La précision de Ziwig Endotest® est confirmée par ENDOmiRNA, la plus grande étude mondiale menée sur un biomarqueur salivaire dans le diagnostic de l'endométriose

Publication des résultats d'ENDOmiRNA dans le New England Journal of Medicine (NEJM) Evidence

LYON, France, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du Congrès Pari(s) Santé Femmes 2025, Ziwig, biotech française spécialisée dans l'analyse du transcriptome salivaire, détaillera lors de son symposium1 les résultats très attendus de l'étude prospective multicentrique ENDOmiRNA, qui fait l'objet d'une seconde publication indépendante dans la revue scientifique NEJM Evidence2 en novembre dernier.

Menée sur 971 patientes dans 17 centres français publics et privés, cette étude démontre la haute précision diagnostique de Ziwig Endotest®, associée à une sensibilité et à une spécificité très élevées, respectivement de 97,3% et 94,1%.

Elle met en évidence la reproductibilité des performances de Ziwig Endotest®, qui n'est influencée ni par les facteurs géographiques ou temporels (centre d'inclusion, délai d'expédition, délai de séquençage de l'ARN) ni par les caractéristiques des patientes (âge, présence ou non d'endométriose, stade de l'endométriose, prise ou non d'un traitement hormonal ou antalgique).

L'étude démontre également l'utilité clinique du test salivaire, en particulier chez les patientes dites « discordantes » (présence de symptômes cliniques évocateurs d'une endométriose et absence d'évaluation concluante par les examens d'imagerie).

Une adoption rapide, portée par une forte attente

Ziwig annonce l'achèvement de la phase d'inclusion de l'étude d'utilité clinique ENDOBEST, menée auprès de 2 500 patientes dans le cadre du Forfait Innovation. Ce dispositif permet, depuis le 11 février 2025, le remboursement dérogatoire de Ziwig Endotest®, marquant une étape décisive vers sa prise en charge généralisée et durable.

Un test désormais prescriptible en pratique courante dans 100 hôpitaux spécialisés

Pour les 22 500 patientes restantes relevant du Forfait Innovation, le test salivaire Ziwig Endotest® est désormais prescriptible en pratique courante, dans les établissements identifiés par arrêté ministériel, sans inclusion dans une étude.

La prescription s'effectue dans le cadre des indications cliniques définies, notamment chez les femmes présentant une symptomatologie évocatrice d'endométriose avec un bilan d'imagerie normal ou équivoque. « Ziwig exprime sa profonde gratitude à l'ensemble des patientes, investigateurs et partenaires engagés dans le cadre du Forfait Innovation. Leur contribution collective a permis une nouvelle avancée. », déclare Yahya El Mir, fondateur et président de Ziwig.

A propos de Ziwig

Ziwig est une biotech française spécialisée dans l'analyse du transcriptome salivaire, combinant biologie moléculaire, séquençage haut débit et intelligence artificielle. Sa mission : prendre la souffrance des femmes au sérieux, améliorer leur état de santé, faciliter l'accès à une médecine plus personnalisée, et contribuer à l'efficience des systèmes de santé en optimisant les parcours de diagnostic et de prise en charge.

Contacts Presse et communication:

Finn Partners

Marie-Hélène Coste & Aurélia Adloff

Tél : 06 20 89 49 03 ou 06 89 38 94 70

Email : [email protected]

1 Mercredi 3 décembre à 13h15 Salle Acacia 1 & 2 - CNIT Forest, Paris La Défense

2 https://evidence.nejm.org/doi/full/10.1056/EVIDoa2400195

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2835260/Ziwig_Logo.jpg