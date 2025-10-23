La Toyota bZ 2026 sale a la venta con funciones mejoradas de comodidad y opciones ampliadas de red de recarga para todos los conductores de vehículos eléctricos a batería de Toyota

La Toyota bZ 2026 ofrece a los clientes mayor autonomía, mejor rendimiento y la posibilidad de disfrutar de una red de cargadores rápidos de CC mucho más amplia gracias a la nueva toma NACS estándar y a la función Plug & Charge

Más de 25,000 enchufes de carga NACS adicionales disponibles para los conductores de la bZ 2026 mediante la red Tesla Supercharger

A partir de noviembre, los conductores del Toyota bZ4X del modelo 2023 a 2025 podrán acceder a los enchufes SAE J3400 NACS mediante un adaptador gratuito disponible en los concesionarios Toyota

Todos los vehículos eléctricos a batería con Toyota Audio Multimedia pueden habilitar Apple Maps EV Routing por medio de Apple CarPlay, lo que mejora la guía de ruta con información intuitiva y en tiempo real

PLANO, Texas, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Motor North America (TMNA) anunció varias iniciativas destinadas a beneficiar a los conductores de vehículos eléctricos a batería (BEV, por sus siglas en inglés) de la Toyota bZ 2026, ya que el vehículo comenzará a llegar a los concesionarios de todo el país este mes. Además de una serie de mejoras en el rendimiento y la autonomía, los conductores de la bZ también podrán disfrutar de acceso a una red mucho más amplia de cargadores rápidos de CC, incluida la red Tesla Supercharger, la nueva función Plug & Charge y la función inteligente Apple Maps EV Routing.

El modelo bZ 2026 de Toyota sale a la venta con funciones mejoradas de comodidad y opciones ampliadas de red de recarga para todos los conductores de vehículos eléctricos a batería de Toyota (PRNewsfoto/Toyota Motor North America)

Ampliación de la red de carga

Además de poder utilizar redes de carga rápida de CC como IONNA, Chargepoint y EVgo, los conductores de la Toyota bZ 2026 podrán acceder a más de 25,000 enchufes en Norteamérica por medio de la red Tesla Supercharger1.

Los conductores de Toyota pueden encontrar estos enchufes Tesla Superchargers, así como otras redes compatibles con el estándar de carga norteamericano (NACS) SAE J3400, mediante la aplicación de Toyota.

Para que la recarga sea aún más sencilla, los BEV del modelo 2026 contarán con la función Plug & Charge, que permite iniciar la recarga con solo enchufar el vehículo tras una configuración única mediante la aplicación de Toyota.2

La red Tesla Supercharger será la primera red de recarga compatible con Plug & Charge para los propietarios de los BEV del modelo del año 2026, a la que seguirán otras redes de recarga como IONNA, ChargePoint y EVgo.

"El ecosistema de los BEV es diferente al de los motores de combustión interna y los híbridos, pero el objetivo sigue siendo el mismo: ofrecer una experiencia de alta calidad en la que nuestros clientes puedan confiar a largo plazo", declaró Thibaut de Barros Conti, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de TMNA. "Nos complace poder ofrecer a nuestros clientes de vehículos eléctricos a batería mejoras importantes a lo largo de toda su experiencia como propietarios de este tipo de vehículos".

Adaptadores de carga gratuitos

Todos los BEV de Toyota del año 2026 vendrán equipados de serie con adaptadores que permitan la compatibilidad con versiones anteriores para cargar en estaciones SAE J1772 y sistema de carga combinada (CCS, por sus siglas en inglés), lo que brinda mayor comodidad y flexibilidad a la hora de cargar.

A partir de noviembre, los propietarios del Toyota bZ4X del modelo 2023 a 2025 recibirán una carta de Toyota en la que se les indicará que se pongan en contacto con su concesionario para recibir un adaptador de carga NACS gratuito3.

Al igual que todos los accesorios originales de Toyota, estos adaptadores cumplen con los estándares de durabilidad y calidad de Toyota y son los únicos adaptadores que cuentan con cobertura de garantía de Toyota.

Función Apple Maps EV Routing

Para complementar aún más el ecosistema BEV, Toyota ha introducido recientemente la compatibilidad con Apple Maps EV Routing mediante Apple CarPlay. Disponible para todos los BEV de Toyota fabricados a partir de 2023, Apple Maps ahora puede acceder a información del vehículo en tiempo real para guiar de manera eficiente a los usuarios de iPhone hacia cargadores compatibles, cuando estén en camino hacia sus destinos, teniendo en cuenta factores como el rendimiento de la batería y los cambios de elevación.

1 Los conductores de los BEV MY2023-25 necesitarán un adaptador SAE J1772 a J3400 (también conocido como "adaptador NACS") para acceder a los enchufes NACS.

2 Depende de la red 4G, con una prueba o suscripción activa de Remote Connect.

3 Cargar un vehículo Toyota o Lexus con un accesorio no autorizado puede anular la garantía del vehículo y afectar negativamente a su rendimiento y seguridad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803711/2026_Toyota_bZ_Charging_Hero.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/439685/Toyota_Corp_Red_Logo.jpg

