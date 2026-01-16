La plateforme Storyteq d'ITG intègre les services Adobe Firefly à sa gamme d'outils d'IA

LONDRES et CHICAGO, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Inspired Thinking Group (ITG) annonce avoir intégré les capacités d'IA générative d'Adobe Firefly à sa plateforme Storyteq de marketing de contenu CMP.

Firefly Services renforce les capacités IA existantes de Storyteq pour offrir aux utilisateurs un accès fluide aux modèles d'IA créative et générative d'Adobe.

Storyteq x Adobe Firefly

Andrew Swinand, CEO d'ITG, déclare : « Alors que Storyteq devient un pilier de la gestion et de l'automatisation des contenus IA, cette intégration avec Adobe permet aux utilisateurs de Storyteq d'incorporer les capacités et les modèles d'IA générative de Firefly Services afin d'offrir une expérience optimale.

La capacité reconnue d'Adobe dans le domaine de l'IA générative offre aux utilisateurs de Storyteq un outil supplémentaire qui leur permet de créer des contenus de meilleure qualité plus rapidement, à moindre coût et à plus grande échelle ».

La solution Halo Intelligence d'ITG sera associée à l'IA générative et aux capacités créatives d'Adobe Firefly pour aider à suggérer le contenu le plus efficace pour proposer aux clients une analyse des données d'IA.

Et Swinand d'ajouter : « En associant Halo Intelligence à des modèles d'IA généative tels que Firefly, les utilisateurs peuvent non seulement créer plus de contenu à moindre coût, mais aussi créer un contenu optimisé et personnalisé pour chaque interaction avec le client ».

Les services Adobe Firefly amélioreront les services créatifs mondiaux d'ITG ainsi que Storyteq, et l'intégration de l'IA d'ITG avec Firefly permettra de gagner en efficacité dans des domaines tels que le briefing de contenu, les flux de travail, les approbations et la conformité.

Storyteq est souvent félicité pour son approche de l'IA. L'année dernière, Gartner a fait remarquer que « les solutions d'IA d'ITG sont en tête du marché » et que Storyteq « alimente de manière unique le cycle de vie complet du contenu ».

Gartner a nommé Storyteq leader du marché des plateformes de marketing de contenu (CMP), ainsi que DAM pour ses capacités de gestion des actifs de l'entreprise.

À propos d'ITG

ITG est le principal partenaire de contenu Halo optimisé par l'IA pour les entreprises du monde entier. La société élimine la complexité du marketing et fournit un contenu attrayant à la vitesse et à l'échelle nécessaires pour stimuler la croissance de l'entreprise et réduire les coûts de marketing. Parmi ses clients figurent Heineken, Microsoft, Samsung, Haleon, KFC et bien d'autres encore. ITG emploie plus de 2 000 personnes dans ses bureaux du monde entier et fait partie du portefeuille d'entreprises de Bridgepoint.

À propos de Storyteq

Storyteq est la plateforme de marketing de contenu optimisée par l'IA et le DAM d'entreprise d'ITG. La plateforme unifie les opérations de marketing et améliore l'efficacité à chaque étape du parcours du contenu, ce qui permet aux spécialistes du marketing de créer plus de contenu de meilleure qualité à moindre coût. La solution Enterprise de Storyteq est configurable en fonction du mode de travail unique de chaque entreprise, quelle que soit la complexité de ses opérations, le nombre de ses marques ou les régions dans lesquelles elle opère. Elle est également disponible sous forme de produit Storyteq Professional préconfiguré.

