx® (2.2 kg menos de peso que el modelo RAV4 XSE); desplazamiento adicional de 20 mm y altura de conducción 15 mm más baja (distancia al suelo de 7.5 pulgadas).

Ajuste específico de amortiguadores y resortes helicoidales

Refuerzo del travesaño de la suspensión trasera y cubierta del brazo inferior

Amortiguador delantero de alto rendimiento

Faldón delantero y alerón trasero

Material antiestático en el asiento delantero del conductor cinta de aluminio en el techo interior

Difusor trasero

El RAV4 GR SPORT también cuenta con características interiores y exteriores únicas que le confieren un estilo distintivo. Entre las características estándar se incluyen:

Rendimiento/Capacidad

Híbrido enchufable con AWD Sistema PHEV de Toyota de 6.ª generación 324 caballos de fuerza netos combinados 37 MPG combinados según clasificación estimada por el fabricante 48 millas según la clasificación de autonomía eléctrica estimada por el fabricante Cargador de CA integrado de 7 kW



Exterior

20 pulgadas Llantas de aleación negras con acabado mecanizado negro perla y mayor desplazamiento con tuercas negras

Rejilla GR MATRIX funcional con diseño agresivo y conductos deportivos activos para mejorar la aerodinámica y la refrigeración

Faldón delantero y alerón trasero

Amplios guardabarros en negro piano

Insignia GR en la parrilla delantera

Insignia GR SPORT en la compuerta trasera

Faros LED con luces LED de circulación diurna con intermitentes integrados y luces LED de gálibo

Luces LED verticales exclusivas en el parachoques delantero

Espejos retrovisores eléctricos y con calefacción en negro piano con luz de cortesía, cámara, intermitentes e indicadores BSM

Pinzas de freno pintadas en rojo con el logotipo GR

Difusor trasero con faldón inferior del parachoques trasero

Exterior opcional en dos tonos con techo negro

Portón levadizo eléctrico

Interior

Asientos deportivos Brin Naub® de gamuza sintética y SofTex con refuerzos amplios

Los asientos delanteros cuentan con perforaciones en dos tonos negro/rojo y el logotipo GR en los reposacabezas

Asientos delanteros con calefacción, ajuste eléctrico de 8 posiciones para el conductor y ajuste manual de 6 posiciones para el pasajero

12.9 pulgadas. Sistema de audio multimedia de Toyota de 6 altavoces

12.3 pulgadas. Función de panel de instrumentos digital Pantalla de inicio exclusiva de GR

Volante forrado en cuero con calefacción con levas de cambio deportivas y logotipo GR

Detalles en costuras rojas en todo el interior

Funda de cambio exclusiva con ribetes de cuero y costuras rojas

Pedales deportivos de aluminio

Placas protectoras para puertas de entrada con la marca GR

5 - Puertos USB-C: 2 puertos de carga USB-C frontales, 1 puerto de carga USB-C multimedia en la consola central y 2 puertos de carga USB-C traseros

1 - Cargador inalámbrico para teléfonos compatibles con Qi

Limpiaparabrisas automáticos con sensor de lluvia con desempañador

Espejo retrovisor con atenuación automática y abridor de cochera HomeLink

Seguridad/Comodidad

Toyota Safety Sense 4.0

Monitor de visión panorámica 3D

FWD o AWD...Usted elige

La variedad de transmisiones es muy amplia en la RAV4 2026. Algunos modelos híbridos seleccionados cuentan ahora por primera vez con tracción delantera (FWD) y la tracción total en las cuatro ruedas (AWD) está disponible en toda la gama. Están disponibles las siguientes combinaciones de transmisión:

