PAIDI Technology debütiert auf zwei wichtigen globalen Veranstaltungen von Chery und ermöglicht neue globale Wertschöpfung durch innovative chinesische Fertigung

WUHU, China, 29.April 2026 /PRNewswire/ -- Im April 2026 trat PAIDI Technology auf zwei wichtigen globalen Veranstaltungen der Chery Group auf. Die beiden Gipfeltreffen, an denen internationale Händler aus fast 100 Ländern und Regionen teilnehmen und die Kernmärkte wie Südostasien, Europa, Nord- und Südamerika, den Nahen Osten und Afrika abdecken, dienen als wichtige Bühne, um die innovative Produktionskraft von Chinas neuen Energie-Nutzfahrzeugen hervorzuheben und die globale Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Marken zu demonstrieren.

Während der Messe gewann PAIDI Technology mit der zuverlässigen Qualität und den innovativen Geschäftsmodellen chinesischer Hersteller hohe Anerkennung bei internationalen Kunden. Die Gäste aus Übersee lobten Chinas innovative Produktion und bestätigten den wirtschaftlichen Wert und die effizienten Betriebslösungen, die PAIDI in den Bereichen städtische Kurzstreckenlogistik, leichte Distribution und Entwicklung von Klein- und Kleinstunternehmen geschaffen hat. Sie erkannten, dass ihre Produkte den Anforderungen des Weltmarktes entsprechen und eine breite kommerzielle Perspektive und einen praktischen Nutzen bieten.

Unterstützt von Cherys ausgereifter Industriekette und dem Qualitätssicherungssystem wird PAIDI weiterhin die industrielle Modernisierung durch technologische Innovation vorantreiben und die globale Entwicklung von Chinas neuen Energie-Nutzfahrzeugen fördern. Diese Ausstellung markiert einen neuen Meilenstein in der globalen Ausrichtung von PAIDI und legt ein solides Fundament für die Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und die Ausweitung der Märkte in Übersee.

PAIDI Technology ist eine unabhängig geführte Öko-Technologie-Marke der Chery Holding Group, die sich der Bereitstellung intelligenter Nahverkehrslösungen für Kuriere, städtische Spediteure und Privatkunden verschrieben hat. Mit einem globalen industriellen Layout und solider technischer Stärke hat PAIDI ein komplettes ökologisches System aufgebaut, das Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen umfasst. Die wichtigsten Modelle sind mit sicheren und stabilen Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien ausgestattet und werden in einem für PKWs geeigneten Verfahren hergestellt. Mit einer Karosserieabmessung von 3330×1080×1700 mm und einer Reichweite von 100 Kilometern zeichnen sich die Fahrzeuge durch eine kompakte Karosserie und flexible Fahrleistungen aus. PAIDI gestaltet die städtische Nahverkehrslogistik und den täglichen Service durch innovative Technologien neu und fördert kontinuierlich die hochwertige Entwicklung der Branche.

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