La nueva guía española adaptada culturalmente para el manejo de los síntomas del cáncer de mama metastásico se estrena en asco 2026

Recurso basado en la evidencia de Viver Health, respaldado por Gilead Sciences, Inc. y respaldado por AONN + para mejorar la comprensión, la comunicación y la atención de las personas de habla hispana que viven con cáncer de mama metastásico en los EE. UU.

CHICAGO, 2 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Viver Health se enorgullece de anunciar una versión en español de Estados Unidos adaptada culturalmente de su Guía para el manejo de los síntomas del tratamiento del cáncer de mama metastásico (Guía MBC en español) disponible para los profesionales de la salud de Estados Unidos (HCP, por sus siglas en inglés) y que debutará en la Reunión Anual de 2026 de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (asco, por sus siglas en inglés).

Viver Health's Your Guide to Managing Symptoms from Metastatic Breast Cancer Treatment Versión adaptada culturalmente al español de EE. UU

A pesar de que las comunidades hispanas comprenden uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la población de Estados Unidos, "con demasiada frecuencia, los pacientes y las familias de habla hispana se quedan navegando por un diagnóstico de cáncer de mama metastásico (CMM) sin recursos que realmente reflejen su idioma, cultura y experiencias vividas. El acceso a una educación comprensible y culturalmente receptiva es esencial para una atención equitativa. Esta Guía de Viver representa un paso importante para garantizar que los pacientes hispanos y latinos se sientan atendidos, informados, capacitados y apoyados ", dijo la Dra.Veronica Vital, PhD, MSN, MLS, RN, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas (NAHN).

Desarrollada en colaboración con personas que viven con MBC, profesionales de la salud de oncología bilingües y defensores de pacientes, esta nueva Guía incluye:

Lenguaje e imágenes culturalmente resonantes

Contenido de manejo integral de síntomas: incluyendo dolor, fatiga, neuropatía, síntomas gastrointestinales y orientación nutricional

Orientación sobre cuándo ponerse en contacto con los profesionales sanitarios

Recursos para apoyo psicosocial y financiero

"Las pacientes con cáncer de mama de habla hispana se enfrentan a una carencia crítica de información accesible y culturalmente relevante; esta guía en español, la primera de su tipo, aborda directamente esa necesidad al proporcionar una educación confiable, fácil de leer y personalizada que permite a las comunidades hispanas navegar por un diagnóstico de cáncer de mama con confianza", dijo la Dra. Estelamari Rodríguez, MD, MPH, Directora Asociada de Alcance Comunitario, Sylvester Comprehensive Cancer Center, Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

"Con demasiada frecuencia, las barreras lingüísticas y culturales limitan la capacidad de los pacientes para participar plenamente en su atención", dijo Darren Tayama, MD, vicepresidente de Asuntos Médicos de EE. UU., Oncología, Gilead Sciences. "Esta guía de MBC refleja el compromiso de Gilead de mejorar la atención al garantizar que los profesionales de la salud y los pacientes de habla hispana tengan acceso a recursos confiables y basados en evidencia que respalden conversaciones informadas y mejores experiencias de atención".

Lea nuestro resumen electrónico de asco 2026 "Utilización en el mundo real de una guía de manejo de síntomas centrada en el paciente para el cáncer de mama metastásico".

Solicite copias gratuitas de la Guía de MBC en español para su consulta hoy mismo:https://www.viverguides.com/mbc-hcp-order-form

Acerca de Viver Health

Viver Health crea recursos educativos basados en la evidencia que capacitan a las personas para que desempeñen un papel activo en su salud. Combinando rigor científico, diseño visualmente atractivo y perspectivas vividas, nuestros recursos integrales empoderan a los pacientes, involucran a los proveedores y resuenan con los pagadores. Respaldados por asociaciones médicas nacionales e internacionales y grupos de defensa del paciente, nuestros recursos educan, facilitan el manejo de los síntomas y los efectos secundarios, y apoyan la adherencia al tratamiento, al tiempo que generan evidencia del mundo real.

Acerca de Gilead Sciences

Gilead Sciences, Inc. es una empresa biofarmacéutica que lleva más de tres décadas buscando y logrando avances en medicina, con el objetivo de crear un mundo más saludable para todas las personas. La empresa está comprometida con el desarrollo de medicamentos innovadores para prevenir y tratar enfermedades potencialmente mortales, como el VIH, la hepatitis viral, la COVID-19, el cáncer y la inflamación. En 2025, Gilead anunció una inversión planificada de $ 32 mil millones para fortalecer aún más su presencia en los Estados Unidos para impulsar la próxima era de descubrimientos, creación de empleos y preparación para la salud pública, al tiempo que continúa invirtiendo a nivel mundial para garantizar que los pacientes de todo el mundo se beneficien de su innovación científica. Gilead opera en más de 35 países de todo el mundo y tiene su sede en Foster City, California.

Vicki Barghout, 973-580-4857

[email protected]

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FUENTE Viver Health

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