MODELOS RAV4 2026: SISTEMA DE TRANSMISIÓN/TRACCIÓN DISPONIBLE Diseño Core Diseño Rugged Diseño Sport LE • Transmisión HEV o FWD o AWD Woodland • Transmisión HEV o AWD • Transmisión PHEV o AWD SE • Transmisión HEV o FWD o AWD • Transmisión PHEV o AWD XLE Premium • Transmisión HEV o FWD o AWD XSE • Transmisión HEV o AWD • Transmisión PHEV

o AWD Limited • Transmisión HEV o AWD GR SPORT • Transmisión PHEV o AWD

El sistema AWD de la RAV4 tiene la capacidad de proporcionar una tracción adicional en condiciones de carretera resbaladiza. El sistema emplea un motor IPM (imán permanente interior) de alta potencia que impulsa las ruedas traseras. El sistema funciona de manera fluida y transparente, y distribuye de manera preventiva la tracción a las ruedas traseras para ayudar a suprimir el deslizamiento de las ruedas delanteras durante las salidas desde parado. También activa el motor trasero en respuesta al deslizamiento de las ruedas delanteras y mejora la agilidad en las curvas al ayudar a reducir el subviraje.

El sistema AWD también realiza un control electrónico preciso de la distribución del torque delantero-trasero de acuerdo con las condiciones de conducción para apoyar la aceleración de arranque, el manejo y la estabilidad. Este sistema AWD motorizado es capaz de utilizar de manera eficiente la energía de la batería para impulsar las ruedas delanteras y traseras. Los datos de los sensores de velocidad de las ruedas y las acciones del conductor, como la dirección y el acelerador, son procesados por el sistema informático del vehículo y enviados al motor trasero en forma de señales eléctricas para controlar el par motor de las ruedas traseras. El sistema ofrece distribución óptima de torque delantero-trasero en función de la velocidad del vehículo y la cantidad de aceleración y realiza el control de acuerdo con las condiciones para permitir una conducción estable.

Versiones Core: LE, XLE Premium y Limited

Las versiones básicas incluyen las versiones LE, XLE Premium y Limited, todas ellas con un sistema de transmisión híbrido eléctrico estándar. Se ofrece tracción delantera o tracción en las cuatro ruedas, según el modelo. El diseño exterior destaca las proporciones SUV de la RAV4, con llantas grandes, una altura elevada, parrilla del mismo color y un área de carga trasera muy útil. Las características clave incluyen:

Versión LE:

Rendimiento

Sistema híbrido Toyota de 5.ª generación con motor de 2.5 L

Disponible en FWD o AWD FWD: 226 caballos de fuerza netos combinados AWD: 236 caballos de fuerza netos combinados

163 libras-pie Torque (solo motor; FWD o AWD)

Hasta 44 MPG combinados según clasificación estimada por el fabricante

1,750 libras Capacidad de remolque (AWD)

Distancia al suelo de 8.1 pulgadas

Exterior

Rejilla con colores combinados

Parachoques delantero inferior en negro satinado

17 pulgadas. Llantas de aleación

Portaequipaje de perfil bajo

Moldura inferior de puerta y panel lateral en negro satinado

Alerón trasero con laterales satinados en color combinado

Emblema Toyota con acabado satinado cromado en la parte delantera y negro en la parte trasera

Acabado cromado y emblemas de la transmisión

Aplique negro satinado en el parachoques trasero

Espejos retrovisores eléctricos en negro satinado con indicador de punto ciego (BSM)

Faros delanteros LED con función DRL

Interior

10.5 pulgadas. Sistema de audio multimedia de Toyota de 6 altavoces

12.3 pulgadas. Panel de instrumentos digital

3 puertos de carga USB-C: 2 de 15 W en la parte delantera y 1 puerto multimedia USB-C en la consola central

Botón de arranque

Asientos tapizados en tela con ajustes manuales de 6 posiciones para el conductor y 6 posiciones para el pasajero

Espejo retrovisor interior manual

Cubierta Tonneau para la compuerta trasera

Seguridad/Comodidad

Toyota Safety Sense 4.0

Monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero

Cámara de marcha atrás con guías dinámicas

XLE Premium Grade (añade o sustituye las características del LE con):

Rendimiento/Capacidad

Transmisión híbrida estándar

Disponible en FWD o AWD

3,500 libras Capacidad de remolque AWD

Exterior

18 pulgadas Llantas de aleación

Portón levadizo eléctrico

Espejos retrovisores eléctricos y calefaccionados en negro piano con intermitentes e indicadores BSM

