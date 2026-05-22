La película "Code of Creation" de LifeWave gana dos premios Telly

DRAPER, Utah, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- LifeWave® , líder mundial en tecnología de bienestar, anunció que su documental "Code of Creation" recibió dos premios Silver Telly Awards como parte del 47º programa anual de premios Telly Awards anunciado en la ciudad de Nueva York. Establecidos en 1979, los Telly Awards son altamente prestigiosos en la industria del video y la televisión y son juzgados por líderes de las principales organizaciones de medios, producción y entretenimiento de todo el mundo.

Dirigida por el aclamado cineasta Mikki Willis, "Code of Creation" combina la investigación científica con la narración cinematográfica, ya que sigue al fundador y director ejecutivo de LifeWave, David Schmidt, junto con un equipo de científicos que exploran patrones biológicos, matemáticos y naturales relacionados con el potencial humano y el bienestar. El documental examina descubrimientos que desafían las perspectivas convencionales e inspiran nuevas conversaciones sobre salud, conciencia y rendimiento humano.

El reconocimiento se produce poco después del estreno de la película en el Festival de Cine de Beverly Hills en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California, lo que eleva aún más el perfil internacional del documental.

Estos dos premios Telly reflejan la creciente aclamación por la narración del "Código de la Creación", la calidad de la producción y la exploración de la ciencia y el potencial humano que invita a la reflexión.

Acerca de LifeWave:

Fundada en 2004, LifeWave es una empresa global de tecnología de la vida conocida por sus parches patentados no transdérmicos y su cartera en expansión de innovaciones de bienestar. Con distribución de productos en más de 100 países, LifeWave se dedica a ayudar a personas de todo el mundo a acceder a la energía natural del cuerpo y a las capacidades regenerativas a través de tecnologías basadas en la ciencia que apoyan el bienestar en la fuente. Para más información, visite: www.lifewave.com.

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Jenn Jimenez | Dunn Pellier Media

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FUENTE LifeWave