La PAIDI Technology est présentée à l'occasion de deux grands événements mondiaux organisés par Chery, ce qui permet de créer une nouvelle valeur commerciale mondiale grâce à la fabrication innovante chinoise.

WUHU, Chine, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- En avril 2026, PAIDI Technology a participé à deux événements mondiaux majeurs organisés par le groupe Chery. Réunissant des commerçants internationaux de près de 100 pays et régions et couvrant des marchés clés tels que l'Asie du Sud-Est, l'Europe, les Amériques, le Moyen-Orient et l'Afrique, les deux sommets constituent une étape essentielle pour mettre en évidence la force de fabrication innovante des véhicules commerciaux à énergie nouvelle de la Chine et démontrer la compétitivité mondiale des marques chinoises.

Au cours de l'exposition, PAIDI Technology a obtenu une grande reconnaissance de la part des clients internationaux grâce à la qualité fiable et aux modèles commerciaux innovants de l'industrie chinoise. Les invités étrangers ont fait l'éloge de la fabrication innovante de la Chine et ont pleinement affirmé la valeur économique et les solutions opérationnelles efficaces créées par PAIDI dans les domaines de la logistique urbaine à courte distance, de la distribution légère et du développement des petites et microentreprises. Ils ont reconnu que ses produits répondent aux demandes du marché mondial, avec de vastes perspectives commerciales et une valeur pratique.

Soutenu par la chaîne industrielle mature et le système d'assurance qualité de Chery, PAIDI continue à stimuler la modernisation industrielle par l'innovation technologique et à promouvoir le développement mondial des véhicules commerciaux à énergie nouvelle de la Chine. Cette exposition marque une nouvelle étape dans l'implantation mondiale de PAIDI et jette des bases solides pour l'approfondissement de la coopération internationale et l'expansion des marchés d'outre-mer.

En tant que marque d'écotechnologie indépendante du groupe Chery Holding, PAIDI Technology s'engage à fournir des solutions intelligentes de déplacement à courte distance pour les coursiers, les travailleurs du secteur du fret urbain et les utilisateurs individuels. Grâce à son implantation industrielle mondiale et à sa solide force technique, PAIDI a mis en place un système écologique complet couvrant la recherche et le développement, la production, les ventes et les services. Adoptant des procédés de fabrication adaptés aux véhicules de tourisme, ses principaux modèles sont équipés de batteries au phosphate de fer lithié sûres et stables. Avec une carrosserie de 3330×1080×1700 mm et une autonomie de 100 kilomètres, ces véhicules se caractérisent par leur compacité et leur souplesse d'utilisation. PAIDI remodèle la logistique urbaine à courte distance et l'expérience des services quotidiens grâce à des technologies innovantes, et promeut continuellement le développement de haute qualité de l'industrie.

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