Interior

Asientos del conductor con tapizado SofTex y ajuste eléctrico en 8 posiciones y asientos del pasajero con ajuste manual en 6 posiciones

Asientos delanteros con calefacción

Pomo de la palanca de cambios forrado en cuero

Volante forrado en cuero

1 - Cargador inalámbrico para teléfonos compatibles con Qi

5 puertos USB-C: 2 puertos USB-C de carga frontales, 1 puerto USB-C de carga en la consola central y 2 puertos USB-C de carga traseros

Seguridad/Comodidad

Sistemas avanzados de asistencia al conductor: Asistente de estacionamiento delantero y trasero con frenado automático



Versión Limited (añade o sustituye las características de la versión XLE Premium por):

Rendimiento/Capacidad

Transmisión híbrida estándar

AWD estándar

42 MPG combinados según clasificación estimada por el fabricante

Exterior

18 pulgadas Llantas de aleación

Rejilla con detalles en cromo satinado que combina con el color en las aberturas

Alerón delantero inferior pintado en tono plateado

Espejos retrovisores eléctricos y con calefacción en negro piano con luz de cortesía, cámara, intermitentes e indicadores BSM

Alerón trasero con laterales en negro piano que combina con el color de la carrocería

Parachoques trasero inferior pintado en tono plateado

Techo panorámico de vidrio con inclinación/deslizamiento eléctrico

Portón levadizo eléctrico manos libres

Incorporación de faros LED Luces LED diurnas distintivas con intermitentes integrados y luces LED de señalización

Luces LED antiniebla delanteras

Interior

12.9 pulgadas. Sistema de audio multimedia de Toyota

Sistema de audio JBL Premium de 9 altavoces con amplificador y subwoofer

Asientos con tapicería SofTex y asiento del conductor con ajuste eléctrico en 8 posiciones y memoria y asiento de pasajero con ajuste eléctrico en 8 posiciones

Asientos delanteros con calefacción y ventilación

Asientos traseros exteriores con calefacción

Interruptor de palanca de cambios Shift-By-Wire

Volante forrado en cuero con calefacción

Espejo retrovisor digital con abridor de puerta de garaje HomeLink®

5 puertos USB-C: 2 puertos USB-C de carga frontales, 1 puerto USB-C de carga en la consola central y 2 puertos USB-C de carga traseros

2 - Cargadores inalámbricos para teléfonos compatibles con Qi

Desempañador de parabrisas

Limpiaparabrisas automáticos con sensor de lluvia

Seguridad/Comodidad

Toyota Safety Sense 4.0

Sistemas avanzados de asistencia al conductor: Monitor de visión panorámica 3D Estacionamiento avanzado Alerta de tráfico cruzado frontal Asistente de cambio de carril Asistente para atasco de tráfico (requiere una prueba o suscripción activa a Drive Connect, prueba de 1 año incluida)



Versión Rugged - Woodland

Para una RAV4 que aprovecha el espíritu de la vida al aire libre, existe la nueva versión Woodland. Con una apariencia que combina con la utilidad de la RAV4, el nuevo modelo Woodland cuenta con AWD estándar, ruedas todoterreno, enganche de remolque de 2 pulgadas y está disponible con transmisión HEV o PHEV. Las características estándar clave incluyen:

Rendimiento/Capacidad

Transmisión híbrida disponible con AWD 236 caballos de fuerza netos combinados 39 MPG combinados según clasificación estimada por el fabricante

PHEV disponible con AWD Sistema PHEV de Toyota de 6. ª generación 324 caballos de fuerza netos combinados 38 MPG combinados según clasificación estimada por el fabricante 49 millas según la clasificación de autonomía eléctrica estimada por el fabricante Capacidad de carga de CC Cargador integrado de 11 kW

3,500 libras Capacidad de remolque

8.5 pulgadas Distancia al suelo

Exterior

Neumáticos Dunlop GrandTrek® para todo terreno

Exclusivos portaequipajes elevados negros con barra transversal Logotipo de Woodland

2 pulgadas Enganche de remolque trasero con mazo de cables

Exclusivo de 18 pulgadas. Llantas de aleación gris metalizado mate con tuercas negras

