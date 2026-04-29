PAIDI Technology debuta en dos importantes eventos globales de Chery, impulsando un nuevo valor comercial global con la fabricación innovadora china

WUHU, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En abril de 2026, PAIDI Technology participó en dos importantes eventos globales organizados por Chery Group. Estas dos cumbres, que reunieron a comerciantes internacionales de casi 100 países y regiones y abarcaron mercados clave como el sudeste asiático, Europa, América, Oriente Medio y África, sirvieron como plataforma vital para destacar la capacidad de fabricación innovadora de los vehículos comerciales de nueva energía de China y demostrar la competitividad global de las marcas chinas.

Durante la exposición, PAIDI Technology obtuvo un gran reconocimiento por parte de clientes internacionales gracias a la calidad confiable y los innovadores modelos de negocio de la fabricación china. Los visitantes extranjeros elogiaron la innovadora industria manufacturera de China y confirmaron el valor económico y las soluciones operativas eficientes que PAIDI ofrece en los campos de la logística urbana de corta distancia, la distribución ligera y el desarrollo de pequeñas y microempresas. Reconocieron que sus productos satisfacen las demandas del mercado global, con amplias perspectivas comerciales y un gran valor práctico.

Respaldada por la sólida cadena industrial y el sistema de garantía de calidad de Chery, PAIDI continúa impulsando la modernización industrial mediante la innovación tecnológica y promoviendo el desarrollo global de los vehículos comerciales de nueva energía de China. Esta exposición marca un nuevo hito en la expansión global de PAIDI y sienta una base sólida para profundizar la cooperación internacional y expandir a mercados en el extranjero.

Como marca de ecotecnología independiente perteneciente a Chery Holding Group, PAIDI Technology se compromete a proporcionar soluciones de transporte inteligentes de corto alcance para mensajeros, transportistas urbanos y usuarios individuales. Con una presencia industrial global y una sólida capacidad técnica, PAIDI ha construido un ecosistema completo que abarca investigación y desarrollo, producción, ventas y servicios. Gracias a la adopción de procesos de fabricación propios de vehículos de pasajeros, sus modelos principales están equipados con baterías de fosfato de hierro y litio seguras y estables. Con unas dimensiones de 3.330 × 1.080 × 1.700 mm y una autonomía de 100 kilómetros, los vehículos presentan un diseño compacto y un rendimiento de viaje flexible. PAIDI transforma la logística urbana de corta distancia y la experiencia de servicio diaria mediante tecnologías innovadoras, e impulsa continuamente el desarrollo de alta calidad del sector.

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