Storyteq de ITG agrega Adobe Firefly Services a su conjunto de herramientas de IA

LONDRES y CHICAGO, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Inspired Thinking Group (ITG) ha anunciado que integrará las capacidades de inteligencia artificial generativa de Adobe Firefly en su plataforma de marketing de contenido Storyteq CMP.

Firefly Services mejora las capacidades de IA existentes de Storyteq, ofreciendo a los usuarios un acceso fluido a los modelos de IA creativa y generativa de Adobe.

Storyteq x Adobe Firefly

Andrew Swinand, consejero delegado de ITG, comentó: "A medida que Storyteq se convierte en un pilar fundamental para la gestión y automatización de contenido de IA, esta integración con Adobe permite a los usuarios de Storyteq incorporar las capacidades y los modelos de IA generativa de Firefly Services para ofrecer una experiencia fluida".

"La reconocida fortaleza de Adobe en IA generativa ofrece a los usuarios de Storyteq otra gran herramienta lista para usar que les ayuda a crear mejor contenido de forma más rápida, rentable y a escala".

Halo Intelligence, propiedad de ITG, se combinará con las capacidades de IA generativa y creativas de Adobe Firefly para sugerir el contenido más eficaz e involucrar a los clientes con el análisis de datos de IA.

Swinand afirmó: "Combinar Halo Intelligence con modelos de IA de última generación como Firefly significa que los usuarios no solo pueden crear más contenido por menos, sino también crear contenido optimizado y personalizado para cada interacción con el cliente".

Adobe Firefly Services mejorará los servicios creativos globales de ITG, así como Storyteq, y la integración de la IA de ITG con Firefly ayudará a impulsar la eficiencia en áreas como la elaboración de informes de contenido, los flujos de trabajo, las aprobaciones y el cumplimiento normativo.

Storyteq recibe frecuentes elogios por su enfoque en IA. El año pasado, Gartner destacó que "las soluciones de IA de ITG lideran el mercado" y que Storyteq "impulsa de forma única todo el ciclo de vida del contenido".

Gartner ha nombrado a Storyteq líder del mercado en plataformas de marketing de contenidos (CMP), así como en DAM por sus capacidades de gestión de activos empresariales.

Acerca de ITG

ITG es el socio líder de contenido Halo con IA para empresas de todo el mundo. Elimina la complejidad del marketing y ofrece contenido atractivo con rapidez y escalabilidad para impulsar el crecimiento empresarial y reducir los costes de marketing. Entre sus clientes se incluyen Heineken, Microsoft, Samsung, Haleon, KFC y otras empresas. ITG cuenta con más de 2.000 empleados en sus oficinas globales y forma parte de la cartera de empresas Bridgepoint.

Acerca de Storyteq

Storyteq es la plataforma de marketing de contenidos y DAM empresarial de ITG, líder en el mercado. Unifica las operaciones de marketing e impulsa la eficiencia en cada etapa del proceso de creación de contenido, permitiendo a los profesionales del marketing crear más y mejor contenido a un precio más económico. La solución Enterprise de Storyteq se puede configurar para adaptarse a la forma de trabajar de cada empresa, independientemente de la complejidad de la operación, el número de marcas o las regiones en las que opera. También está disponible como producto Storyteq Professional preconfigurado.