Color exterior Urban Rock disponible, exclusivo para la versión Woodland

Exclusiva parrilla Hammerhead en negro satinado resistente

Luces antiniebla LED integradas de Rigid Industries

Guardabarros amplios satinados en negro con perfil más alto

Espejos retrovisores eléctricos y con calefacción en negro piano con luz de cortesía, cámara, intermitentes e indicadores BSM

Parachoques trasero negro satinado con faldón inferior pintado en plata exclusivo con el diseño Rugged

Insignias negras Woodland y de la transmisión

Interior

Asientos con tapicería SofTex y ajuste eléctrico de 8 posiciones para el conductor y manual de 6 posiciones para el pasajero

Los detalles interiores en rojo anaranjado incluyen costuras, tapa de la consola central y volante estándar

Tapetes para todo tipo de clima y tapete para maletero con el logotipo Woodland

Opción de color interior exclusivo Woodland en negro y mineral

Puerta perforada con diseño exclusivo y paneles suaves al tacto en el tablero

Almacenamiento exclusivo en el panel de instrumentos del lado del conductor

Volante forrado en cuero con calefacción

5 puertos USB-C: 2 puertos USB-C de carga frontales, 1 puerto USB-C de carga en la consola central y 2 puertos USB-C de carga traseros

Toma de corriente alterna de 120 V y 1500 vatios en la zona de carga trasera

Desempañador de parabrisas

Limpiaparabrisas automáticos con sensor de lluvia

Seguridad/Comodidad

TSS 4.0

Monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero

Sistemas avanzados de asistencia al conductor: Asistente de estacionamiento delantero y trasero con frenado automático Monitor con vista panorámica 3D y monitor multiterreno Alerta de tráfico cruzado frontal Asistente de cambio de carril Asistente para atasco de tráfico (requiere una prueba o suscripción activa a Drive Connect, prueba de 1 año incluida)



Oye, Sporty!

Las versiones deportivas SE y XSE están disponibles con motor híbrido o híbrido enchufable, con tracción delantera o tracción total de cuatro ruedas, según la versión. Añaden detalles únicos, como molduras cromadas oscuras en el exterior y toques de color en el interior, lo que le da un aire deportivo a las proporciones SUV de la RAV4. Las características clave incluyen:

Versión SE:

Rendimiento/Capacidad

Transmisión híbrida disponible con tracción delantera o tracción total disponibles FWD: 226 caballos de fuerza netos combinados AWD: 236 caballos de fuerza netos combinados 163 libras-pie Torque (solo motor; AWD o FWD) Hasta 44 MPG combinados según clasificación estimada por el fabricante

PHEV disponible con AWD Sistema PHEV de Toyota de 6.ª generación 324 caballos de fuerza netos combinados 41 MPG combinados según clasificación estimada por el fabricante 52 millas según la clasificación de autonomía eléctrica estimada por el fabricante Cargador de CA integrado de 7 kW

Capacidad de remolque de 3,500 lb (AWD)

Exterior

18 pulgadas Llantas deportivas de aleación negras de múltiples radios con tuercas negras

Rejilla con detalles en cromo oscuro en las aberturas, combinada con el color del vehículo

Guardabarros ensanchados pintados en negro piano

Molduras inferiores de las puertas y paneles laterales en negro piano

Alerón trasero pintado en negro piano con laterales en negro piano

Insignias Toyota delanteras y traseras en negro

Insignia negra y distintivo de la transmisión

Parachoques delantero inferior pintado en negro piano con perfil deportivo

Parachoques trasero pintado en negro piano

Parachoques trasero inferior pintado en tono plateado

Espejos retrovisores eléctricos y calefaccionados en negro piano con intermitentes e indicadores BSM

Interior

Detalles de costuras azules en todo el interior

Asientos deportivos tapizados en tela con ajuste eléctrico de 8 posiciones para el conductor y ajuste manual de 6 posiciones para el pasajero

Asientos delanteros con calefacción

Pomo de la palanca de cambios forrado en cuero

Volante forrado en cuero

5 puertos USB-C: 2 puertos USB-C de carga frontales, 1 puerto USB-C de carga en la consola central y 2 puertos USB-C de carga traseros

