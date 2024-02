La phase I de la base de fabrication intelligente HyperStrong Zhuhai mise en service

ZHUHAI, Chine, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Le 20 février 2024, à l'occasion d'un événement important marqué par les leaders de l'industrie, HyperStrong a fièrement inauguré la phase I de sa base de fabrication intelligente de systèmes de stockage d'énergie (ESS) à Zhuhai, dans la province de Guangdong. La cérémonie de lancement marque une étape importante dans la stratégie d'expansion internationale de l'entreprise.

Stratégiquement situées à Zhuhai, un centre prospère d'innovation technologique et d'excellence de fabrication, les nouvelles installations soulignent l'engagement d'HyperStrong à faire progresser son empreinte mondiale et à promouvoir l'innovation dans ses opérations. La base de Zhuhai comporte deux phases, dont la phase I a été achevée et mise en production, ce qui permet de rationaliser les processus de production et de garantir les normes de qualité et d'efficacité les plus élevées. En outre, un centre de R&D et un centre d'essais expérimentaux seront également construits. La plate-forme de test avancée fournira de multiples tests et services techniques couvrant l'alimentation sur batterie, la chaleur, la mécanique et la sécurité.

Étape majeure de l'expansion mondiale de l'entreprise, la base de fabrication HyperStrong est conçue pour intégrer des lignes de production intelligentes, des entrepôts intelligents et une logistique intelligente. En appliquant des technologies d'IA de pointe pour retracer les informations tout au long de la chaîne de production, d'ingénierie, d'exploitation et de maintenance, la base sera construite comme une usine intelligente avec un haut niveau d'intégration pour réaliser la boucle d'information tout au long des procédures d'affaires, de conception et d'application. L'objectif est d'en faire une usine neutre en carbone et de favoriser en permanence un développement plus durable de l'industrie et de la société.

Dotée d'une équipe de chercheurs, d'ingénieurs et de scientifiques qualifiés, la base servira de noyau pour les avancées et les découvertes technologiques. En investissant dans le renforcement des capacités de recherche et d'innovation, HyperStrong entend rester à la pointe de son secteur et proposer des solutions innovantes pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients dans le monde entier.

« Zhuhai est l'une des principales villes de la région de la Grande Baie en Chine, dotée d'avantages géographiques uniques et d'une grande importance stratégique. Alors qu'HyperStrong continue de renforcer sa présence sur les marchés internationaux, l'établissement d'une base de fabrication intelligente et d'un centre de R&D à Zhuhai représente un moment charnière dans son cheminement vers une croissance et un succès durables. En exploitant le pouvoir de l'innovation et en tirant parti des talents et des ressources locales, HyperStrong est bien placée pour atteindre de nouveaux sommets et franchir de nouvelles étapes dans les années à venir », a déclaré le Dr. Jianhui Zhang, PDG d'HyperStrong.

À propos d'HyperStrong

Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd. (« HyperStrong ») est un intégrateur de systèmes de stockage d'énergie et un prestataire de services de premier plan. Fondé en 2011, HyperStrong est devenu le plus grand intégrateur de systèmes de stockage d'énergie en Chine. Avec plus de 10 ans de R&D et d'expérience acquise à travers plus de 300 projets de systèmes de stockage d'énergie, HyperStrong offre un portefeuille complet de produits de systèmes de stockage d'énergie ainsi que des solutions complètes pour des clients allant de la production d'énergie thermique et renouvelable, aux utilisateurs commerciaux, industriels et résidentiels. Grâce à la construction de quatre bases de fabrication intelligentes, deux centres de R&D, un laboratoire d'essai et un centre de marketing mondial, HyperStrong permet à ses clients du monde entier d'atteindre leurs objectifs en matière de transition énergétique et de neutralité carbone.

Pendant trois années consécutives (2020-2022), la China Energy Storage Alliance (CNESA) a classé HyperStrong comme le premier acteur de systèmes de stockage d'énergie par volume d'installation et/ou de livraison de systèmes de stockage d'énergie sur le marché chinois. Selon un récent rapport dévoilé par S&P Global, HyperStrong est classé parmi les 5 meilleurs intégrateurs ESS au monde en termes d'échelle de projet en juillet 2023.