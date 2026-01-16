Storyteq von ITG erweitert seine Suite von KI-Tools um Adobe Firefly Services

LONDON und CHICAGO, 16. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Inspired Thinking Group (ITG) hat angekündigt, die generativen KI-Funktionen von Adobe Firefly in seine Content-Marketing-Plattform Storyteq CMP zu integrieren.

Firefly Services erweitert die bestehenden KI-Funktionen von Storyteq und bietet Anwendern nahtlosen Zugriff auf die kreativen und generativen KI-Modelle von Adobe.

Storyteq x Adobe Firefly

Andrew Swinand, CEO von ITG, kommentiert: „Da Storyteq zu einer grundlegenden Säule für das KI-Content-Management und die Automatisierung wird, ermöglicht diese Integration mit Adobe den Anwendern von Storyteq, die generativen KI-Funktionen und -Modelle von Firefly Services zu integrieren, um ein nahtloses Erlebnis zu bieten.

Die anerkannte Stärke von Adobe im Bereich der generativen KI bietet Storyteq-Nutzern ein weiteres großartiges Tool, mit dem sie schneller, kostengünstiger und in großem Umfang bessere Inhalte erstellen können."

Die proprietäre Halo Intelligence von ITG wird mit der generativen KI und den kreativen Funktionen von Adobe Firefly kombiniert, um mithilfe von KI-Datenanalysen die effektivsten Inhalte für die Kundenbindung vorzuschlagen.

Swinand sagt: „Durch die Kombination von Halo Intelligence mit generativen KI-Modellen wie Firefly können Nutzer nicht nur mehr Inhalte für weniger Geld erstellen, sondern auch Inhalte, die für jede Kundeninteraktion optimiert und personalisiert sind."

Adobe Firefly Services wird die globalen Kreativdienstleistungen von ITG sowie Storyteq verbessern, und die Integration der KI von ITG in Firefly wird dazu beitragen, die Effizienz in Bereichen wie Content-Briefing, Workflows, Freigaben und Compliance zu steigern.

Storyteq wird häufig für seinen KI-Ansatz gelobt. Im vergangenen Jahr bemerkte Gartner, dass „die KI-Lösungen von ITG marktführend sind" und Storyteq „den gesamten Content-Lebenszyklus auf einzigartige Weise unterstützt".

Gartner hat Storyteq zum Marktführer im Bereich Content-Marketing-Plattformen (CMP) sowie DAM für seine Enterprise-Asset-Management-Fähigkeiten ernannt.

Informationen zu ITG

ITG ist der führende, KI-gestützte Halo-Content-Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt. Er eliminiert die Komplexität des Marketings und liefert ansprechende Inhalte in hoher Geschwindigkeit sowie in großem Umfang, um das Unternehmenswachstum zu fördern und die Marketingkosten zu senken. Zu den Kunden gehören Heineken, Microsoft, Samsung, Haleon, KFC und andere. ITG beschäftigt in seinen weltweiten Niederlassungen über 2000 Menschen und gehört zum Unternehmensportfolio von Bridgepoint.

Informationen zu Storyteq

Storyteq ist die marktführende KI-gestützte Content-Marketing-Plattform und das Enterprise-DAM von ITG. Storyteq vereinheitlicht die Marketingabläufe und steigert die Effizienz in jeder Phase der Content Journey, sodass Marketingverantwortliche mehr und bessere Inhalte für weniger Geld erstellen können. Die Enterprise-Lösung von Storyteq ist für die einzigartige Arbeitsweise jedes Unternehmens konfigurierbar, unabhängig von der Komplexität des Betriebs, der Anzahl der Marken oder der Regionen, in denen es tätig ist. Sie ist auch als vorkonfiguriertes Produkt von Storyteq Professional erhältlich.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863050/Storyteq_x_Adobe_Firefly.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2862958/ITG_powered_by_STQ_Logo.jpg