Seguridad/Comodidad

Toyota Safety Sense 4.0

Monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero

Cámara de marcha atrás con guías dinámicas

Sistemas avanzados de asistencia al conductor: Asistente de estacionamiento delantero y trasero con frenado automático



Versión XSE (añade o sustituye las características de la versión SE por):

Rendimiento/Capacidad

Transmisión híbrida disponible con AWD estándar 236 caballos de fuerza netos combinados; 172 lb-pie. Torque 42 MPG combinados según clasificación estimada por el fabricante

PHEV disponible con AWD estándar Cargador de CA integrado de 11 kW Capacidad de carga de CC



Exterior

Exterior disponible en dos tonos con techo negro

20 pulgadas Llantas deportivas de aleación negras de múltiples radios con tuercas negras

Techo corredizo eléctrico con inclinación

Espejos retrovisores eléctricos y con calefacción en negro piano con luz de cortesía, cámara, intermitentes e indicadores BSM

Portón levadizo eléctrico manos libres

Incorporación de faros LED Luces LED diurnas distintivas con intermitentes integrados y luces LED de señalización

Interior

12.9 pulgadas. Sistema de audio multimedia de Toyota de 6 altavoces

Asientos con tapicería Ultrasuede y SofTex Sport, con ajuste eléctrico de 8 posiciones para el conductor con memoria y ajuste eléctrico de 8 posiciones para el pasajero.

Asientos delanteros con calefacción y ventilación

Espejo retrovisor con atenuación automática y abridor de cochera HomeLink

Toma de corriente alterna de 120 V y 1500 vatios disponible en la zona de carga trasera (solo PHEV).

5 puertos USB-C: 2 puertos USB-C de carga frontales, 1 puerto USB-C de carga en la consola central y 2 puertos USB-C de carga traseros

1 - Cargador inalámbrico para teléfonos compatibles con Qi

Seguridad/Comodidad

Toyota Safety Sense 4.0

Monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero

Control de balanceo del remolque

Sistemas avanzados de asistencia al conductor: Monitor de visión panorámica 3D Asistente de cambio de carril Alerta de tráfico cruzado frontal Asistente para atasco de tráfico (requiere una prueba o suscripción activa a Drive Connect, prueba de 1 año incluida)



Tecnología de audio multimedia y conectividad de última generación de Toyota

La RAV4 2026 también incorpora la última versión del sistema de audio multimedia de Toyota. Desarrollado en Norteamérica en colaboración con Toyota Motor North America y Toyota Connected North America, el nuevo sistema es la primera integración de Toyota de la conectividad de la red 5G de AT&T. Cuenta con un diseño intuitivo, similar al de un teléfono inteligente, que ofrece widgets personalizables en su nueva pantalla de inicio. Además, cuenta con nuevas funciones integradas de asistente de voz que permiten respuestas más rápidas a las indicaciones "Oye, Toyota".

El nuevo sistema también ha mejorado el entretenimiento con la introducción de SiriusXM® con 360L® y la nueva función integrada de streaming con Spotify® (se requiere una suscripción independiente). El sistema de navegación nativo paso a paso ahora está incorporado y se muestra en pantalla completa en el panel de instrumentos digital, una novedad en el sistema de audio multimedia de Toyota.

El sistema de última generación también incluye el lanzamiento de una grabadora de conducción integrada de serie, una función que, cuando está en funcionamiento, puede utilizar las cámaras exteriores del vehículo para capturar clips de 20 segundos de eventos manuales y activados.

Junto con la pantalla táctil, el sistema de audio multimedia de Toyota ofrecerá a los clientes múltiples opciones gracias a la compatibilidad inalámbrica estándar con Apple CarPlay® y Android Auto™, y a la conectividad simultánea con dos teléfonos Bluetooth®. Para leer el comunicado de prensa completo sobre el último sistema multimedia de audio de Toyota, haga clic aquí.

