La Parkinson's Foundation Agrega a la University of Miami Miller School of Medicine al Estudio de Investigación PD GENEration

MIAMI Y NUEVA YORK, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Parkinson's Foundation anunció que la University of Miami Miller School of Medicine es una nueva sede para PD GENEration: Trazando el futuro de la enfermedad de Parkinson, (PD GENEration: Mapping the Future of Parkinson's Disease), la primera iniciativa nacional en su especie, que ofrece pruebas y asesoría genética sin costo a personas con Parkinson. El nuevo sitio de pruebas es posible gracias a una subvención de $1 millón otorgada por el Sharron and Joseph Ashby Hubert Fund del Community Foundation of Broward para apoyar la participación de los residentes del condado de Broward. Las pruebas y asesoría genéticas a través de PD GENEration están disponibles en inglés y español, tanto en persona en la escuela de medicina de la universidad, como en línea.

"Estamos sinceramente agradecidos por la generosidad mostrada por el Sharron and Joseph Ashby Hubert Fund de la Community Foundation of Broward para ayudarnos a ampliar el programa PD GENEration para atender mejor a la comunidad de Parkinson en el Sur de la Florida," dijo John L. Lehr, Presidente y CEO de la Parkinson's Foundation. "Este programa ayudará a las personas con Parkinson a entender mejor su diagnóstico a la vez que se mejora la atención al Parkinson mediante la aceleración y el apoyo a la investigación".

Los científicos usarán los resultados de las pruebas genéticas obtenidos a través de este estudio para investigaciones futuras para desarrollar tratamientos y medicina personalizada para el Parkinson. El estudio también busca ayudar a las personas con Parkinson y a sus médicos a identificar si podrían ser elegibles para participar en ciertos ensayos clínicos basado en sus resultados. La University of Miami Miller School of Medicine es un Centro de Excelencia de la Parkinson's Foundation, uno de 33 centros médicos designados en los EE.UU. con un equipo de atención especializada para el Parkinson que pone en práctica los tratamientos y la investigación más recientes, a la vez que ofrecen la mejor atención. El Dr. Carlos Singer, Profesor de Neurología y Director Fundador del Centro de Excelencia de la Parkinson's Foundation en la University of Miami Miller School of Medicine, encabeza el estudio.

"Estoy participando en PD GENEration porque sé que mientras más información sobre el Parkinson reunamos, más nos acercaremos a encontrar mejores tratamientos y, finalmente, una cura," dijo Rick Friedland, promotor de la investigación. "Esta también es una oportunidad para mí de no sólo tratar los síntomas, sino de apoyar un avance real para la comunidad de Parkinson".

PD GENEration es la primera iniciativa nacional en ofrecer pruebas genéticas de genes relevantes relacionados con el Parkinson y asesoría genética sin costo para las personas con un diagnóstico confirmado de la enfermedad de Parkinson. El objetivo de PD GENEration es mejorar el cuidado del Parkinson acelerando y apoyando la investigación para avanzar los tratamientos mejorados y medicina personalizada.

"Con una concentración tan elevada de personas con Parkinson en el Sur de Florida, nos enorgullece impulsar esta investigación vital y necesaria con una subvención emblemática del Sharron and Joseph Ashby Hubert Fund", dijo Amanda Kah, Gerente de Servicios de Fondos Caritativos en la Community Foundation of Broward. "Esta investigación de vanguardia podría cambiar las vidas de tantas personas en nuestra comunidad".

Para descubrir más acerca de PD GENEration, llame al 1-800-4PD-INFO (473-4636) o visite Parkinson.org/PDGENEration/Espanol. Para preguntas sobre participar, envíe un correo a [email protected].

Acerca de la Parkinson's Foundation

La Parkinson's Foundation mejora la vida de las personas con Parkinson, desarrollando mejores cuidados y avanzando en las investigaciones para encontrar una cura. Basamos todo lo que hacemos en la energía, la experiencia y la pasión de nuestra comunidad global de personas con Parkinson. Para más información, visite www.parkinson.org o llame al (800) 4PD-INFO (473-4636).

Acerca de la Enfermedad de Parkinson

Afectando a casi un millón de estadounidenses y 10 millones de personas de todo el mundo, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer y la 14ª causa de muerte en los Estados Unidos. Se le relaciona con una pérdida progresiva del control motor (por ej., temblores en reposo y falta de expresión facial), así como con síntomas no motores (pro ej., depresión y ansiedad). No existe cura para el Parkinson y se diagnostican 60,000 casos cada año tan sólo en los Estados Unidos.

Contacto: Mona Clifton, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/515817/PF_Logo.jpg

FUENTE Parkinson's Foundation

Related Links

http://www.parkinson.org



SOURCE Parkinson's Foundation