La nueva RAV4 estará equipada con Arene, un kit de desarrollo de software totalmente nuevo creado por Woven by Toyota. La introducción de Arene es el primer paso de Toyota hacia los vehículos totalmente definidos por software. La plataforma será la base de las tecnologías más avanzadas de Toyota en materia de seguridad y conectividad y creará nuevas oportunidades para mejorar las funciones para los clientes a escala mundial.

Los siguientes servicios conectados y pruebas están disponibles en la RAV4:

Drive Connect: prueba de un año incluida para los modelos XSE, Limited y GR SPORT; los modelos LE, XLE Premium, SE y Woodland son compatibles; incluye navegación en la nube con datos de puntos de interés (POI) de Google, asistente inteligente con Oye, Toyota y asistencia para llegar al destino. Se requiere suscripción tras el período de prueba. Depende de la red 5G.

Remote Connect: incluye un año de prueba para todas las versiones. Interactúe a distancia con su vehículo mediante la app de Toyota desde su reloj inteligente. En dependencia de la categoría, le permite bloquear y desbloquear puertas, encender y apagar el vehículo, localizar la última ubicación de estacionamiento, verificar el estado del vehículo y monitorear a los conductores invitados. Se requiere suscripción tras el período de prueba. Depende de la red 5G.

Wi-Fi Connect: suscripción de prueba de 30 días con datos ilimitados en puntos de acceso, para todas las versiones. Incluye punto de acceso wifi de AT&T y transmisión integrada (compatible con Spotify®; se requiere suscripción independiente). Se requiere suscripción tras el período de prueba. Depende de la red 5G.

Safety Connect ®: suscripción de prueba mínima de 5 años para todos las versiones. Incluye botón de asistencia de emergencia, asistencia en carretera mejorada, notificación automática de colisión y localizador de vehículos robados. Se requiere suscripción. Depende de la red 5G.

Service Connect: suscripción de prueba mínima de 5 años para todas las versiones. Reciba actualizaciones de mantenimiento personalizadas e informes sobre el estado de su vehículo. Se requiere suscripción tras el período de prueba. Depende de la red 5G.

Características de seguridad y comodidad

La Toyota RAV4 viene equipada con el sistema Toyota Safety Sense (TSS 4.0) actualizado. La nueva versión del paquete de seguridad activa estándar de Toyota incorpora actualizaciones en su hardware y capacidades de detección, y cuenta con las siguientes características:

Sistema de precolisión con detección de peatones (PCS con PD): está diseñado para ayudar a detectar un vehículo, peatón, ciclista o motociclista y proporcionar una advertencia de colisión frontal sonora o visual en determinadas circunstancias. Si usted no reacciona, el sistema está diseñado para proporcionar frenado automático de emergencia.

está diseñado para ayudar a detectar un vehículo, peatón, ciclista o motociclista y proporcionar una advertencia de colisión frontal sonora o visual en determinadas circunstancias. Si usted no reacciona, el sistema está diseñado para proporcionar frenado automático de emergencia. Control de crucero dinámico con radar (DRCC) para todo el rango de velocidades: es un sistema de control de crucero adaptativo diseñado para ajustarse a velocidades superiores a 20 mph. El sistema de control de crucero adaptativo (DRCC) utiliza el control de distancia de vehículo a vehículo para ayudar a mantener una distancia preestablecida con el vehículo que le precede.

es un sistema de control de crucero adaptativo diseñado para ajustarse a velocidades superiores a 20 mph. El sistema de control de crucero adaptativo (DRCC) utiliza el control de distancia de vehículo a vehículo para ayudar a mantener una distancia preestablecida con el vehículo que le precede. El sistema de alerta de salida de carril con asistencia a la dirección (LDA con SA) detecta las marcas del carril o el borde de la carretera a velocidades superiores a 30 mph. La alerta de cambio involuntario de carril con asistencia a la dirección está diseñada para emitir un aviso acústico y visual si se detecta un cambio involuntario de carril. Si no se toma ninguna medida correctiva, el sistema de asistencia de dirección está diseñado para proporcionar una dirección correctiva suave a fin de ayudar a mantener el vehículo en el carril.

detecta las marcas del carril o el borde de la carretera a velocidades superiores a 30 mph. La alerta de cambio involuntario de carril con asistencia a la dirección está diseñada para emitir un aviso acústico y visual si se detecta un cambio involuntario de carril. Si no se toma ninguna medida correctiva, el sistema de asistencia de dirección está diseñado para proporcionar una dirección correctiva suave a fin de ayudar a mantener el vehículo en el carril. Luces altas automáticas (AHB, por sus siglas en inglés): están diseñadas para detectar los faros de los vehículos que se aproximan y las luces traseras de los vehículos precedentes. Las luces altas automáticas (AHB, por sus siglas en inglés) alternan automáticamente entre luces altas y bajas según corresponda.

están diseñadas para detectar los faros de los vehículos que se aproximan y las luces traseras de los vehículos precedentes. Las luces altas automáticas (AHB, por sus siglas en inglés) alternan automáticamente entre luces altas y bajas según corresponda. Asistencia de seguimiento de carril (LTA, por sus siglas en inglés): está diseñada para ayudar a mantener el vehículo en el centro de un carril. La asistencia de seguimiento de carril (LTA, por sus siglas en inglés) ayuda al conductor con control de la dirección mientras se utiliza el DRCC.

está diseñada para ayudar a mantener el vehículo en el centro de un carril. La asistencia de seguimiento de carril (LTA, por sus siglas en inglés) ayuda al conductor con control de la dirección mientras se utiliza el DRCC. Asistente de señales de tránsito (RSA, por sus siglas en inglés): utiliza la cámara frontal para reconocer señales de tráfico específicas, como límites de velocidad y señales de alto. El RSA proporciona información sobre señales al conductor por medio de la pantalla de información múltiple.

El asistente de conducción proactiva (PDA): utiliza la cámara y el radar del vehículo, cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento del sistema, para brindar frenado y/o dirección progresivos para apoyar tareas de conducción como el control de la distancia entre su vehículo y otro que se encuentre adelante

Además del TSS 4.0, el RAV4 está equipado con el sistema de seguridad Star Safety System de Toyota, que incluye control de estabilidad del vehículo mejorado (VSC, por sus siglas en inglés), control de tracción (TRAC, por sus siglas en inglés), distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD, por sus siglas en inglés), asistencia de frenado (BA, por sus siglas en inglés), sistema de frenos antibloqueo (ABS, por sus siglas en inglés) y tecnología Smart Stop (SST, por sus siglas en inglés). Otras tecnologías disponibles para mayor comodidad son la cámara de visión panorámica y el sistema de asistencia de estacionamiento delantero y trasero con frenado automático.

La RAV4 2026 también cuenta con excelentes características de comodidad de serie, como un sistema de recordatorio de los asientos traseros, cámara de marcha atrás con líneas de cuadrícula dinámicas, llave inteligente con botón de arranque, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) con lectura directa de la presión y alerta de ubicación individual de los neumáticos, y control de asistencia para arranque en pendiente.

Garantía limitada

La garantía básica Toyota de 36 meses/36.000 millas para vehículos nuevos se aplica a todos los componentes que no sean de desgaste normal y mantenimiento. Las garantías adicionales de 60 meses cubren la cadena cinemática durante 60,000 millas y contra la perforación por corrosión durante 60 meses sin límite de millaje. Los componentes relacionados con el híbrido que requieran reparaciones necesarias para corregir defectos de materiales o mano de obra están cubiertos durante 8 años/100,000 millas, lo que ocurra primero, a partir de la fecha original de primer uso cuando se venden como nuevos. La batería híbrida está cubierta durante 10 años/150,000 millas, lo que ocurra primero, y es transferible entre propietarios. La Toyota RAV4 2026 también viene con ToyotaCare, un plan que cubre el mantenimiento normal programado de fábrica, durante dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero, y 2 años y millaje ilimitado de asistencia en carretera.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural estadounidense desde hace casi 70 años, y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,500 concesionarios.

Toyota cuenta con casi 48,000 empleados directos en Estados Unidos, que han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 35 millones de automóviles y camionetas en nuestras 11 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Para más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Contacto para los medios

Paul Hogard

469-292-6791

[email protected]

FUENTE Toyota Motor North America